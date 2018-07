Hubo polémica porque invitaron a retirarse a un músico que tocaba en la vía pública

Un hecho polémico y confuso ocurrió en la tarde del pasado viernes frente al Banco Provincia de nuestra ciudad, cuando un músico que tocaba en el bulevar fue invitado a retirarse por la policía.

Poto Merlo es un guardaparque que se desempeña hace 20 años en el Parque Provincial ‘Ernesto Tornquist’ y uno de sus hobbies es tocar la batería, y en muchas ocasiones lo hace en la vía pública, sin fines de lucro y únicamente “para que haya un poco de música” en la calle.

“Compré un equipo de música portátil, pongo algunos temas clásicos y, sobre ellos, toco la batería arriba para que haya un poco de música y para que se vea el instrumento sonando”, contó Poto en diálogo con nuestro medio.

“En los demás pueblos donde me presenté (como Sierra y Saldungaray) la policía me vino a preguntar de donde soy, me pidió la documentación del auto, lo que me parece bien, y me dejaron seguir tocando. Eso mismo pasó en Tornquist, con la diferencia de que me pidieron que me retire, lo que me pareció raro”, explicó.

“El conflicto no me surgió a mí, sino a la gente que estaba mirando, porque no había ninguna denuncia de ningún vecino, al contrario –continuó-. Además yo tampoco quería ganancia porque no busco dinero”.

El músico comentó que estuvo tocando desde las 17 hs hasta las 18.30, momento en que llegó la policía. “Hablé con uno de los oficiales y me dijo que frenaron porque vieron el hecho como algo extraño y lo raro que me dijeron fue que lo mío no se hacía porque estábamos en Tornquist”, indicó.

“Elijo la estética de los bulevares porque permite que la gente al pasar tenga un momento, entonces se sorprende porque ve algo distinto. Incluso los que iban al cajero se quedaban algunos minutos más escuchando”, añadió.

Poto se presenta habitualmente en Sierra de la Ventana y en una ocasión también lo hizo en Saldungaray, donde recordó que “no andaba nadie y cuando comencé a tocar la gente se empezó a acercar. El público me trae dinero y les pido que se lo lleven porque no busco eso”.

A raíz de la entrevista, pidió su espacio en el aire el Secretario de Gobierno y Hacienda, Ezequiel Gabella, para manifestar la postura del municipio ante el hecho.

“Hubiera estado buenísimo que el músico hable con Cultura, y no tengo dudas que el espectáculo que brindó el viernes no solo se hubiese dado, sino que habría sido mejor porque la municipalidad le brindaba más herramientas. Pero no nos enteramos que venía y no tenemos que caer en contra de la policía, que no hace más ni menos que su trabajo”, consideró.

“La intención de mi llamado es aclarar que no estamos en contra de este tipo de espectáculos, sino que nos gusta servir de herramienta y de nexo con la comunidad”, sostuvo.

El funcionario indicó que la policía le pidió a Poto que se retirara “porque no tenía permiso municipal para utilizar el espacio público”. “Nunca le dimos ningún tipo de orden ni pedido a la policía de que lo desplacen”, aclaró Gabella, aunque pidió que “si vamos a hacer algo en un lugar público, tenemos que avisar a las autoridades, es sentido común”.

Poto Merlo:

Ezequiel Gabella: