Dictarán un curso de fotografía en la biblioteca ‘Ernesto Tornquist’
¡ATENCIÓN TORNQUIST!
NUEVO CURSO DE FOTOGRAFÍA NIVEL 1 Y 2, A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO EN LA BIBLIOTECA POPULAR.
APRENDERÁS A DOMINAR LA LUZ DE MANERA MANUAL, A TOMAR LAS DECISIONES Y NO LA CÁMARA DE MANERA AUTOMÁTICA.
PROFESOR: Carlos Alberto Linares
EXPERTO EN FOTOGRAFÍA, REG.008291 CERTIFICADO POR LA FACULTAD REGIONAL DE VILLA MARÍA CÓRDOBA, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL, CON MÁS 15 AÑOS FORMANDO FOTÓGRAFOS.
SI NO TENÉS CÁMARA, SE TE PRESTA EQUIPO PARA APRENDER EL MARAVILLOSO ARTE DE LA FOTOGRAFÍA.
POR MAS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN, ENVIANOS UN MENSAJE A NUESTRA PÁGINA Sueños de Luz Escuela de Fotografía.
TAMBIÉN PODES INSCRIBIRTE Y ASESORARTE EN LA BIBLIOTECA POPULAR ERNESTO TORNQUIST DE 8 A 19 HS, O AL TELÉFONO 4940-075
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CLASES DE MEDITACIÓN EN LA BIBLIOTECA!!
TODOS LOS MARTES A LAS 14.30 HS
CON SILVINA POBLET
NO SE REQUIERE INSCRIPCION PREVIA
ÚNICAMENTE SE PIDE UN BONO CONTRIBUCIÓN DE $50 PARA COLABORAR CON LA BIBLIOTECA