Pasó “Dentro” en el teatro municipal

Matilde Canese bajo la dirección de Martin Gardes, presentó una obra diferente en el estilo de hacer teatro. “Dentro”, fue el unipersonal que se llevó a cabo este sábado en el Teatro Municipal “Rodolfo Funke” .



La obra gira entorno de la mujer, los mandatos sociales que pesan sobre la construcción actual de género y el empoderamiento femenino.

Este proceso creativo es muy particular porque es un teatro experimental no convencional como uno acostumbra a ver con un principio y un desenlace, sino que es una mixtura de distintos lenguajes como la pintura, la música , el teatro y medios audiovisuales.

“El nudo de la obra es el despertar, el volver a escucharse y a ser sincero con lo que uno desea y hay una especie de crítica a las redes sociales, a los medios tecnológicos y como el teléfono, los medios, la compu, nos sacan de eje , como nos distraen y no nos dejan ver lo importante. Uno se pierde todo porque está mirando el teléfono. El estar conectado y la ansiedad que genera eso de si lo leyó o no lo leyo, si me contesta y tiene bastante critica hacia eso”. comenta la actriz.

Y agrega “Uno debe priorizar el escucharse asimismo sobre el requerimiento de los demás que a veces no es real. Cuando uno se ve, nosotros que somos actores nos pasa que nos vemos filmados y decimos no ,porque uno no se reconcilió con la imagen que proyecta”.

Matilde Canesa nació en La Plata y realizó la carrera de técnica de la actuación en la escuela de teatro de Bahía Blanca “ A los dos años de recibida dirigí obras de otros autores y también actuaba e hice la carrera de literatura. Luego me llegó a las manos un libro de Mario Ortiz que se llama cuadernos de literatura A 4 y me pareció que eso era muy interesante y muy dramatúrgico que aunque sea poesía tenía un peso muy interesante, así que tome esos textos y cosas que quería ver en escena y con Martin Gardes que es el realizador de los medios adiovisuales fuimos dandolé forma y la fuimos creando”

Esta obra contó con el auspicio de la Dirección de cultura municipal que mantiene vivo el teatro independiente.