Vecinos de Tornquist se expresaron en contra de la legalización del aborto

Organizada por el grupo Pro Vida Tornquist, este miércoles por la tarde se realizó una ‘Marcha por la Vida’, como manifestación en contra de la legalización del aborto.

La iniciativa estaba prevista con una movilización del mástil de calle Italia de la Plaza ‘Ernesto Tornquist’ hasta el palacio municipal, pero por las condiciones climáticas adversas se decidió hacer directamente una concentración en el hall del municipio.

Participaron miembros del grupo organizador, integrantes de diferentes iglesias, representantes de instituciones y vecinos particulares, quienes unificaron su pedido de “no al aborto, sí a la vida”.

Hicieron uso de la palabra, entre otros, Santiago Müller, Carlos Porsel y Nora Fuschini, quienes dieron su argumento de apoyo a la no legalización del aborto. “En este momento están discutiendo algo que no tiene sentido, porque la vida no se puede debatir, pero lamentablemente son los tiempos que estamos viviendo”, manifestó Müller.

“La única solución para que no haya muerte de mujeres es que se tenga el bebé, el aborto, tanto legal como clandestino, trae más muerte, está comprobado en los países en los que esa práctica está permitida”, agregó.

“Nos juntamos para desear lo mejor a nuestra patria, para defender a los futuros argentinos, es triste que maten a nuestros chiquitos por esta cuestión de egoísmo y de querer hacer lo que yo quiero con mi cuerpo”, afirmó.