Turf: Don Negro muy fácil en la central de Tornquist

La lluvia estuvo presente durante la tarde pero pese a eso se llevó a cabo la Jornada Hípica programada por el Club Hípico y Social Las Sierras este domingo bajo la supervisión de César Oteiza.

Se corrieron todas las competencias programadas y en la central no hubo inconvenientes para Don Negro de Tres Lomas que se impuso por 5 cuerpos a Opium Boy en el Clásico “Patagonia Turf”

La otra carrera destacada fue el especial “Turf y Nada Más” en una rajadora de 325 se sacaron chispas pero prevaleció Enana de Tres Lomas sobre Plata Falsa de Saldungaray derrotándolo por la cabeza.

Los resultados

Primer carrera, distancia 500 metros: 1) CHIROLITA (Lamadrid) Jockey Matias Lupardo. 2) Timoteo (B. Blanca) 3) Regalito (Medanos) 4) Vagabunda (V. Iris) 5) Full Master (Pehuajo) 6) Ferretero (Carhue) 7) Voy Por La Gloria (C. Pringles) No corrió: Felicita. Fallo: 1 ½ , 1, 2 cpos y 1.

Segunda carrera, distancia 400 metros: 1) RUSITO (C. Pringles) Jockey Matias Lupardo. 2) Que Dos (Gral. San Martin) 3) Soy Jose (C. Suarez) 4) Tia Juana (F. Solá) 5) 413 (B. Blanca) 6) Sorpresa (F. Solá) No corrió: Luly Love, Princesa y Caña Flor. Fallo: 3 cpos, 2 ½ y Sin apreciación.

Tercer carrera, distancia 600 metros: 1) LAGRIMA NEGRA (G. Villegas) 2) Diamante (Lamadrid) 3) Monedita (La Manuela) 4) Pichi Pae (C. Pringles) 5 Barraco(Tornquist) 6 Delegado(C.Pringles) No corrió: Ayer Te Vi, Don Leo, Tasmania y Tropical Cash. Fallo: 4 cpos, hocico, 1 ½, ½ cpo y ½ cpo.

Cuarta carrera, Debutantes y Perdedores, distancia 4oo metros: 1) REY DEL JAZZ (Pigue) Jockey Jorge Barroso. 2) Cicatriz (Bahia Blanca) 3) Don Brady (C. Pringles) 4) Esmeralda (Carhue) 5) Soberbio (Huanguelen) 6) Hija Del Viento (Salliquelo) No corrió: Tomasito, Diabolica Shot, Crotito, Bartolito, Ultra Rapida y Luchi Holt. Fallo: 1 ½, 1 ½ . y Fuera de foto.

Quinta carrera, distancia 600 metros: 1) VILLERITA (V. Iris) Jockey Jorge Barroso. 2) Peludo Salvaje (Doblas) 3) Manopla (Tornquist) 4) El Fato (C. Pringles) No corrió: Libanero, Mimosa, Tia Josefina, Frida, Pistolon y Palanca Al Piso. Fallo: 4 cpos y hocico. Lo demás fuera de foto.

Sexta carrera, distancia 600 metros: 1) SOY PELUQUERA (Huanguelen) Jockey Javier Gomez. 2) Olvido (Gral. Villegas) 3) Flacuchento (F. Sola) 4) Beneton Mani(Medanos) No corrió: El abuelo y Princesa. Fallo: 1 ½, 1 ½ , ½ cpo y 1 1/2 .

Séptima carrera, Debutantes, distancia 600 metros: 1) REY NEGRO (Tres Lomas) Jockey Nicolas Villarata. 2) Desauciado (Pehuajo) No corrió: Vergonzoso, Ciudad Brava, Mimosa y Pata Rota. Fallo: ½ pescuezo.

Octava carrera, distancia 650 metros: 1) RAFAELITO (Tornquist) Jockey Matias Lupardo. 2) El Salvador (F. Solá) 3) Me Mimaron (C. Suarez) 4) Ree Linda (Macachin) 5) Buen Viento (Salliquelo) No corrió: Doctora Letal y Chiquito. Fallo: 1 cpo,1/2 cpo, 3 cpos y ¾ cpo.

Novena carrera, Especial Turf y Nada Mas, distancia 325 metros: 1) ENANA (Tres Lomas) Jockey Javier Gomez. 2) Plata Falsa (Saldungaray) 3) Clavito (Carhue) No corrió: Jarana y Tan Chiquita. Fallo: Cabeza y 4 cpos.

Décima carrera, Gran Clásico Patagonia Turf, distancia 575 metros: 1) DON NEGRO (30 De Agosto) Jockey Francisco Garcia. 2) Opium boy (Doblas). Fallo: 5 cpos.

Décima primer carrera, distancia 400 metros: 1) LAGARTO (Cnel. Suarez) Jockey Martin Gonzalez. 2) Nanza (Cnel. Suarez) 3) Shandal (Tornquist) 4-Rosarino(Coronel Dorrego) No corrió: Chirolita y Cambay.

Colaboración Orlando Contreras y Turf Regional /Fotochart: Loyola

Ampliaremos resultados ganadores del bono