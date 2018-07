Julio Nicolini y la difícil situación que atraviesan los cuarteles de bomberos voluntarios

Las asociaciones de bomberos voluntarios de nuestro país afrontan una difícil situación económica y una incertidumbre respecto al futuro, ya que se hizo concreta la quita del 40% del subsidio que reciben anualmente por parte de la Nación.

En diálogo con nuestro medio, Julio Nicolini, Presidente de Bomberos de Tornquist, comentó que “cada cuartel de bomberos que tiene todo en regla, debería cobrar entre 1.600.000 y 1.700.000 en subsidio nacional, dinero que sale del aporte de los seguros”.

“Hoy el gobierno nos está sacando el 40% de ese monto, y eso hace mella en las arcas de cada cuerpo de bomberos. Nosotros vamos a cobrar en septiembre $1.065.000, mucho menos que el año pasado y con todos los aumentos que hubo, sobre todo en el combustible”.

“Hay otra amenaza por parte de Gobierno Nacional de modificar la ley 25.054, para bajar de 5 a 3,5 cada mil el aporte de los seguros a bomberos, con el criterio de que recaude más el gobierno”, aseguró.

Nicolini se mostró preocupado, ya que, según dijo, en los últimos doce meses llevan gastados $1.800.000 y prevén que para el próximo ejercicio ese monto superará los dos millones de pesos.

Sobre el subsidio a nivel municipal ($40.000 mensuales), en tanto, comentó que lo vienen cobrando en tiempo y forma.

En modo de protesta contras las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, el 2 de agosto a las 10.30 hs se hará un “abrazo” al Congreso y un toque de sirena de un minuto en todos los cuarteles de bomberos del país.

Más adelante, en cuanto a la relación de la institución con el municipio, Nicolini comentó que “el diálogo no está cortado”. Reconoció “algunos chispazos” entre el intendente y un bombero durante el incendio del verano, pero admitió que “las veces que me senté a charlar con él no hubo problemas”.

En ese marco, confirmó que recibieron el pago del total del dinero ($600.000) para ejecutar el proyecto ganador del Presupuesto Participativo 2017, más allá de que los costos de la obra se dispararon.

Sin embargo, lamentó que no se haya renovado la ordenanza que dejaba exentos del pago del ABL a los bomberos del distrito.

Por último, adelantó que posiblemente el 13 de octubre haya un importante evento con el sorteo de un auto y que le dejaría una buena recaudación bomberos.

Nota completa: