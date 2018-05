Juan José Carrizo visitó la CELT: “Si no somos protagonistas nuestra suerte no va a mejorar”

Juan José Carrizo, Presidente del Consejo de Administración de la Asociación Intercooperativa Regional, estuvo en Tornquist para hacer entrega de un presente a la Cooperativa Eléctrica con motivo del 60º aniversario de su fundación, mantuvo una reunión con directivos de la CELT y se hizo un espacio para dialogar con este medio, nota donde resaltó la importancia del rol del cooperativismo en la sociedad.

“Es un orgullo contar con la presencia en nuestra sede cooperativa del contador Juan José Carrizo, quien vino a saludarnos ya que no pudo asistir al 60º aniversario de nuestra fundación y hemos estado conversando largo y tendido y lo hemos disfrutado mucho” dijo el Vice presidente (actualmente a cargo de la presidencia de la CELT) Nicolas Barrio.

El propio Barrio se encargó de agradecer a Juan Carrizo por la deferencia de acercarse entregando un presente en nombre de la Asociación Intercooperativa Regional consistente en una estupenda obra de arte del artista serrano Patricio Barret.

“El movimiento cooperativo es uno, la ley es única y todo el mundo se reconoce, cualquiera sea el sector donde actúe o milite, como parte de una gran familia cooperativa que está al servicio de la población” dijo Juan José Carrizo al referirse a su visita a la Cooperativa Eléctrica de Tornquist que recientemente cumplió 60 años de vida.

“La idea de que la cooperación no es otra cosa que un espíritu de servicio convertido en obra es lo que la población tiene que llegar a ponderar y conocer más en profundidad, porque está en ella la posibilidad de obtener una herramienta incomparable para defender mejor sus propios intereses” subrayó Carrizo

“Así fue como nacieron, porque si no hubiera habido necesidades la cooperativa no existiría. En todos lados son fruto de que había alguna falencia o necesidad que había que subsanar” agregó.

“Subsanada esa dificultad; a veces la gente se acostumbra y pierde la visión histórica de los acontecimientos, pero si uno piensa que una ciudad como Tornquist tiene nada menos que 135 años y la mitad de esa vida (60 años) ha sido desarrollada por la Cooperativa Eléctrica de Tornquist, acompañando estas necesidades de servicios vecinales que está en condiciones de seguir prestando, mejorando y profundizando, siempre que la gente participe, controle, exija respuesta a lo que puedan ser sus dudas operativas. Pero ademas vuelque sus sensibilidades como la está volcando en los clubes, la biblioteca o en las asociaciones” recalcó Carrizo.

El dirigente cooperativo hizo hincapié en que “todas las asociaciones sin fines de lucro y este desempeño gratuito de los fomentistas, los voluntarios de hospitales, los asociacionistas etc, llevan cabo, tienen que ser reconocidos por el sistema político de un modo mas efectivo y cierto”

DEUDA A NIVEL NACIONAL

“Nuestro sistema desarrolla esfuerzos patrióticos siempre a favor y en defensa de la población y esto hay que fortalecerlo. No puede ser que nuestro país tenga leyes cooperativas; la 5111 del año 1947 en la provincia; seguimos con la 16.583 a nivel nacional, mas la que aprobó el anterior gobierno que fue el artículo 90 en la Ley de Educación Nacional y sucede que la educación cooperativa, que debería iluminar el pensamiento y el saber de nuestro jóvenes y nuestros estudiantes, no se ha hace suficientemente efectiva. Solamente hay algún voluntariado en algunas escuelas, pero es insuficiente si tenemos en cuenta los millones y millones de alumnos que está necesitados y se beneficiarían de saberes que no le piden nada.

“Le piden que sea solidario, que sea capaz de potenciar su esfuerzo propio en la ayuda mutua y entonces sí nuestro país podrá salir adelante de un modo mucho mas confiable que lo que están siendo estos esfuerzos que se suelen pedir y que van fracasando casi continuamente porque soslayan lo que el cooperativismo puede hacer en materia de vivienda, de seguros, de consumo, en materia de servicios públicos o de trabajo” dijo Carrizo en tono de crítica.

“Los ejemplos mundiales que se pueden brindar son absolutamente relevantes. No mirar el mundo y no buscar esos ejemplos para evitar que se confunda lo que nosotros decimos con un interés personal o particular, es un error”

“Estar desinformados es una falta y entonces podríamos ejemplificar desde la Universidad de Harvard, que no es de pobres sino de los mas pudientes, demuestra que ese servicio sirve. Que Suiza tenga cooperativas de consumo no será porque la gente gana poco, sino porque saben defender sus intereses nacionales de un modo realmente auténtico” sostuvo Carrizo al tiempo que invitó a la gente a acercarse al movimiento cooperativo y que lo conozcan mucho mejor.

Carrizo dijo que la actividad del cooperativismo es una actividad silenciosa y abogó por un mayor apoyo a los clubes, las cooperativas de pavimentación o las cooperativas eléctricas.

“La gente tiene que saber que se pueden recostar en ellas sabiendo que se pueden controlar sus resultados y se puede saber cual es el precio verdadero. La gente ha asido engañada en materia de servicios públicos”

“Las tarifas son determinadas entre el orden nacional y provincial y las cooperativas, que fueron privadas de la generación de energía, con la que nacieron, pasaron al estado una tarea que el estado incumple y privatizan algo que podríamos brindar todos, entre todos y para todos y sin exclusión” recalcó.

TEXTUALES

“En una sociedad excluyente, la única chance que nos queda es cavar la trinchera cooperativa para su autodefensa”

“Nadie adhiere a lo que no conoce” respondió Carrizo cuando le preguntamos sobre la difusión del sistema cooperativo.

“La única forma de conocer es estudiar y aprenderlo y no es tan difícil. Todas las bibliotecas están llenas de información. Hay cierta comodidad, cierto esperar de que todos nos traigan servido a casa; cuando el abc. cooperativo es tan sencillo, tan elemental. Pero no podemos a la gente perseguirla en una declamación constante de nuestra virtudes, cuando lo que estamos haciendo todos es trabajar fuera de horario, dejando todo, fuera de hora, dejando la familia dejando obligaciones personales o gustos particulares nada más que para servir a la gente. Esa gente tiene que apropiarse del sistema” subrayó Carrizo.

En otro párrafo el reconocido dirigente cooperativo dejó una invitación amplia a sumarse a la actividad institucional cooperativa de cooperativas, clubes, voluntariados, etc.

“El sistema cooperativo tiene que ser controlado pero participado. Desperdiciar el sistema cooperativo es caer en riesgos en que la sociedad humana esta cayendo si es que encuentra el sistema fácil de esperar que alguien venga a hacernos el favor de aquello que nosotros no queremos hacer” recalcó.

En tono de crítica Juan Carrizo se preguntó ¿porqué no tenemos mas cooperativas de salud?, porque se prohibe el funcionamiento de las cooperativas de turismo?; ¿porque el movimiento cooperativo es entre soslayado y hasta dejado de lado?

“La gente tiene que tomar conciencia y preguntarse ¿quién es el dueño de mis necesidades y porque no atendemos todo, entre todos y para todos. La democracia es eso; el gobierno de todos, para todos y protagonizado por todos. Si no somos protagonistas nuestra suerte no va a mejorar”.

Miguel Herrada