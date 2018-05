Reunión semanal de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez

El miércoles 20 de junio, feriado nacional inamovible, podría jugarse el enfrentamiento de Primera y Reserva entre El Progreso y Boca Juniors que este domingo quedó pendiente de la décima fecha del torneo Apertura que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

La posibilidad se barajó en la reunión semanal de este lunes a partir de una propuesta de Ricardo Salerno, titular del club auriazul, para lo cual tendrá que llegar a un entendimiento con su par de la entidad de Pueblo Santa María y luego recibir la aprobación del consejo directivo que preside Ernesto Manuel Palenzona.

Cabe señalar que la confrontación fue suspendida debido al fallecimiento del joven futbolista Joaquín Steinbach, integrante del plantel superior de Boca, en un accidente automovilístico el domingo a la mañana cuando retornaba de un viaje que efectuó a la vecina ciudad de Pigüé.

Por otro lado, quedó sin efecto el adelanto que en principio habían acordado para el próximo sábado San Martín de Carhué y Automoto, en virtud que el ese mismo día se realizará la cena del 108º aniversario del club carhuense y en la ocasión se va a reconocer a algunos futbolistas que son de la institución y que están desde las divisiones inferiores.

En consecuencia, el enfrentamiento irá el domingo junto al resto de la programación de la undécima fecha. Sucede que el cuerpo técnico de la entidad de Tornquist es el mismo, a excepción de Eduardo Salvi, y se le complica organizarse y San Martín también viaja para jugar en inferiores con Club Sarmiento “B”.

DIVISIONES INFERIORES

En otro orden, quedó confirmado para el próximo sábado el comienzo de las revanchas del torneo Apertura de divisiones inferiores. El programa a cumplirse es el siguiente:

Zona “A” (duodécima): San Martín de Saavedra vs. El Progreso (8ª); Automoto vs. Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Santa Trinidad vs. Unión de Tornquist (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Independiente vs. Deportivo Sarmiento “B” (7ª y 8ª) y Empleados de Comercio vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª y 7ª). Libre: Club Sarmiento “A”.

Zona “B” (décima): Racing Club vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento “A” vs. Puan F. Club (5ª, 6ª y 7ª); Unión Pigüé vs. Deportivo Argentino (6ª, 7ª y 8ª); Tiro Federal de Puan vs. Blanco y Negro (5ª, 6ª y 8ª) y Club Sarmiento “B” vs. San Martín de Carhué (7ª y 8ª).

Claudio Meier – Nuevo Día