Convoca a asamblea el Jardín “Rosario Vera Peñaloza”
LA ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL JARDÍN DE INFANTES Nº 905 “ROSARIO VERA PEÑALOZA” INFORMA QUE EL DÍA VIERNES 18 DE MAYO A LAS 17:30 HS. EN CALLE J.M. de ROSAS 333 REALIZARA LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:
1- DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA EN CONJUNTO CON PRESIDENTE Y SECRETARIO.
2- LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
3- LECTURA DE LA MEMORIA Y BALANCE.
4- ELECCIÓN PARCIAL DE MIEMBROS DE C.D. Y COMISION REVISORA DE CUENTAS.
5- MODIFICACIÓN DEL MONTO DE LA CUOTA DE SOCIOS ACTIVOS.