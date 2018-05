Liga Regional de Fútbol: Desde el próximo domingo, a las 15 hs

Dado la reducción de las horas de luz natural de esta época del año, el consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez dispuso en la reunión de este lunes que desde el próximo domingo los partidos del torneo Apertura de Primera división se inicien treinta minutos más temprano, es decir a las 15:00, mientras los preliminares de Reserva se pondrán en marcha a las 13:00.

Los nuevos horarios comenzarán a regir con el desarrollo de la décima fecha, primera de las revanchas, que presenta la siguiente programación:

-Zona “A”: Tiro Federal de Villa Belgrano vs. Blanco y Negro; Atlético Huanguelén vs. Independiente; Deportivo Sarmiento vs. Peñarol de Guaminí; Empleados de Comercio vs. San Martín de Santa Trinidad y El Progreso vs. Boca Juniors.

-Zona “B”: Club Sarmiento vs. San Martín de Carhué, Unión Pigüé vs. Unión de Tornquist; Tiro Federal de Puan vs. Racing Club; Puan F. Club vs. Deportivo Argentino y Automoto vs. Peñarol de Pigüé.

DIVISIONES INFERIORES

Por otro lado, en la sesión de este lunes se resolvió que el certamen de divisiones inferiores continúe con la undécima fecha (última de la primera rueda) de la zona “A” y con la disputa del enfrentamiento pendiente entre Atlético Huanguelén y Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) de la 5a fecha de la zona “B”.

La medida se adoptó tras recabar la opinión de los clubes que participan en este último grupo. Seis clubes votaron por parar: Puan F. Club, Deportivo Sarmiento “A”, Blanco y Negro, Deportivo Argentino, Unión Pigüé y Club Sarmiento “B”. Los restantes cuatro querían continuar con la primera fecha de las revanchas: Atlético Huanguelén, Racing Club, Tiro Federal de Puan y San Martín de Carhué.

El viernes, feriado nacional, habrá un par de adelantos de la zona “A”: Deportivo Sarmiento vs. San Martín de Santa Trinidad e Independiente vs. Peñarol de Pigüé, ambos desde las 12:00.

En tanto, este miércoles a partir de las 17:00 Independiente y San Martín de Santa Trinidad jugarán los cotejos de 5ª y 6ª (en ese orden) que están pendientes de la octava fecha.

Claudio Meier – Nuevo Día