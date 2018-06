“Los que solo tienen aspiraciones individuales no pueden entender el sueño colectivo”

El feminismo es un discurso político que se basa en la justicia que surge tras analizar y tomar conciencia de las discriminaciones que sufrimos por la única razón de ser mujeres, y por ello decidimos organizarnos para acabar con ellas, para cambiar la sociedad. Por lo tanto el feminismo es un discurso político y un movimiento social.

El sexismo se define como «el conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado: el femenino. El sexismo abarca todos los ámbitos de la vida y las relaciones humanas». Es decir, son todas las normas, obligaciones, comportamientos, pensamientos, capacidades y hasta carácter que se han exigido que tuvieran las mujeres por ser biológicamente mujeres.

En ese marco hoy a la mañana pasando todas, la noche en la calle y con 129 a 125 votos, dimos un paso más para derrotar el sexismo, hoy a la mañana fue una conquista más del FEMINISMO.

No fue un logro ni de la derecha ni de la izquierda, ni de los Diputados y Diputadas, fue un logro de todas y cada una de las mujeres.

NO SOMOS PERRAS, NO SOMOS MARSUPIALES, NO SOMOS ANGELICALES, NO SOMOS ENVASES, NO SOMOS BRUJAS, NO SOMOS ASESINAS. Somos MUJERES Y TENEMOS DERECHOS.

También hoy le ganamos a la hipocresía. La hipocresía de defender las dos vidas pero estar de acuerdo con que se descarten embriones en la fertilización asistida La hipocresía de querer matar a los negros, los k, los mapuches, los que roban un celular, de pedir pena de muerte o la baja de la inimputabilidad de los menores, pero querer salvar las dos vidas. De decir que hay que dar educación sexual y anticonceptivos, pero prohibir la educación sexual en sus propias escuelas.

Pero hoy el mayor logro lo vimos en las plazas, en los manifiestos firmados por jóvenes de diferentes partidos políticos y diferentes iglesias (como el de los jovgenes de la Comarca). Hoy el mayor logro fue que, aunque a veces no la entendamos, ha nacido la GENERACIÓN DE LOS DERECHOS.

Hoy las mujeres nos abrazamos sin importar el color político. Hoy las mujeres nos abrazamos porque en un momento de quita de derechos, conseguimos uno que reclamamos hace mas de 100 años.

ESTA ES LA REVOLUCIÓN DE LAS MUJERES. PASO A PASO, NI UN PASO ATRÁS.

Volvemos a decir EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR Y ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO PARA NO MORIR.

Mujer Arte y Memoria