Cerca de 600 personas participaron de la ‘Noche de sanidad y milagros’ del apóstol Tito Di Rocco
CASI 600 PERSONAS SE DIERON CITA EN LA CRUZADA REALIZADA Y ORGANIZADA POR EL MINISTERIO ‘VOZ A LAS NACIONES’ DE NUESTRA CIUDAD.
EN LA SOCIEDAD ITALIANA LAS PERSONAS SE ACERCARON MOVIDOS POR FE Y EN BUSCA DE SU BENDICION, UNA NOCHE COMPARTIDA CON EL APOSTOL RICARDO TITO DI ROCCO DE ESTADOS UNIDOS, QUIEN COMPARTIO UN MENSAJE ESPERANZADOR Y LOS PRESENTES RECIBIERON MILAGROS Y SANIDADES.
PERSONAS DE LA REGION Y DE PROVINCIAS CERCANAS PARTICIPARON DE ESTA CRUZADA QUE, SEGÚN EL APOSTOL, MUY PRONTO SE VOLVERA A REPETIR.
EL JUEVES EN HORAS DE LA MAÑANA, EL APOSTOL DIO UNA CHARLA PARA PASTORES Y LIDERES DE NUESTRA CIUDAD Y ZONA, ESTA VEZ EN EL HOTEL CENTRAL.
AGRADECEMOS A DIOS POR ENVIAR HERMOSA BENDICION A NUESTRA CIUDAD; AL APOSTOL RICARDO DI ROCCO POR VISITAR NUESTRA TIERRA; A LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO Y COLABORADORES; AL INTENDENTE MUNICIPAL, POR LA COLABORACION CON EL SONIDO, A LAS PERSONAS QUE SE DIERON CITA PARA SER PARTE DE ESTA CRUZADA; MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR DIFUNDIRLO; Y PIDIENDO A DIOS QUE SIGA BENDICIENDO NO SOLO NUESTRA CIUDAD SINO QUE TAMBIEN NUESTRA NACION.
FERNANDO GARRIDO Y VIOLETA RIVAS
PASTORES MINISTERIO APOSTOLICO Y PROFETICO
“VOZ A LAS NACIONES”