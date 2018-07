Comunicado de la agrupación ‘Mujer, Arte y Memoria’

Durante el debate sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo tanto en las Camaras de Diputados como Senadores, muchísimas son las BARBARIDADES que hemos tenido que escuchar.

Desde que somos perras o marsupiales, somos angelicales, somos envases, somos pastoras de la vida, somos asesinas, somos nazis, etc. Sin embargo no hemos salido a pronunciarnos. Pero este caso es aún más grave, porque no es solo discriminador de las mujeres y de los colectivos de diversidad sexual, sino que pone en riesgo a las generaciones actuales y futuras que pueden tomar esto como cierto, y acentúan las características patriarcales de nuestra sociedad que tanto mal nos hacen.

Reconocemos la tarea del Dr Albino en la desnutrición infantil, pero lo expuesto en la Camara de Senadores, solo son sus opiniones personales no basadas en la ciencia, ni en la verdad, ni en el respeto. Y antes las mismas, solo queremos hacer algunas aclaraciones.

NUESTRO PAÍS CUENTA CON LEYES GARANTIZAN LA EDUCACIÓN SEXUAL Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE SUS HABITANTES. Y LAS OPINIONES DEL DR ALBINO, PONEN EN RIESGO TODO LO CONSEGUIDO, DADO QUE PUEDEN SER TOMADAS COMO VERDADERAS LLEVANDO A LAS PERSONAS A VIVIR UNA SEXUALIDAD CONDICIONADA.

AFIRMAMOS COMO LA FUNDACION HUESPED, CUANDO LE CONTESTARA AL DR ALBINO EN EL 2015 (lamentablemente hoy no perdieron vigencia),”…EL PRESERVATIVO ES LA MEJOR FORMA DE PREVENIR EL VIH, OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZOS NO PLANIFICADOS. ESTÁ PROBADO CIENTÍFICAMENTE QUE EL TAMAÑO DEL VIRUS NO TRASPASA EL LÁTEX, Y DIFERENTES ESTUDIOS SEÑALAN LA EFICIENCIA DEL USO CORRECTO Y CONSISTENTE DEL CONDÓN. CIENTOS DE MILES DE PAREJAS SERO-DISCORDANTES (CUANDO UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA PAREJA VIVE CON VIH Y EL OTRO NO) EN TODO EL MUNDO CORROBORAN LA EFICACIA DEL USO DEL PRESERVATIVO”.

Por las generaciones futuras, por todos, todas y todes, no queremos retroceder en los derechos que en materia de educación sexual, derechos sexuales y reproductivos hemos conseguido, por eso ante estas declaraciones decimos…

NI UN PASO ATRÁS.