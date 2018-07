LRF / Divisiones inferiores

Los cuartos de final del Apertura tienen dos nuevos ocupantes: Boca Juniors en 6ª por la zona “A” y San Martín de Carhué en 7ª por la zona “B”. La fecha se jugó en forma parcial.

Tras la disputa parcial de este sábado, debido al mal tiempo, surgieron dos nuevos clasificados para los cuartos de final del torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

En la zona “A” sacó el boleto para los cruces definitorios Boca Juniors en 6ª categoría, luego de su triunfo 1-0 frente a Empleados de Comercio. Mientras en la zona “B” ocurrió lo propio con San Martín de Carhué, que goleó 9 a 0 a Unión Pigüé de visitante.

De esta manera son cuatro los equipos que ya están instalados de manera anticipada en la etapa importante del certamen, dado que días pasados lograron el propósito Boca Juniors (zona “A”) y Racing Club (zona “B”) en 5ª división.

La programación sabatina se desarrolló de manera parcial. Debido al mal estado de las canchas fueron suspendidos los enfrentamientos Unión de Tornquist vs. Peñarol de Pigüé, San Martín de Saavedra vs. Automoto (por ahora el único reprogramado para el próximo lunes) y Deportivo Sarmiento “A” vs. Deportivo Argentino.

El detalle de lo ocurrido es el siguiente:

Zona “A”

Quinta: Boca Juniors 1, Empleados de Comercio 1; Club Sarmiento 3, San Martín de Santa Trinidad 0. Postergado para el lunes: San Martín de Saavedra vs. Automoto. Suspendido: Unión de Tornquist vs. Peñarol de Pigüé. Libre: Independiente.

Sexta: Boca Juniors 1, Empleados de Comercio 0; El Progreso 1, Independiente 2 y Club Sarmiento 5, San Martín de Santa Trinidad 0. Suspendido: Unión de Tornquist vs. Peñarol de Pigüé. Libre: Automoto.

Séptima: Boca Juniors 0, Empleados de Comercio 0 y Club Sarmiento “A” 4, San Martín de Santa Trinidad 0. Postergado para el lunes: San Martín de Saavedra vs. Automoto. Suspendido: Unión de Tornquist vs. Peñarol de Pigüé. Libres: Deportivo Sarmiento “B” e Independiente.

Octava: El Progreso 6, Independiente 1 y Club Sarmiento “A” 0, San Martín de Santa Trinidad 1. Postergado para el lunes: San Martín de Saavedra vs. Automoto. Suspendido: Unión de Tornquist vs. Peñarol de Pigüé. Libres: Deportivo Sarmiento “B” y Boca Juniors.

Zona “B”

Quinta: Atlético Huanguelén 2, Blanco y Negro 1 y Tiro Federal de Puan 0, Racing Club 5. Suspendido: Deportivo Sarmiento vs. Deportivo Argentino. Libres: San Martín de Carhué y Puan F. Club.

Sexta: Atlético Huanguelén 0, Blanco y Negro 0; Unión Pigüé 2, San Martín de Carhué 3 y Tiro Federal de Puan 0, Racing Club 3. Suspendido: Deportivo Sarmiento vs. Deportivo Argentino. Libre: Puan F. Club.

Séptima: Atlético Huanguelén 0, Blanco y Negro 1; Unión Pigüé 0, San Martín de Carhué 9 y Puan F. Club 0, Club Sarmiento “B” 2. Suspendido: Deportivo Sarmiento “A” vs. Deportivo Argentino. Libre: Racing Club.

Octava: Atlético Huanguelén 1, Blanco y Negro 1; Unión Pigüé 1, San Martín de Carhué 5 y Tiro Federal de Puan 3, Racing Club 0. Suspendido: Deportivo Sarmiento “A” vs. Deportivo Argentino. Libre: Club Sarmiento “B”.

Próxima fecha

La programación siguiente es la decimosexta en la zona “A” y la decimocuarta en la zona “B”. El detalle de enfrentamientos es este:

Zona “A”: San Martín de Saavedra vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 7ª y 8ª); Independiente vs. Club Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Empleados de Comercio vs. El Progreso (6ª); Peñarol de Pigüé vs. Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Deportivo Sarmiento “B” vs. Unión de Tornquist (7ª y 8ª). Libre: Automoto.

Zona “B”: Deportivo Argentino vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Tiro Federal de Puan vs. Deportivo Sarmiento “A” (5ª, 6ª y 8ª); Club Sarmiento “B” vs. Racing Club (7ª y 8ª); San Martín de Carhué vs. Puan F. Club (5ª, 6ª y 7ª) y Blanco y Negro vs. Unión Pigüé (6ª, 7ª y 8ª).

Partidos pendientes

Las confrontaciones que están pendientes son:

Zona “A”: Automoto vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la 9ª fecha; Unión de Tornquist vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y San Martín de Saavedra vs. Automoto (5ª, 7ª y 8ª), ambas de la 15ª fecha.

Zona “B”: Deportivo Sarmiento “A” vs. Puan F. Club (5ª, 6ª y 7ª) de la 10ª fecha y Deportivo Sarmiento “A” vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) de la 13ª fecha.

Claudio Meier