Cruzada solidaria al Impenetrable Chaqueño

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EL 6 DE JULIO DE 2018 PARTE LA CARAVANA DE LA DÉCIMA “CRUZADA SOLIDARIA” AL IMPENETRABLE CHAQUEÑO…

 

COMO YA ES COSTUMBRE SE LLEVA ALIVIO A ESTA ZONA TAN OLVIDADA DE LA ARGENTINA.

El contingente se asentará en un campamento base para, desde allí, dividir las

tareas del numeroso grupo y recorrer las comunidades de los alrededores de

Nueva Pompeya, en el norte chaqueño (a 480 km de la capital), Palo Flojal,

Acheral y Bajo Hondo, entre otras.

QUIENES QUIERAN, PUEDEN COLABORAR CON LA COMPRA DE LA RIFA QUE ESTA A LA VENTA POR UN VALOR DE $ 50.- (SE SORTEAN 5 PREMIOS) EL 1/7 EN EL CANAL LOCAL.

VENDEDORES… CRISTINA GALLO, VERONICA ORTIZ, LUCIA RUPPEL, JUJY MAIER, GRACIELA RIVAROLA, ALEJANDRA ITURRIOZ, CLAUDIA Y FABIANA GUTIERREZ, STELLA MUFERT, PAOLA VAZQUEZ CONTE, CECILIA Y LAURA SIGISMONDI, LEONARDO FERRRI.

 

O PODES HACER TU APORTE CON ALIMENTOS NO PERECEDEROS, QUE PODES ACERCAR A GUEMES 67(CECILIA SIGISMONDI), MITRE Y SAN MARTIN (CRISTINA GALLO) O AV. ERNESTO TORNQUIST 162 (VERONICA ORTIZ)

 

¡¡¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR AYUDARNOS A AYUDAR!!!!!!

 

 