20 de junio: Día de la Bandera

“Trabajé siempre para mi patria poniendo voluntad, no incertidumbre; método no desorden; disciplina, no caos; constancia no improvisación; firmeza, no blandura; magnanimidad, no condescendencia.” General Manuel Belgrano

Manuel Belgrano fue ejemplo de esfuerzo, generosidad, amor por la educación, modestia, honestidad, sincera defensa de la libertad tanto civil, política como de expresión.

El mundo cambia, sin dudas, pero algunos principios, algunos valores, tienen vigencia eterna.

Recordemos las palabras de Ortega y Gasset, “Argentinos, ¡a las cosas!”, no será con palabras grandilocuentes, ni con falsas promesas como podremos contribuir a engrandecer nuestra patria. Será con trabajo, con estudio, con sacrificio cotidiano, cumpliendo con responsabilidad desde nuestro lugar el rol que nos fue encomendado. De esta manera, día a día es como honramos nuestra Bandera Argentina.

