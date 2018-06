La CELT pidió al Concejo Deliberante intervenir por el tema de alumbrado público

Sesionó el último martes el Honorable Concejo Deliberante y entre los temas abordados se escuchó la opinión de varios ediles sobre la sanción en diputados de la ley de despenalización del aborto y la nota enviada por la Cooperativa Eléctrica pidiendo la intervención del cuerpo deliberativo ante la no aplicación del protocolo de parte del departamento ejecutivo en el servicio que actualmente presta en la reposición y mantenimiento del alumbrado público.

En ese sentido la CELT. expresó su preocupación respecto a la no aplicación de un protocolo en el servicio de reposición y mantenimiento de alumbrado público, servicio que actualmente se encuentra a cargo del municipio desde el pasado 2 de mayo.

Subraya la entidad cooperativa que es motivo de preocupación “dado que en el tiempo transcurrido, ese Municipio no se ha ajustado a su aplicación, pues aun no se ha informado quien es el responsable técnico, no se solicitaron cortes en el servicio eléctrico, ni se notificó a esta cooperativa de ampliación y/o modificación en el alumbrado público”

“Cabe señalar que se ha podido constatar maniobras realizadas por el personal municipal en las instalaciones ubicadas en la calle Moreno del 0 al 1000 y Parque Lainez y zona adyacente, el día 6 de junio, sin tomar las medidas de seguridad relacionadas al corte correspondiente”

En otro párrafo la CELT. indica que “con el objeto de brindar toda la información posible es que adjuntamos las notas (11 fojas) enviadas al Ejecutivo Municipal, planteando lo antes expuesto. En su lectura queda plasmada nuestra voluntad de colaboración y compromiso con el tema”

Por último la CELT. solicita la intervención del Concejo Deliberante indicando que “corresponde la intervención del cuerpo deliberativo y a fin de evitar cualquier daño que se pueda ocasionar en las personas y/o en las cosas”

Desde la bancas, luego de un debate, se acordó convocar a una reunión a la que estarán invitados el departamento Ejecutivo la Cooperativa Eléctrica y el Honorable Consejo Deliberante.

Concluida la sesión, sobre este tema dialogamos con el presidente del Cuerpo Gustavo Moroncini, el concejal del Frente para la Victoria Guillermo Loffler y Cristian Rainsing concejal de Cambiemos.

