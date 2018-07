Varias resoluciones en la reunión de la Liga Regional de Fútbol

El partido definitorio del ganador de Zonas del torneo Apertura entre Boca Juniors y Peñarol de Pigüé se jugará en el estadio “Rubén Segui” del club auriazul, de acuerdo a un sorteo realizado este lunes en la reunión semanal del consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol que fue encabezada por el vicepresidente Eduardo Fernández.

Si bien el reglamento del certamen estipula que el enfrentamiento debe disputarse en un escenario neutral y ciudad equidistante, ambas entidades protagonistas se pusieron de acuerdo para recurrir al azar entre una cancha y otra y salió favorecido el club auriazul.

El enfrentamiento se desarrollará el próximo domingo a las 15:00, al igual que el resto de los cotejos de los cruces complementarios: Racing Club vs. Club Sarmiento, Deportivo Sarmiento vs. Unión Pigüé y Unión de Tornquist vs. San Martín de Carhué. Los nombrados en primer término son locales por su mejor ubicación en la fase de clasificación.

Los cotejos serán controlados por dos árbitros de la Asociación de Olavarría, uno de la Asociación Suarense y el restante de la Agrupación Regional.

DIVISIÓN RESERVA

En la sesión semanal del consejo directivo liguista fueron reprogramados algunos partidos de división Reserva que son necesarios disputarlos en la inteligencia de resolver los dos semifinalistas que restan. Cabe señalar que ya están clasificados Blanco y Negro por la zona “A” y San Martín de Carhué por la zona “B”.

Deportivo Sarmiento vs. Atlético Huanguelén confrontarán el domingo a las 13:00 en el Parque “Juan Emilio Bove” a manera de preliminar del cotejo que allí se jugará de Primera división. Lo propio ocurrirá con Racing Club vs. Club Sarmiento, como aperitivo del choque que ambos también sostendrán correspondiente al círculo superior.

La confrontación El Progreso vs. Independiente se fijó para el domingo a las 15:00, mientras restaba confirmar Peñarol de Pigüé vs. Tiro Federal de Puan (podría ir el sábado o el domingo de preliminar en la cancha de Boca) y Racing Club vs. Unión Pigüé.

DIVISIONES INFERIORES

Tras la suspensión del fin de semana pasado por la lluvia, el próximo sábado se reanudará el torneo Apertura de divisiones inferiores con la disputa de partidos en las dos zonas en que se compite.

El detalle a cumplirse es el siguiente:

-Zona “A”: Boca Juniors vs. Deportivo Sarmiento “B” (7ª y 8ª); El Progreso vs. Peñarol de Pigüé (6ª y 8ª); Club Sarmiento “A” vs. Empleados de Comercio (5ª, 6ª y 7ª); San Martín de Saavedra vs. Independiente (5ª, 7ª y 8ª) y Automoto vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: Unión de Tornquist.

-Zona “B”: Atlético Huanguelén vs. Unión Pigüé (6ª, 7ª y 8ª); Puan F. Club vs. Blanco y Negro (5ª, 6ª y 7ª); Racing Club vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento “A” vs. Club Sarmiento “B” (7ª y 8ª) y Deportivo Argentino vs. Tiro Federal de Puan (5ª, 6ª y 8ª).

Claudio Meier- Nuevo Día