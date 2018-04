Liga Regional de Fútbol: Reprogramada la fecha para el domingo

El consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, en su reunión de este lunes, reprogramó para el próximo domingo la sexta fecha del torneo Apertura de Primera división suspendida debido a la lluvia.

Los partidos a cumplirse son los siguientes:

-Zona “A”: Blanco y Negro vs. Deportivo Sarmiento; Atlético Huanguelén vs. Empleados de Comercio; Tiro Federal de Villa Belgrano vs. El Progreso; Independiente vs. Boca Juniors y Peñarol de Guaminí vs. San Martín de Santa Trinidad.

-Zona “B”: San Martín de Carhué vs. Racing Club; Unión Pigüé vs. Puan F. Club; Club Sarmiento vs. Automoto; Unión de Tornquist vs. Peñarol de Pigüé y Tiro Federal de Puan vs. Deportivo Argentino.

Por otro lado, se le dio ingreso a una nota de Ramón Martínez en la que informa que el 18 de abril dejó de pertenecer a la Agrupación Regional y pasó a formar parte de la Asociación Suarense de Árbitros.

Claudio Meier – Nuevo Día