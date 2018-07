Concejales denunciaron en el HCD violencia de género del intendente Bordoni

En la sesión de este martes del Concejo Deliberante, concejales de los bloques Frente para la Victoria y Cumplir denunciaron violencia de género del intendente Sergio Bordoni hacia la Secretaria Legislativa, Valentina Nyez.

La edil Mónica Sagredo relató que “se llevaron a cabo distintas reuniones de trabajo en estos dos años con la presencia del intendente, quien al dirigirse hacia las mujeres lo hace de mal modo, de una manera muy temperamental y muchas veces usando vocabulario no apropiado hacia una mujer”.

“Nosotros siempre hemos venido callándonos por situaciones que se fueron dando porque justamente somos conscientes de que si hablamos de esto, la respuesta va a ser que lo decimos para hacer política barata”, añadió.

“Sin embargo la semana pasada se vivieron momentos muy duros –continuó-. En una reunión con el jefe comunal sobre la Cooperativa Eléctrica (CELT), él le hace una pregunta a la secretaria del HCD sobre la institución y ella le dice que no le corresponde responder porque no pertenece más a la entidad; pero el intendente insiste y, finalmente, sale la respuesta acompañada de la expresión de que si ya no pertenecía más al Consejo de Administración de la institución fue porque Bordoni la amenazó de que si seguía allí, se tenía que ir del Concejo Deliberante. Él reconoció eso ante nosotros y dijo que eran decisiones políticas, pero le recordamos que la secretaria es votada por los concejales y en el caso de Nyez fue por unanimidad”.

Sagredo aseguró que “a raíz de eso vino la siguiente reunión de la que no participamos, pero de la que escuchamos gritos y llanto. No podemos permitir que esto pase, no es una cuestión de política barata, sino de respeto, más cuando hablamos de la autoridad máxima del distrito”.

En coincidencia con la concejal de Saldungaray, Guillermo Löffler sostuvo que “no queríamos que se torne político, pero todos tenemos que tener por principio el no a la violencia y los que tenemos cargos públicos debemos dar el ejemplo. Uno ya no se puede quedar callado porque lo sufrimos varias veces”.

“Me llama mucho la atención lo que dicen los concejales del oficialismo (ver más abajo), porque ellos estaban en la reunión y nosotros a 15 metros escuchamos los gritos y vimos cómo se fue llorando la secretaria, entonces que digan eso es defender lo indefendible”, añadió.

Por su parte, el edil oficialista Sebastián Bassi consideró que lo expuesto por la oposición “es totalmente exagerado, fue una discusión que no tenía injerencia del bloque opositor”. “En Bordoni conocí a una persona con valores humanos, que dista mucho del común de los políticos, entonces salir del recinto a llevar este tema es faltar el respeto al que realmente sufre violencia de género”.

“Fue una reunión de trabajo, donde salió a la luz una cuestión interna del partido, esa es la lectura que hago. No hubo agravio, insulto ni descalificaciones. Si pasaba, nosotros hubiésemos intervenido. Fue una reunión acalorada”, señaló.

En esa línea, Juan Manuel Ibarra (Cambiemos), analizó que “se está haciendo una utilización política del tema. La violencia de género es algo muy delicado y es una lástima que se trate de ensuciar a una persona desde ese lugar. Hubo una discusión acalorada pero en ningún momento hubo violencia. Creo que se está tratando de desviar el foco de la discusión de ese día”.

“El hecho hay que minimizarlo porque no fue más que una discusión, no pasó a mayores. Está lejos de ser violencia de género y, en caso de haber habido, yo era el primero en oponerme”, afirmó.

DESESTIMACIÓN DE LA DENUNCIA DE LA OPOSICIÓN A BORDONI

En otro orden, sobre las denuncias por irregularidades en la compra de una combi y de la instalación de cámaras de seguridad por parte de la oposición hacia la gestión de Bordoni, y que fuera desestimada por la justicia, también se refirieron los ediles.

“Llama la atención la ligereza del fallo, había muchas pruebas. Nadie me puede explicar qué hacía el vehículo en el municipio 20 días antes de la licitación; y el flete lo tenía que pagar la empresa, pero mandaron a un empleado municipal con viáticos a buscarla. También me llama la atención que hubo concejales denunciantes que no fueron citados a declarar”, manifestó Löffler.

“No hubo perjuicio económico, se denunció el proceder en una época electoral, pero no hubo ilícito ni sobreprecios. La justicia desestimó la denuncia a partir de la presentación espontánea de Bordoni con toda la documentación”, indicó Bassi.

“Conozco a Ezequiel Gabella y a Bordoni y sé que serían incapaces de hacer algo así. Puede que haya habido un error en lo administrativo, pero no considero que haya sido con una mala intención, es gente muy honesta”, afirmó Ibarra.

Mónica Sagredo:

Guillermo Löffler:

Sebastián Bassi:

Juan Manuel Ibarra:

FOTO Y NOTAS: MIGUEL HERRADA