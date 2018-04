Divisiones inferiores de fútbol

Cuatro de los diez líderes tienen puntaje ideal, tras disputarse este sábado la séptima fecha del torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Los que han sumado el ciento por ciento de las unidades son, en la zona “A” Club Sarmiento y Boca Juniors en 5ª y Peñarol de Pigüé en 7ª, mientras en la zona “B” es Puan F. Club en 6ª.

La programación dejó tres nuevos vanguardistas, dado que Peñarol le dio alcance a su eterno rival en 7ª tras ganarle en el clásico, Automoto superó la línea de San Martín de Santa Trinidad en 8ª, ambos en la zona “A”, mientras Atlético Huanguelén despojó del sitio de privilegio a Tiro Federal de Puan en 8ª de la zona “B”.

El enfrentamiento saliente de la jornada fue el clásico de Pigüé, donde Club Sarmiento sacó ventaja dado que obtuvo dos triunfos (1-0 en 5ª y 7-0 en 8ª) contra una victoria de Peñarol (2-1 en 7ª). El restante cotejo terminó igualado (1-1 en 6ª).

Contrariamente a lo que sucedió en el capítulo anterior, los que prevalecieron en esta oportunidad son los clubes locales con 20 éxitos contra 5 de los visitantes. Hubo sólo 5 empates.

Los marcadores que arrojó la séptima fecha son éstos:

Zona “A”

Quinta: Automoto 2, Independiente 0; San Martín de Saavedra 2, Empleados de Comercio 0; Club Sarmiento 1, Peñarol de Pigüé 0 y Boca Juniors 3, Unión de Tornquist 0. Libre: San Martín de Santa Trinidad.

Sexta: Automoto 7, Independiente 0; Club Sarmiento 1, Peñarol de Pigüé 1 y Boca Juniors 5, Unión de Tornquist 2. Libres: San Martín de Santa Trinidad, Empleados de Comercio y El Progreso. Libres: San Martín de Santa Trinidad, Empleados de Comercio y El Progreso.

Séptima: Automoto 5, Independiente 1; San Martín de Saavedra 0, Empleados de Comercio 4; Club Sarmiento “A” 1, Peñarol de Pigüé 2 y Boca Juniors 3, Unión de Tornquist 0. Libres: San Martín de Santa Trinidad y Deportivo Sarmiento “B”.

Octava: Automoto 5, Independiente 0; Club Sarmiento “A” 7, Peñarol de Pigüé 0; El Progreso 4, Deportivo Sarmiento “B” 0 y Boca Juniors 2, Unión de Tornquist 0. Libres: San Martín de Santa Trinidad y San Martín de Saavedra.

Zona “B”

Quinta: Atlético Huanguelén 1, Tiro Federal de Puan 2; Deportivo Sarmiento 1, San Martín de Carhué 0 y Racing Club 6, Blanco y Negro 2. Libres: Deportivo Argentino y Puan F. Club.

Sexta: Atlético Huanguelén 5, Tiro Federal de Puan 0; Deportivo Sarmiento 1, San Martín de Carhué 1; Puan F. Club 8, Unión Pigüé 1 y Racing Club 3, Blanco y Negro 2. Libre: Deportivo Argentino.

Séptima: Deportivo Argentino 2, Club Sarmiento “B” 2; Deportivo Sarmiento “A” 0, San Martín de Carhué 5; Puan F. Club 1, Unión Pigüé 1 y Racing Club 0, Blanco y Negro 1. Libre: Atlético Huanguelén.

Octava: Atlético Huanguelén 2, Tiro Federal de Puan 1; Deportivo Argentino 1, Club Sarmiento “B” 1; Deportivo Sarmiento “A” 2, San Martín de Carhué 0 y Racing Club 2, Blanco y Negro 0. Libre: Unión Pigüé.

Próxima fecha

El venidero sábado será el turno de la octava fecha, que contiene los siguientes enfrentamientos:

Zona “A”: Unión de Tornquist vs. El Progreso (6ª y 8ª); Deportivo Sarmiento “B” vs. Club Sarmiento “A” (7ª y 8ª), Peñarol de Pigüé vs. San Martín de Saavedra (5ª, 7ª y 8ª); Empleados de Comercio vs. Automoto (5ª, 6ª y 7ª) e Independiente vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: Boca Juniors

Zona “B”: Puan F.Club vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª y 7ª); Unión Pigüé vs. Racing Club (6ª, 7ª y 8ª); Blanco y Negro vs. Deportivo Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Carhué vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Club Sarmiento “B” vs. Tiro Federal de Puan (8ª).

Partidos pendientes

Atlético Huanguelén y Deportivo Argentino tienen pendientes sus partidos de 5ª, 6ª, 7ª y 8ª correspondiente a la quinta fecha de la zona “B”, los cuales se jugarán el martes 1 de mayo (feriado nacional).

