“El Siglo XXI comenzó hace 18 años, doctor”

El Senado de la Nación tuvo una cita con la Edad Media cuando una retrógrada exposición, en vez de aportar al debate, más allá de la postura que cada expositor tenga, vino a desinformar. Nos referimos a los dichos del Dr. Abel Albino, que afirmó que “el virus del SIDA traspasa la porcelana”.

Es imperioso que salgamos a aclarar que esto no es así. Sabemos de las fallas que existe en nuestro país a la hora de brindar educación sexual integral, por eso no puede ser gratuito esparcir información falsa: los preservativos que se venden hoy no son de porcelana, son de látex, y al menos que se rompa no contagian.

Llamamos a la reflexión al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales que financian a un hombre que miente y desinforma, amenazando gravemente la salud pública, para que no permitan ni contribuyan más a este tipo de amenazas.

Repudiamos sus dichos y recomendamos la lectura del comunicado de la prestigiosa Fundación Huésped, que desmantela los falsos argumentos que esgrime Albino. #UsaSiempreForro

https://bit.ly/2mMuIhL (comunicado fundación Huésped)

Juventud Radical de Tornquist