Cruzada solidaria al Impenetrable Chaqueño
EL 6 DE JULIO DE 2018 PARTE LA CARAVANA DE LA DÉCIMA “CRUZADA SOLIDARIA” AL IMPENETRABLE CHAQUEÑO…
COMO YA ES COSTUMBRE SE LLEVA ALIVIO A ESTA ZONA TAN OLVIDADA DE LA ARGENTINA.
El contingente se asentará en un campamento base para, desde allí, dividir las
tareas del numeroso grupo y recorrer las comunidades de los alrededores de
Nueva Pompeya, en el norte chaqueño (a 480 km de la capital), Palo Flojal,
Acheral y Bajo Hondo, entre otras.
QUIENES QUIERAN, PUEDEN COLABORAR CON LA COMPRA DE LA RIFA QUE ESTA A LA VENTA POR UN VALOR DE $ 50.- (SE SORTEAN 5 PREMIOS) EL 1/7 EN EL CANAL LOCAL.
VENDEDORES… CRISTINA GALLO, VERONICA ORTIZ, LUCIA RUPPEL, JUJY MAIER, GRACIELA RIVAROLA, ALEJANDRA ITURRIOZ, CLAUDIA Y FABIANA GUTIERREZ, STELLA MUFERT, PAOLA VAZQUEZ CONTE, CECILIA Y LAURA SIGISMONDI, LEONARDO FERRRI.
O PODES HACER TU APORTE CON ALIMENTOS NO PERECEDEROS, QUE PODES ACERCAR A GUEMES 67(CECILIA SIGISMONDI), MITRE Y SAN MARTIN (CRISTINA GALLO) O AV. ERNESTO TORNQUIST 162 (VERONICA ORTIZ)
¡¡¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR AYUDARNOS A AYUDAR!!!!!!