Fútbol menor: Predominio de los visitantes en la sexta fecha

De los 29 partidos disputados este sábado, 16 fueron ganados por los visitantes en un claro predominio sobre los locales que consiguieron 8 éxitos, mientras los restantes 5 fueron empates al disputarse la sexta fecha del torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

En el enfrentamiento saliente de la programación, San Martín y Racing Club quedaron a mano en el clásico de Carhué con dos triunfos por bando. El Santo se impuso 3 a 1 tanto en 6ª como en 7ª, mientras la Academia hizo lo propio 2 a 0 en 5ª y 1 a 0 en 6ª.

En la lucha por los puestos de vanguardia lo más destacado sucedió en la zona “A”, donde Club Sarmiento se sumó a Boca en la punta de 5ª; Club Sarmiento “A” se despegó de Peñarol (quedó libre y tiene un partido menos) en 7ª y que San Martín (ST) le arrebató la vanguardia de 8ª a Automoto.

En la zona “B”, en tanto, Racing continúa al frente en 5ª, Puan F. Club en 6ª, San Martín de Carhué en 7ª y Tiro Federal de Puan en 8ª.

Los resultados generales registrados son los siguientes:

Zona “A”

-Quinta: Empleados de Comercio 0, Club Sarmiento 3; Independiente 3, San Martín de Saavedra 3 y San Martín de Santa Trinidad 0, Automoto 3. Libres: Unión de Tornquist, Boca Juniors y Peñarol de Pigüé.

-Sexta: Peñarol de Pigüé 6, El Progreso 0; Empleados de Comercio 0, Club Sarmiento 2 y San Martín de Santa Trinidad 2, Automoto 5. Libres: Unión de Tornquist, Boca Juniors e Independiente.

-Séptima: Deportivo Sarmiento “B” 0, Boca Juniors 3; Empleados de Comercio 0, Club Sarmiento “A” 1; Independiente 0, San Martín de Saavedra 1 y San Martín de Santa Trinidad 2, Automoto 2. Libres: Unión de Tornquist y Peñarol de Pigüé.

-Octava: Deportivo Sarmiento “B” 0, Boca Juniors 0; Peñarol de Pigüé 1, El Progreso 3; Independiente 0, San Martín de Saavedra 0 y San Martín de Santa Trinidad 3, Automoto 1. Libres: Unión de Tornquist y Club Sarmiento “A”.

Zona “B”

-Quinta: Blanco y Negro 3, Puan F. Club 0; San Martín de Carhué 0, Racing Club 2 y Tiro Federal de Puan 3, Deportivo Argentino 0. Libres: Atlético Huanguelén y Deportivo Sarmiento.

-Sexta: Unión Pigüé 0, Atlético Huanguelén 5; Blanco y Negro 1, Puan F. Club 4; San Martín de Carhué 3, Racing Club 1 y Tiro Federal de Puan 0, Deportivo Argentino 8. Libre: Deportivo Sarmiento.

-Séptima: Unión Pigüé 0, Atlético Huanguelén 5; Blanco y Negro 2, Puan F. Club 1; San Martín de Carhué 3, Racing Club 1 y Club Sarmiento “B” 1, Deportivo Sarmiento “A” 1. Libre: Deportivo Argentino.

-Octava: Unión Pigüé 1, Atlético Huanguelén 5; San Martín de Carhué 0, Racing Club 1; Club Sarmiento “B” 0, Deportivo Sarmiento “A” 5 y Tiro Federal de Puan 1, Deportivo Argentino 0. Libre: Blanco y Negro.

Próxima fecha

El sábado que viene se desarrollará la séptima fecha, de acuerdo al siguiente programa:

Zona “A”: Automoto vs. Independiente (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Saavedra vs. Empleados de Comercio (5ª y 7ª); Club Sarmiento “A” vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); El Progreso vs. Deportivo Sarmiento “B” (8ª) y Boca Juniors vs. Unión de Tornquist (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: San Martín de Santa Trinidad.

Zona “B”: Atlético Huanguelén vs. Tiro Federal de Puan (5ª, 6ª y 8ª); Deportivo Argentino vs. Club Sarmiento “B” (7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento “A” vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Puan F. Club vs. Unión Pigüé (6ª y 7ª) y Racing Club vs. Blanco y Negro (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

Partidos pendientes

Atlético Huanguelén y Deportivo Argentino tienen pendientes sus partidos de 5ª, 6ª, 7ª y 8ª correspondiente a la quinta fecha de la zona “B”.

Claudio Meier – Nuevo Dia