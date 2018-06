“La legalización del aborto promueve la cultura de la muerte”

El grupo Pro Vida Tornquist convoca a una marcha a realizarse este miércoles a partir de las 15 hs, como manifestación en contra de la sanción de la Ley de Aborto que se debatirá en el Congreso de la Nación.

La movilización comenzará en el mástil de calle Italia de la Plaza ‘Ernesto Tornquist’ y concluirá frente al Palacio Municipal.

Desde la organización, Santiago Müller aseguró que en las diferentes marchas pro-vida quedó evidenciado “que hay un montón de gente no está de acuerdo con la ley de aborto o, mejor dicho, que está a favor de la vida”.

“Acá se busca cuidar la vida del bebé y la de la mamá, porque no existe el aborto seguro, es a ciegas, el medico no ve lo que pasa adentro y puede dañar un montón de partes en la madre. De hecho, en los países en los que es legal no bajó la mortalidad materna, se incrementó”, argumentó.

Müller afirmó que “las estadísticas del Ministerio de Salud muestran que en 2016 hubo una sola muerte materna por aborto clandestino. Cuanta mentira se está manejando alrededor de esto, el aborto es un negocio muy redituable, de muchos millones de dólares”.

“Nos quieren imponer la cultura de la muerte, lo que los argentino no queremos. Pero nuestros gobernantes están siendo presionados para que esto así sea”, agregó.

Elisabet Nori indicó, por su parte, que el grupo Pro Vida Tornquist se manifiesta “en defensa de la vida en todas sus manifestaciones y en todas sus etapas. En este caso, como se trata del aborto, focalizamos desde la concepción, desde el nacimiento de la vida”.

“Estamos convencidos que nuestro país tiene un arraigo cultural familiar muy importante, apostamos a eso, no perdemos las esperanzas en nuestros legisladores, que comparten nuestra idiosincrasia y los valores”, sostuvo.

“Rogamos para que en ellos primen esas concepciones que deben haber adquirido, en favor de la vida y la familia, y no otros intereses económicos o políticos estratégicos que promueven la cultura de la muerte”, manifestó.

Nori aseveró que “en Europa, donde el aborto es legal, se ven muy pocos niños en las calles porque la gente no tiene hijos o tiene uno solo. Se ha envejecido la población y ha disminuido de manera contundente la tasa de natalidad anual. Es llamativo y tremendo”.

