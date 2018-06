Agradecimiento de la Dirección de Medio Ambiente por la Eco-Plaza

La Dirección de Medio Ambiente municipal desea agradecer profundamente a todos aquellos, que durante más de un año, trabajaron para crear y fortalecer el proyecto de Eco-Plaza.

Durante los últimos meses, se realizó un trabajo intensivo no solo en la formulación del proyecto, y la concreción del mismo, sino en la educación y concientización, mediante distintos talleres (3R, Compostaje, Plantas Nativas), llevados a cabo por estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad Nacional del Sur, estudiantes, docentes y directivos de la E.S N°3, E.T N°1 y Jardín de Infantes N°907.

Felicitamos a cada uno de ellos por trabajar desinteresadamente en un espacio público de nuestra localidad.

Solicitamos a la comunidad, hacer uso responsable del espacio recreativo, a fin de que el mismo perdure en el tiempo.

Dirección de Comunicación

Agencia de Desarrollo

Tornquist Municipio

comunicacion.tornquist@gmail.com

www.tornquist.gob.ar