Tornquist hizo sentir su rechazo al aumento de las tarifas

Un nutrido grupo de vecinos de nuestra ciudad se concentró este miércoles pasadas las 20 hs frente al Palacio Municipal para manifestarse en contra de los aumentos de tarifas de los servicios como luz y gas.

Con un “ruidazo”, convocado a nivel nacional, los ciudadanos tornquistenses presentes expresaron su rechazo y su preocupación frente a los diferentes incrementos tarifarios que se dieron en el transcurso de las últimas semanas.

“Hay mucha gente que ya no puede pagar los impuestos, esto va mal”, expresó el vecino Diego Ureta, quien consideró que “lo de ahora no es nada, lo peor se va a venir en invierno. Tiene que haber un cambio, sino se hace cuesta arriba. Ojalá haya alguna solución”.

“Todo el pueblo se tiene que sumar a esta protesta pacífica contra el presidente que tenemos, que es un absoluto insensible que piensa solo en sus amigos y en los que más tienen y va dejando cada vez más a la clase humilde y trabajadora”, dijo por su parte Víctor Antón.

“Sabemos que el pueblo no se destaca por movilizaciones masivas, pero es muy importante lo que está sucediendo, porque somos muchos vecinos que representamos a muchos más que están disconformes con la política económica que el actual Gobierno está poniendo en juego y que perjudica a la mayoría de la comunidad”, añadió.

“Hace cuatro años veníamos a festejar el día del pueblo con un desfile cívico militar, estábamos todos contentos y hoy mirá que diferencia, el escenario cambio bastante”, dijo a su turno otra vecina presente.

“Yo soy jubilada y vivo con mi hija, sino no sé cómo haría. No me ha tocado vivir momentos tan difíciles como este. Tendría que haber venido más gente, la manifestación no es en contra de este gobierno municipal, estamos porque no hay plata que alcance”, sostuvo.

“Tornquist se está haciendo sentir ante la inflación y el tarifazo, esto es algo increíble, ya no se aguanta más, la gente está muy enojada. Muchos vecinos no vinieron por vergüenza, pero escuchan, aunque tienen que venir a estas marchas y hacerse sentir. Lo que sucede a nivel país se siente en nuestra ciudad. Esperemos que los de arriba escuchen y vean lo que está sucediendo”, dijo a su turno el comerciante Rodolfo Moldú.

Teresa Tumini, otra de las que dijo presente en el “ruidazo”, consideró que “tendría que haber más gente porque a todos nos afecta esto, me preocupa más que por mi situación personal, la gente que está sin trabajo y los que tienen bajo sueldo. Los viejos nos ajustamos el cinturón y nos ajustamos, pero a los que tienen una familia se les hace muy difícil”.

“NOS DOLIÓ TERRIBLEMENTE EL CIERRE DEL BACHILLERATO DE ADULTOS”

Elsa Kaltembach también participó de la manifestación, pero además de expresar su rechazo al aumento de tarifas, manifestó su preocupación por el cierre del bachillerato de adultos en nuestro distrito.

“A los docentes nos dolió terriblemente el cierre del bachillerato de adultos, es terrorífico, nos duele porque muchos señores y señoras que no pudieron estudiar en tiempo y forma por diferentes cuestiones, se recibían en el bachillerato de adultos e ingresaban en el instituto terciario”, señaló.

“Toda la comunidad educativa tendríamos que pedir que lo reabran, hay matrícula, es una posibilidad para los adultos que no pudieron estudiar en tiempo y forma”, reiteró.

Diego Ureta:

Victor Antón:

Vecina en la manifestación:

Teresa Tumini:

Rodolfo Moldú: