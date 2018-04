INGRESO A LA DOCENCIA: 2018 / 2019:

Período de Inscripción en la Secretaría de Asuntos Docentes del 09/04/18 al 09/06/18

Se podrá realizar por una de las dos opciones:

OPCION 1: Aspirantes nuevos. En formato papel, es decir cumplimentando la Declaración Jurada, entregándola junto a toda la documentación en la SAD.

OPCION 2: Aspirantes que ya se encuentran inscriptos. En forma virtual (vía internet), es decir cumplimentando la Declaración Jurada, visitando el espacio web “servicios.abc.gov.ar”. Si no estuviese de acuerdo con lo que contiene la base de datos del SERVADO o resultare necesario incorporar nuevos datos, cursos, etc. entonces el aspirante podrá NO ACEPTAR los datos observados y continuar hasta finalizar la inscripción debiendo necesariamente concurrir a la SAD dentro del período de inscripción con la documentación probatoria.

El horario de recepción de inscripciones será de lunes a viernes de 10 a 14 horas.

Los aspirantes que desempeñen dos (2) cargos fuera de la localidad de TORNQUIST deberán solicitar un turno en la SAD para efectivizar la inscripción.

Silvana Vittori

Secretaria de Asuntos Docentes