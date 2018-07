“Se trabaja para un desarrollo turístico serio”

La Secretaria de turismo Susana Dos Santos, destacó este viernes en dialogo con FM de la Ciudad, la importancia del asociativismo en materia turística que busque la unificación de criterios y el trabajo en conjunto sin perder el objetivo para crecer en serio como comarca.

La funcionaria que participó junto a integrantes de la cartera de turismo en Mendoza, Tandil y días atrás en la feria “Caminos y Sabores” en la rural, resalta el compromiso que deben tener los prestadores para que el trabajo sea uno solo y no una competencia infructuosa con el otro que no lleva a nada.

“En éstos últimos meses estuvimos participando de múltiples actividades; en Mendoza, en Tandíl, y también en la feria de “Caminos y Sabores” ahí queremos hacer todo el énfasis con el tema de la gastronomía, y se nos vienen las vacaciones de invierno, estamos en los detalles de recuperación de espacios, ahora por ejemplo en Salgungaray se terminó el cercado, perimetral del Fortín Pavón así que con mucha felicidad por poder recuperar ese espacio, vamos a hacer la intervención en un par de ranchos, para que Saldungaray también tenga ese espacio como corresponde y tenga su circuito con el mercado y la bodega” destacó Dos Santos.

Sobre el acompañamiento de los prestadores, sostuvo “Estamos bien, veníamos, yo creo, de un modo de hacer turísmo, de mirar el destino más tranquilo que a la dinámica que se le ha puesto. Sobre la mesa se pusieron un montón de temas como la regularización, de formalizar cada aspecto de lo que hace a la actividad comercial que involucra al turismo Y esto de participar en absolutamente todas las ferias, y todas las propuestas del Ministerio de Turismo de la Nación, que tiene una agenda donde hay que moverse muchísimo, por que nos da la posibilidad de recuperar en infraestructura y de recuperar el destino posicionándolo a nivel Nacional. Y en eso estamos trabajando”



En referencia a como está la comarca en materia turística manifestó

“Nos falta muchísimo, sinceramente sí, pero yo insisto con esto, que lo repito todo el tiempo, es un destino joven que gracias a Dios no se ha desmadrado, no se fue por la tangente, está creciendo prolongadamente, entonces eso también te da la posibilidad de hacer un trabajo prolijo y ponerlo en un lugar de categoría. Así que bueno… yo no me agarro de eso, de que está todo por hacer, hay mucho por hacer, pero también vamos en buen camino, por que realmente creo que estamos haciendo un buen trabajo, esto de que en cada lugar, le digan: “¡Ah no! ¡Mira vos!… sí claro Sierra de la Ventana, Villa Ventana” Que se nombre, pero no estaba en nivel de promoción Nacional, no estábamos en la lista de los créditos, que me llaman todo los días y nos han dado muchísima participación en los créditos , son muchos emprendedores que se han anotado y que han solicitado esos créditos, la verdad yo lo cuento con mucho placer”

“A nivel Nacional de todo el país no llegaron a los1.100 pedidos de créditos y nosotros llevamos casi 50 créditos ósea te digo que éste destino llegó casi el 5% a nivel Nacional y eso no lo ve la gente que está haciendo un esfuerzo, te digo la gente, y la gente del Ministerio, entonces ahí dicen bueno , están trabajando seriamente y te acompañan y eso te pone mucho las pilas y te dan como muchas ganas de seguir adelante”.

En materia de obras ” Está sucediendo con la ruta de Bahía Blanca-Tornquist, todo ese circuito con los parques eólicos, con Tres Picos, con el desarrollo que está teniendo, con la cantidad de proyectos en desarrollo para el turísmo que están llegando para el lado de Tornquist, hay muchos proyectos en desarrollo que yo creo que van ser potenciados .Falta creatividad, falta como atraemos a esa gente” , relató.

En referencia a las vacaciones de invierno que comienzan opinóm “ Las vacaciones vienen como en el resto del país, yo estaba un poco preocupada y en todos lados están teniendo el mismo registro, viene como muy tranquilo, la incertidumbre que hay económica no nos es ajena, estamos en promedio al rededor de un 50%. En Villa Ventana y Sierra de la Ventana con promedios mas altos, pero en el promedio con Tornquist, estamos en ese promedio. Yo espero que esto cambie, en ésta época hay mucha gente que viene sin reserva, aún en semana santa con todo ocupado, la gente cae sin reserva, entonces espero que ése porcentaje se modifíque”

El trabajo en las oficinas de turismo

“Está a full! , están preparadas, están en red, están todas conectadas, así que sí… están en contacto permanente con el sector privado, que nos están pasando constantemente la información de que se está ocupando, cuantas camas le quedan así que estamos en ése trabajo y esperando… en realidad, ya arrancó la temporada, por que sabes que en ésta semana arrancaron las vacaciones en la pampa y en Neuquen, Rio Negro, en esas zonas, y ya tenemos muchos pampeanos dando vueltas en la región, por eso también ayer en ésta reunión de la región del sudoeste, hablamos de poder potenciar ésta región que es tan rica, con el mar, con las sierras, con las termas, tenemos todo y muy cercano, así que tenemos que hacer un buen trabajo”

“Sin asociarse… sin el asociativismo, sin armar equipos de trabajo, sin tener una política comercial, estrategias comerciales entre todos esto no se arma como destino turístico, eso es fundamental… y es en eso en lo que estamos trabajando, el gastronómico unido al alojamiento, unido al que hace actividades, como se hace en los lugares donde se hizo desarrollo serio; no existe otro modo, si no nos unimos y dejamos de competir entre nosotros, eso sería mas que un logro”.. finalizó

Susana Dos Santos

Susana Dos Santos(Centro) Secretaria de Turismo