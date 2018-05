Comunicado del Frente Popular “25 de Febrero”

Porque la educación no es una mercancía sino un derecho inajenable conquistado por la lucha incansable del Magisterio Argentino, el Frente Popular “25 de Febrero” se suma al rechazo de los ajustes que nuevamente viene a imponer el FMI para traer más hambre y desesperación a nuestro pueblo, y acompaña a los docentes que, a 30 años de la histórica Marcha Blanca, se movilizan junto a la comunidad educativa para reclamar Paritaria Nacional Docente, la resolución de los conflictos provinciales, una nueva Ley de Financiamiento Educativo y para decir NO al cierre de los Institutos Superiores, NO a los techos salariales que pretende imponer el Gobierno Nacional.

Estamos presentes porque la educación no se vende, se defiende en las aulas, en las plazas y en los caminos de la patria.

Frente Popular “25 de Febrero”