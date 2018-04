Comerciantes manifestaron su preocupación por el aumento de la tarifa de luz

De manera autoconvocada, este viernes se reunieron comerciantes de nuestra ciudad preocupados por el importante aumento en la tarifa del servicio de luz eléctrica y las consecuencias que ello conlleva.

Unos 25 comerciantes participaron del encuentro, en el que además estuvo presente el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica (CELT) mediante Alberto Rubio, Gabriel Artola y Nicolás Barrio.

Durante la reunión, que se prolongó por casi dos horas, desde la CELT se explicó que las tarifas son establecidas por el Estado y se despejaron dudas respecto a la composición de la factura del servicio de luz. Asimismo, se sugirió que la problemática sea trasladada al ámbito de la Cámara de Comercio de Tornquist y, desde allí, comenzar a elevar la inquietud a estamentos superiores, a fin de recibir una respuesta.

“Es preocupante para todos el aumento, no solo para los comerciantes, y el sinceramiento del cuadro tarifario en el tema energía eléctrica es real”, explicó Rubio, síndico de la CELT.

“Quedó claro que el fijar el precio de la energía no lo hace la cooperativa”, añadió y valoró poder “explicarle a la gente cómo se llega a estos cuadros tarifarios, en un ejercicio que desde la sindicatura siempre lo hicimos y quedó bien claro que cualquier asociado tiene el derecho de acercarse a la cooperativa para informarse”.

Rubio indicó además que “la preocupación está en todas las cooperativas, incluso en algunas ha aumentado la incobrabilidad y eso es un tema muy complicado, porque lo que no se puede cobrar se ve desmerecido en el servicio”.

“La gente está viendo que hay una inflación y un impuestazo terribles, nos están superando los gastos mes a mes. La situación está pegando muy fuerte, habrá comercios que no van a aguantar esto y hay gente que se está quedando sin trabajo. Se está sintiendo en Tornquist y, como este año, nunca vi tanta gente quejándose”, aseguró por su parte el comerciante Rodolfo Moldú.

Tras el encuentro de este viernes, sostuvo que “vamos a juntarnos con la cámara de comercio y le vamos a llevar la inquietud, ya que es el ámbito en el que podemos participar”. “Vamos a tener que juntarnos todos, a cambiar la mentalidad de Tornquist, que no se nos caiga, tiene que empezar a caminar, no podemos ver que se apaguen las luces del pueblo”, expresó.

A su turno, Raúl Rodríguez, manifestó que “varios comerciantes estamos preocupados por como vienen todos los aumentos”, situación que lleva a que “la gente empieza a pagar lo que le cortan y a no pagar lo que no le cortan, pero esa no es la solución”.

“Cuando las cosas quedan tan desparejas, cuando los aumentos de luz son tan defasados con la realidad, te empezas a preguntar a dónde vamos a parar”, añadió. “Tornquist se está apagando –continuó- pero no por culpa de los que somos de acá, sino como consecuencia de políticas que nos vienen impuestas y las tenemos que cumplir”.

