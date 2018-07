Reunión en la liga de fútbol

Los detalles inherentes a lo que el próximo domingo serán los primeros cruces definitorios del torneo Apertura de Primera división quedaron resueltos este lunes, en la reunión semanal del consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez que preside Ernesto Manuel Palenzona.

Tanto los partidos semifinales como los cotejos simultáneos se pondrán en marcha a las 15:00 y el contralor de los mismos estará a cargo de dos árbitros de la Asociación de Olavarría, dos de la Asociación Suarense y otros dos de la Agrupación Regional.

El programa a cumplirse es el siguiente:

Semifinales: Deportivo Sarmiento (1ºA) vs. Peñarol de Pigüé (2ºB) y Unión de Tornquist (1ºB) vs. Boca Juniors (2ºA).

Cruces paralelos: Atlético Huanguelén (3ºA) vs. Club Sarmiento (6ºB), Racing Club (3ºB) vs. Blanco y Negro (6ºA), El Progreso (4ºA) vs. Unión Pigüé (5ºB) y San Martín de Carhué (4ºB) vs. Tiro Federal de Villa Belgrano (5ºA).

Cabe señalar que se juega en cancha de los nombrados en primer término, aunque sin ventaja deportiva. En caso de empate se define por penales. La recaudación y los gastos son compartidos.

División Reserva

Debido a la necesidad de resolver los dos semifinalistas que restan, el consejo directivo programó algunos partidos de Reserva que están pendientes que involucra a clubes con posibilidades.

El sábado a las 15:00 confrontarán Deportivo Sarmiento vs. Atlético Huanguelén, Racing Club vs. Unión Pigüé y Peñarol de Pigüé vs. Tiro Federal de Puan.

El domingo a las 13:00, en tanto, a manera de preliminar del enfrentamiento de Primera en ese mismo estadio, cotejarán El Progreso vs. Independiente.

Tras los resultados que se registren y en caso que sea menester disputar otros encuentros, el lunes que viene resolverá el consejo directivo.

Los que ya sacaron pasaje para las semifinales son Blanco y Negro en la zona “A” y San Martín de Carhué en la zona “B”.

Divisiones inferiores

De acuerdo a lo establecido oportunamente, el sábado que viene se reanudará el torneo Apertura de divisiones inferiores, aunque en virtud de la diferencia de fechas existente entre ambas zonas, solamente será con la disputa de los partidos de la “A”.

El programa a cumplirse es el siguiente: Boca Juniors vs. Deportivo Sarmiento “B” (7ª y 8ª); El Progreso vs. Peñarol de Pigüé (6ª y 8ª); Club Sarmiento “A” vs. Empleados de Comercio (5ª, 6ª y 7ª); San Martín de Saavedra vs. Independiente (5ª, 7ª y 8ª) y Automoto vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: Unión de Tornquist.

Claudio Meier