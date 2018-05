LRF / Divisiones inferiores

Luego de un mes que no sucedía, por fin este sábado se pudieron jugar todos los partidos programados del torneo Apertura.

El sábado volvió a ser una jornada de acción plena para el torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez. Un mes tuvo que pasar para que por fin se puedan disputar todos los partidos previstos.

El adverso factor climático y como consecuencia el mal estado de las canchas provocó que un par de veces la programación se cumpla a medias y en otra ocasión que sea cancelada en su totalidad para fastidio de los chicos.

Por fin en esta oportunidad los jugadores pudieron dar rienda suelta a sus ganas de saltar al campo de juego y protagonizar la décima fecha de la zona “A”, penúltima de la ronda inicial, y los encuentros que habían quedado pendientes de la novena jornada de la zona “B, última de la primera rueda.

Los resultados registrados en la jornada sabatina responden al siguiente detalle:

Zona “A”

Quinta: Boca Juniors 3, Club Sarmiento 0; Unión de Tornquist 1, San Martín de Saavedra 0; Peñarol de Pigüé 6, San Martín de Santa Trinidad 4 y Empleados de Comercio 3, Independiente 1. Libre: Automoto.

Sexta: Boca Juniors 3, Club Sarmiento 0; Peñarol de Pigüé 6, San Martín de Santa Trinidad 1 y Empleados de Comercio 1, Independiente 1. Libres: El Progreso, Unión de Tornquist y Automoto.

Séptima: Boca Juniors 2, Club Sarmiento “A” 2; Unión de Tornquist 3, San Martín de Saavedra 3; Deportivo Sarmiento “B” 1, Automoto 1; Peñarol de Pigüé 3, San Martín de Santa Trinidad 4 y Empleados de Comercio 5, Independiente 1.

Octava: Boca Juniors 1, Club Sarmiento “A” 1; Unión de Tornquist 0, San Martín de Saavedra 2; Deportivo Sarmiento “B” 0, Automoto 2 y Peñarol de Pigüé 0, San Martín de Santa Trinidad 2. Libres: El Progreso e Independiente.

Zona “B”

Quinta: Deportivo Argentino 0, Blanco y Negro 3.

Sexta: Deportivo Argentino 0, Blanco y Negro 3 y Deportivo Sarmiento “A” 3, Unión Pigüé 0.

Séptima: Atlético Huanguelén 1, Club Sarmiento “B” 0; Deportivo Argentino 1, Blanco y Negro 2 y Deportivo Sarmiento “A” 0, Unión Pigüé 0.

Octava: Atlético Huanguelén 5, Club Sarmiento “B” 1; Deportivo Argentino 2, Blanco y Negro 3 y Deportivo Sarmiento “A” 5, Unión Pigüé 0.

Próxima fecha

El sábado que viene continuará el certamen con la disputa de la undécima fecha (última de la primera rueda) de la zona “A” y la décima programación (primera de las revanchas) de la zona “B”. El detalle de confrontaciones es el siguiente:

Zona “A” (undécima): Independiente vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Santa Trinidad vs. Deportivo Sarmiento “B” (7ª y 8ª); Automoto vs. Unión de Tornquist (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Saavedra vs. Boca Juniors (5ª, 7ª y 8ª) y Club Sarmiento “A” vs. El Progreso (6ª y 8ª). Libre: Empleados de Comercio

Zona “B” (décima): Racing Club vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento “A” vs. Puan F. Club (5ª, 6ª y 7ª); Unión Pigüé vs. Deportivo Argentino (6ª, 7ª y 8ª); Tiro Federal de Puan vs. Blanco y Negro (5ª, 6ª y 8ª) y Club Sarmiento “B” vs. San Martín de Carhué (7ª y 8ª).

Partidos pendientes

Las confrontaciones que están pendientes son: Atlético Huanguelén vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la 5ª fecha; Independiente vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª y 6ª) y Puan F. Club vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª y 7ª), de la 8ª fecha; San Martín de Santa Trinidad vs. Empleados de Comercio (5ª, 6ª y 7ª) y Automoto vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la 9ª fecha:

