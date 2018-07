“Hay medios que hay que ignorarlos porque son amarillistas y desvirtúan todo lo que uno expresa”

El Intendente Municipal Sergio Bordoni se refirió en las ultimas horas sobre las declaraciones que según su punto de vista tragiversaron algunos medios regionales y provinciales.

Lo hizo luego de finalizar el acto por un nuevo aniversario de la fundación de Villa Ventana.

”Con la situación económica que vive el país, hablar de reelección sería faltarle el respeto a la gente que la está pasando mal”.

“Simplemente estoy diciendo como se encuentra el país hoy y como se encuentra el Municipio de Tornquist .Me llamaron de distintos medios preguntando porque esas declaraciones y la verdad hoy hablar de reelección, con la situación económica que vive el país, la provincia y el municipio, sería faltarle el respeto a la gente que la esta pasando mal, porque hay mucha gente que la pasa mal y, sinceramente, no lo siento ni tengo las fuerzas para encarar u na reelección” resaltó Bordoni.

Sostuvo que quiere mejorar la situación del distrito “la voy a seguir peleando mientras continúe siendo intendente. No es nada atípico con mi forma de declarar, yo voy siempre con la verdad y la realidad es que la gente no la está pasando bien y eso lo hago saber” señaló el jefe comunal.

“Hay intendentes que optan por callar y están en peor situación que yo, y hay que respetarlos. Yo no voy a callar, a mi me eligió la gente para que dirija los destinos de mi distrito y que pelee por mi distrito y es eso lo que estoy haciendo. Sin ofender a nadie y diciendo la verdad y la verdad es que la gente no puede vivir más; las tarifas están altísimas y a la gente que trabaja no les alcanza”.

“Uno escucha decir al Ministro de Energía que van a seguir aumentando las cosas y yo no creo que ese sea el rumbo correcto porque la gente no da más y lo digo. Puede gustar o no puede gustar; me tiene sin cuidado se quien soy y como llegué a ser intendente, por mi forma de ser, de expresar lo que siento y no guardarme nada, sin ser obsecuente ni pensar que somos el mejor o el peor gobierno. Somos un gobierno que quiere hacer las cosas bien; con errores y con aciertos” subrayó Bordoni.

“No es que uno habla para hacerse ver; hablo porque la cosa no está bien y los gobernantes lo deben saber. Pero sabemos que, como un mazo de cartas, somos el cuatro de copas y el presidente de la nación el as de espada” destacó.

En otro párrafo el Intendente señaló que “no nací para callarme y lo que tenga que decir lo voy a decir. Mientras dure mi mandato el trabajo para mi distrito y la honestidad con que lo hacemos seguirá intacta, aunque a veces me sienta con pocas fuerzas” reconoció el jefe comunal.

Trabajar para todo el distrito

“La idea es seguir trabajando para todo el distrito y se ha trabajado y se han logrado cosas; falta muchísimo. Me hubiera gustado hacer muchas mas cosas pero la situación económica no lo ha permitido. No lo permitió en Tornquist como tampoco en otras localidades” dijo Bordoni.

“Es lo que no tocó y no me quejo, me metí solo en esto y sabia a lo que me enfrentaba y voy a tratar de hacer lo mejor posible para que el distrito crezca y tratar de dejar todo medianamente organizado como para aquel que venga a reemplazarme pueda seguir haciendo cosas importantes” señaló.

En la nota Bordoni mencionó la reunión que estaba prevista para este jueves convocada con los intendentes de la sexta sección electoral con Marcos Peña, donde seguramente estas problemáticas serían abordadas.

Las declaraciones en los medios

Respecto a sus declaraciones en los medios regionales y provinciales, Bordoni agregó que “me llamaron para preguntarme del turismo y la nieve y se desembocó en otra cosa”

Bordoni sostuvo que “hay algunos medios como “La Tecla” que son amarillistas, como un medio de Bahía Blanca que no voy a nombrar pero a los que no les voy a dar notas. Poner en La Tecla que yo prohibía la reelección de Macri o de María Eugenia Vidal es algo impensado”

“Me preguntaron por mi reelección y di mi opinión pero nada que ver con mis declaraciones. Hay medios que hay que ignorarlos porque son amarillistas y desvirtúan todo lo que uno expresa”

“La decisión popular de reelección de Macri o María Eugenia Vidal la tiene la gente y no el intendente de un pueblo de 22.000 habitantes. Me gusta que publiquen lo que yo digo, no tengo ningún problema, pero me molesta que publiquen cosas que no son reales, frases que yo no dije” concluyó.

Miguel Herrada