Automoto dominó el clásico de divisiones inferiores

Tres triunfos y un empate fue el saldo a favor de Automoto en el clásico frente a Unión de Tornquist disputado el sábado pasado, al completarse la undécima fecha de la zona “A” correspondiente al torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

En el estadio “Agustín Ruppel”, el dueño de casa se impuso en 8ª por 2 a 0, en 7ª por 6 a 2 y en 5ª por 2 a 1, mientras terminaron 1 a 1 en 6ª.

Por el mismo grupo, en la jornada sabatina San Martín de Saavedra recibió a Boca Juniors. El local ganó por 2 a 1 en 8ª, empataron 1 a 1 en 7ª y el visitante venció por 3 a 1 en 5ª.

Los resultados registrados entre el viernes, feriado nacional donde hubo tres adelantos, y el sábado, en lo que resultó la última programación de la primera rueda son los siguientes:

-Quinta: Independiente 0, Peñarol de Pigüé 2; Automoto 2, Unión de Tornquist 1 y San Martín de Saavedra 1, Boca Juniors 3. Libres: Empleados de Comercio, San Martín de Santa Trinidad y Club Sarmiento.

-Sexta: Independiente 0, Peñarol de Pigüé 6; Automoto 1, Unión de Tornquist 1 y Club Sarmiento 4, El Progreso 0. Libres: Empleados de Comercio, San Martín de Santa Trinidad y Boca Juniors.

-Séptima: Independiente 0, Peñarol de Pigüé 5; San Martín de Santa Trinidad 0, Deportivo Sarmiento “B” 4; Automoto 6, Unión de Tornquist 2 y San Martín de Saavedra 1, Boca Juniors 1. Libres: Empleados de Comercio y Club Sarmiento “A”.

-Octava: Independiente 1, Peñarol de Pigüé 1; San Martín de Santa Trinidad 4, Deportivo Sarmiento “B” 0; Automoto 2, Unión de Tornquist 0; San Martín de Saavedra 2, Boca Juniors 1 y Club Sarmiento “A” 1, El Progreso 0.

Por otra parte, en la zona “A” se llevó a cabo el enfrentamiento que Atlético Huanguelén y Deportivo Argentino tenían pendiente de la quinta fecha. El club albiverde venció en 8ª por 1 a 0 y en 7ª por 3 a 1, mientras la institución pigüense ganó en 6ª por 3 a 0 y en 5ª por 2 a 1.

Empiezan las revanchas

El venidero sábado seguirá el torneo con el desarrollo de la duodécima fecha de la zona “A” y la décima jornada de la zona “B”, en ambos casos la primera de las revanchas. El programa a cumplirse es el siguiente:

-Zona “A” (duodécima): San Martín de Saavedra vs. El Progreso (8ª); Automoto vs. Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Santa Trinidad vs. Unión de Tornquist (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Independiente vs. Deportivo Sarmiento “B” (7ª y 8ª) y Empleados de Comercio vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª y 7ª). Libre: Club Sarmiento “A”.

-Zona “B” (décima): Racing Club vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento “A” vs. Puan F. Club (5ª, 6ª y 7ª); Unión Pigüé vs. Deportivo Argentino (6ª, 7ª y 8ª); Tiro Federal de Puan vs. Blanco y Negro (5ª, 6ª y 8ª) y Club Sarmiento “B” vs. San Martín de Carhué (7ª y 8ª).

Partidos pendientes

Las confrontaciones que están pendientes son:

-Zona “A”: San Martín de Santa Trinidad vs. Empleados de Comercio (5ª, 6ª y 7ª) y Automoto vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la 9ª fecha.

-Zona “B”: Puan F. Club vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª y 7ª), de la 8ª fecha.

Claudio Meier – Nuevo Día