La victoria 1 a 0 en la visita a su homónimo de Saavedra, en la fecha disputada este sábado, le permitió al equipo de 8ª categoría de San Martín de Santa Trinidad convertirse en el quinto equipo clasificado para los cuartos de final del torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

En consecuencia, la zona “A” ya tiene tres elencos con el pasaje asegurado para la definición del certamen, dado que anteriormente sacaron boleto la 5ª y la 6ª de Boca Juniors. En cambio en la zona “B” están clasificados la 5ª de Racing Club y la 7ª de San Martín de Carhué.

Tal como ocurrió la semana anterior, la programación se llevó a cabo en forma parcial. En virtud del mal estado de la cancha fue suspendido el enfrentamiento de la zona “A” entre Independiente y Club Sarmiento “A”.

La cancha “Benito Herr” del club de Pueblo San José, luego del clásico de Primera ante El Progreso del domingo pasado, fue regada para recuperar el piso del daño sufrido y como el clima en el transcurso de la semana no ayudó, no quedó en condiciones de ser utilizada.

El detalle de lo acontecido en la jornada sabatina es el siguiente:

Zona “A”

Quinta: San Martín de Saavedra 5, San Martín de Santa Trinidad 1 y Peñarol de Pigüé 2, Boca Juniors 3. Suspendido: Independiente vs. Club Sarmiento. Libres: Automoto, Empleados de Comercio y Unión de Tornquist.

Sexta: Empleados de Comercio 4, El Progreso 0 y Peñarol de Pigüé 1, Boca Juniors 0. Suspendido: Independiente vs. Club Sarmiento. Libres: Automoto, San Martín de Santa Trinidad y Unión de Tornquist.

Séptima: San Martín de Saavedra 3, San Martín de Santa Trinidad 3; Peñarol de Pigüé 3, Boca Juniors 0 y Deportivo Sarmiento “B” 3, Unión de Tornquist 2. Suspendido: Independiente vs. Club Sarmiento “A”. Libres: Automoto y Empleados de Comercio.

Octava: San Martín de Saavedra 0, San Martín de Santa Trinidad 1; Peñarol de Pigüé 0, Boca Juniors 2 y Deportivo Sarmiento “B” 2, Unión de Tornquist 0. Suspendido: Independiente vs. Club Sarmiento “A”. Libres: Automoto y El Progreso.

Zona “B”

Quinta: Deportivo Argentino 1, Atlético Huanguelén 3; Tiro Federal de Puan 1, Deportivo Sarmiento 0 y San Martín de Carhué 4, Puan F. Club 0. Libres: Racing Club y Blanco y Negro.

Sexta: Deportivo Argentino 2, Atlético Huanguelén 1; Tiro Federal de Puan 0, Deportivo Sarmiento 3; San Martín de Carhué 1, Puan F. Club 1 y Blanco y Negro 5, Unión Pigüé 0. Libre: Racing Club.

Séptima: Deportivo Argentino 0, Atlético Huanguelén 5; Club Sarmiento “B” 3, Racing Club 2; San Martín de Carhué 5, Puan F. Club 0 y Blanco y Negro 1, Unión Pigüé 0. Libre: Deportivo Sarmiento “A”.

Octava: Deportivo Argentino 0, Atlético Huanguelén 1; Tiro Federal de Puan 0, Deportivo Sarmiento “A” 0; Club Sarmiento “B” 1, Racing Club 1 y Blanco y Negro 6, Unión Pigüé 0. Libre: San Martín de Carhué.

Se abre un paréntesis

Tal lo resuelto oportunamente, debido a las vacaciones escolares de invierno el próximo sábado se abrirá un paréntesis en la disputa del torneo Apertura.

La que sigue es la decimoséptima fecha en la zona “A” y la decimoquinta en la zona “B”, que presenta el siguiente programa de enfrentamientos:

Zona “A”: Boca Juniors vs. Deportivo Sarmiento “B” (7ª y 8ª); El Progreso vs. Peñarol de Pigüé (6ª y 8ª); Club Sarmiento “A” vs. Empleados de Comercio (5ª, 6ª y 7ª); San Martín de Saavedra vs. Independiente (5ª, 7ª y 8ª) y Automoto vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: Unión de Tornquist.

Zona “B”: Atlético Huanguelén vs. Unión Pigüé (6ª, 7ª y 8ª); Puan F. Club vs. Blanco y Negro (5ª, 6ª y 7ª); Racing Club vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento “A” vs. Club Sarmiento “B” (7ª y 8ª) y Deportivo Argentino vs. Tiro Federal de Puan (5ª, 6ª y 8ª).

Partidos pendientes

Las confrontaciones que están pendientes son:

Zona “A”: Automoto vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la 9ª fecha; Unión de Tornquist vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la 15ª fecha e Independiente vs. Club Sarmiento “A” de la 16ª fecha.

Zona “B”: Deportivo Sarmiento “A” vs. Puan F. Club (5ª, 6ª y 7ª) de la 10ª fecha y Deportivo Sarmiento “A” vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) de la 13ª fecha.

