Se disputó una nueva fecha de inferiores

A pesar de que aún falta bastante camino por recorrer, Boca Juniors en la zona “A” y Racing Club en la zona “B” ya consiguieron en 5ª categoría la clasificación para los cuartos de final del torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Ambos sacaron el boleto este sábado, en el marco de la tercera fecha de las revanchas. Boca lo hizo con su victoria 2 a 0 en su visita a Independiente, en Pueblo San José. Si bien Automoto está en condiciones matemáticas de darle alcance, el auriazul prevalece en los enfrentamientos entre sí (3-0 y 2-0).

La Academia carhuense, por su parte, logró el objetivo merced a su triunfo 2-1 a domicilio de Deportivo Argentino en el estadio “Walter Alric”.

Cabe señalar que consiguen el pasaje para la definición del certamen los cuatro primeros de cada zona. En caso de empate en los grupos, se aplica el sistema olímpico. Los cruces serán de la siguiente manera: 1° vs. 4° y 2° vs. 3°.

La programación se inició el miércoles con el adelanto entre San Martín de Carhué y Blanco y Negro y se completó este sábado con el grueso de los encuentros. Los resultados registrados son los siguientes:

Zona “A”

Quinta: Automoto 0, Club Sarmiento 2; Independiente 0, Boca Juniors 2 y Empleados de Comercio 3, Unión de Tornquist 0. Libres: San Martín de Saavedra, Peñarol de Pigüé y San Martín de Santa Trinidad.

Sexta: Automoto 0, Club Sarmiento 1; San Martín de Santa Trinidad 1, El Progreso 2; Independiente 1, Boca Juniors 4 y Empleados de Comercio 0, Unión de Tornquist 0. Libre: Peñarol de Pigüé.

Séptima: Automoto 0, Club Sarmiento “A” 1; Independiente 0, Boca Juniors 2; Empleados de Comercio 4, Unión de Tornquist 0 y Peñarol de Pigüé 2, Deportivo Sarmiento “B” 0. Libres: San Martín de Saavedra y San Martín de Santa Trinidad.

Octava: Automoto 1, Club Sarmiento “A” 0; San Martín de Santa Trinidad 1, El Progreso 0; Independiente 0, Boca Juniors 2 y Peñarol de Pigüé 1, Deportivo Sarmiento “B” 0. Libres: San Martín de Saavedra y Unión de Tornquist.

Zona “B”

Quinta: Deportivo Sarmiento 3, Atlético Huanguelén 6; Deportivo Argentino 1, Racing Club 2; Tiro Federal de Puan 2, Puan F. Club 1 y San Martín de Carhué 2, Blanco y Negro 2.

Sexta: Deportivo Sarmiento 0, Atlético Huanguelén 2; Deportivo Argentino 2, Racing Club 2; Tiro Federal de Puan 0, Puan F. Club 8 y San Martín de Carhué 2, Blanco y Negro 1. Libre: Unión Pigüé.

Séptima: Deportivo Sarmiento 0, Atlético Huanguelén 0; Deportivo Argentino 0, Racing Club 1; Club Sarmiento “B” 2, Unión Pigüé 0 y San Martín de Carhué 5, Blanco y Negro 0. Libre: Puan F. Club.

Octava: Deportivo Sarmiento 1, Atlético Huanguelén 3; Deportivo Argentino 1, Racing Club 1; Club Sarmiento “B” 2, Unión Pigüé 0 y San Martín de Carhué 0, Blanco y Negro 1. Libre: Tiro Federal de Puan.

Próxima fecha

La programación que sigue es la decimocuarta en la zona “A” y la duodécima en la zona “B” y responde al siguiente detalle:

Zona “A”: Unión de Tornquist vs. Peñarol de Pigüé en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª; Boca Juniors vs. Empleados de Comercio en 5ª, 6ª y 7ª; El Progreso vs. Independiente en 6ª y 8ª; Club Sarmiento “A” vs. San Martín de Santa Trinidad en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª y San Martín de Saavedra vs. Automoto en 5ª, 7ª y 8ª. Libre: Deportivo Sarmiento “B”.

Zona “B”: Atlético Huanguelén vs. Blanco y Negro en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª; Unión Pigüé vs. San Martín de Carhué en 6ª, 7ª y 8ª; Puan F. Club vs. Club Sarmiento “B” en 7ª; Tiro Federal de Puan vs. Racing Club en 5ª, 6ª y 8ª y Deportivo Sarmiento “A” vs. Deportivo Argentino en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª.

Partidos pendientes

Las confrontaciones que están pendientes son:

Zona “A”: Automoto vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la 9ª fecha.

Zona “B”: Deportivo Sarmiento vs. Puan F. Club (5ª, 6ª y 7ª) de la 10ª fecha.

