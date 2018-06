Divisiones inferiores: El Torneo Apertura cumplió su fecha 13

Tras la disputa este sábado de la segunda fecha de las revanchas, el torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez tiene dos líderes con puntaje ideal.

Uno de ellos es Boca Juniors en 5ª, que en partido correspondiente a la zona “A” superó por un categórico 7 a 0 a San Martín de Santa Trinidad. El otro es Puan F. Club, que en cotejo válido por la zona “B” venció 2 a 1 a Deportivo Argentino.

Pero además el certamen tiene otros siete punteros que conservan el invicto. En la zona “A” son Boca Juniors en 6ª y San Martín de Santa Trinidad en 8ª, mientras en el grupo “B” Racing Club en 5ª, San Martín de Carhué en 7ª y Atlético Huanguelén en 8ª.

La programación sólo entregó 4 empates, algo que ha sido una constante a lo largo de la temporada. El resto se repartió en 16 triunfos locales y 9 visitantes.

El detalle de lo ocurrido en la jornada sabatina es el siguiente:

Zona “A”

-Quinta: Unión de Tornquist 2, Independiente 1; Boca Juniors 7, San Martín de Santa Trinidad 0 y San Martín de Saavedra 1, Club Sarmiento 3. Libres: Peñarol de Pigüé, Empleados de Comercio y Automoto.

-Sexta: Unión de Tornquist 2, Independiente 1; Boca Juniors 4, San Martín de Santa Trinidad 0 y Automoto 7, El Progreso 0. Libres: Peñarol de Pigüé, Empleados de Comercio y Club Sarmiento.

-Séptima: Deportivo Sarmiento “B” 1, Empleados de Comercio 1; Unión de Tornquist 1, Independiente 0; Boca Juniors 3, San Martín de Santa Trinidad 1 y San Martín de Saavedra 1, Club Sarmiento “A” 8. Libres: Peñarol de Pigüé y Automoto.

-Octava: Unión de Tornquist 0, Independiente 1; Boca Juniors 1, San Martín de Santa Trinidad 3; San Martín de Saavedra 1, Club Sarmiento “A” 1 y Automoto 0, El Progreso 0. Libres: Peñarol de Pigüé y Deportivo Sarmiento “B”.

Zona “B”

-Quinta: Atlético Huanguelén 0, San Martín de Carhué 1; Puan F. Club 2, Deportivo Argentino 1 y Racing Club 3, Deportivo Sarmiento 0. Libres: Blanco y Negro y Tiro Federal de Puan.

-Sexta: Atlético Huanguelén 0, San Martín de Carhué 2; Tiro Federal de Puan 0, Unión Pigüé 0; Puan F. Club 2, Deportivo Argentino 1 y Racing Club 2, Deportivo Sarmiento 0. Libre: Blanco y Negro.

-Séptima: Atlético Huanguelén 1, San Martín de Carhué 4; Blanco y Negro 0, Club Sarmiento “B” 3; Puan F. Club 1, Deportivo Argentino 4 y Racing Club 3, Deportivo Sarmiento “A” 1. Libre: Unión Pigüé.

-Octava: Atlético Huanguelén 2, San Martín de Carhué 0; Blanco y Negro 4, Club Sarmiento “B” 0; Tiro Federal de Puan 4, Unión Pigüé 0 y Racing Club 2, Deportivo Sarmiento “A” 1. Libre: Deportivo Argentino.

PRÓXIMA FECHA

La programación que sigue es la decimocuarta en la zona “A” y la duodécima en la zona “B” y responde al siguiente detalle:

-Zona “A”: Automoto vs. Club Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Santa Trinidad vs. El Progreso (6ª y 8ª); Independiente vs. Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Empleados de Comercio vs. Unión de Tornquist (5ª, 6ª y 7ª) y Peñarol de Pigüé vs. Deportivo Sarmiento “B” (7ª y 8ª). Libre: San Martín de Saavedra.

-Zona “B”: Deportivo Sarmiento “A” vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Argentino vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Tiro Federal de Puan vs. Puan F. Club (5ª y 6ª); Club Sarmiento “B” vs. Unión Pigüé (7ª y 8ª) y San Martín de Carhué vs. Blanco y Negro (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

PARTIDOS PENDIENTES

Las confrontaciones que están pendientes son:

-Zona “A”: San Martín de Santa Trinidad vs. Empleados de Comercio (5ª, 6ª y 7ª) y Automoto vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la 9ª fecha.

-Zona “B”: Puan F. Club vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª y 7ª), de la 8ª fecha y Deportivo Sarmiento vs. Puan F. Club (5ª, 6ª y 7ª) de la 10ª fecha.

Claudio Meier – Nuevo Día