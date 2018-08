LRF / Divisiones inferiores

Otros nueve equipos se clasificaron para los cuartos de final, tras reanudarse este sábado el torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Los que sacaron el boleto para los cruces son, en la zona “A” Club Sarmiento en 5ª y Automoto en 8ª, mientras en la zona “B” Tiro Federal de Puan, San Martín de Carhué y Blanco y Negro en 5ª, Puan F. Club en 6ª, Atlético Huanguelén, Tiro Federal de Puan y Blanco y Negro en 8ª.

De esta manera asciende a catorce el número de conjuntos con el pasaje asegurado para la definición, dado que con anterioridad habían logrado el objetivo, en la zona “A” Boca Juniors en 5ª y en 6ª y en la zona “B” Racing Club en 5ª y San Martín de Carhué en 7ª.

Cabe señalar que en la zona “B” si bien las matemáticas todavía le dan a Atlético Huanguelén en 5ª, en el desempate por sistema olímpico queda detrás de San Martín de Carhué (8 puntos) y Blanco y Negro (5). El “aceitero” suma 3 unidades.

Lo propio ocurre en 8ª, donde tanto San Martín de Carhué como Deportivo Argentino tienen posibilidades de igualar la línea de Blanco y Negro, pero éste ya está clasificado porque prevalece en la tabla de los enfrentamientos entre sí, aun cuando todavía restan un par de cotejos de esa trilogía.

Cabe señalar que la programación se desarrolló en forma incompleta, dado que los partidos entre Boca Juniors y Deportivo Sarmiento “B” en 8ª y 7ª se postergaron para este martes a las 19:00 con la finalidad de preservar el estado de la cancha para los partidos definitorios previstos este domingo en el “Rubén Segui”.

El detalle de lo ocurrido en la jornada sabatina es el siguiente:

Zona “A”

Quinta: Club Sarmiento 4, Empleados de Comercio 0; San Martín de Saavedra 0, Independiente 0 y Automoto 0, San Martín de Santa Trinidad 1. Libres: Unión de Tornquist, Boca Juniors y Peñarol de Pigüé.

Sexta: El Progreso 2, Peñarol de Pigüé 1; Club Sarmiento 4, Empleados de Comercio 1 y Automoto 2, San Martín de Santa Trinidad 0. Libres: Unión de Tornquist, Boca Juniors e Independiente.

Séptima: Club Sarmiento “A” 2, Empleados de Comercio 3; San Martín de Saavedra GPts., Independiente PPts. y Automoto 3, San Martín de Santa Trinidad 0. Postergado para el martes 7: Boca Juniors vs. Deportivo Sarmiento “B”. Libres: Unión de Tornquist y Peñarol de Pigüé.

Octava: El Progreso 1, Peñarol de Pigüé 0; San Martín de Saavedra 1, Independiente 1 y Automoto 1, San Martín de Santa Trinidad 0. Postergado para el martes 7: Boca Juniors vs. Deportivo Sarmiento “B”. Libres: Unión de Tornquist y Club Sarmiento “A”.

Zona “B”

Quinta: Puan F. Club 1, Blanco y Negro 5; Racing Club 0, San Martín de Carhué 0 y Deportivo Argentino 0, Tiro Federal de Puan 2. Libres: Atlético Huanguelén y Deportivo Sarmiento.

Sexta: Atlético Huanguelén 4, Unión Pigüé 1; Puan F. Club 1, Blanco y Negro 0; Racing Club 0, San Martín de Carhué 0 y Deportivo Argentino 0, Tiro Federal de Puan 2. Libre: Deportivo Sarmiento.

Séptima: Atlético Huanguelén 10, Unión Pigüé 0; Puan F. Club 0, Blanco y Negro 1; Racing Club 0, San Martín de Carhué 2 y Deportivo Sarmiento “A” 2, Club Sarmiento “B” 2. Libre: Deportivo Argentino.

Octava: Atlético Huanguelén 5, Unión Pigüé 0; Racing Club 2, San Martín de Carhué 0; Deportivo Sarmiento “A” 1, Club Sarmiento “B” 0 y Deportivo Argentino 0, Tiro Federal de Puan 2. Libre: Blanco y Negro.

Próxima fecha

La que sigue es la decimoséptima fecha en la zona “A” y la decimoquinta en la zona “B”, que presenta el siguiente programa de enfrentamientos:

Zona “A”: Independiente vs. Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Empleados de Comercio vs. San Martín de Saavedra (5ª y 7ª); Peñarol de Pigüé vs. Club Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento “B” vs. El Progreso (8ª) y Unión de Tornquist vs. Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: San Martín de Santa Trinidad.

Zona “B”: Tiro Federal de Puan vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª y 8ª); Club Sarmiento “B” vs. Deportivo Argentino (7ª y 8ª); San Martín de Carhué vs. Deportivo Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Unión Pigüé vs. Puan F. Club (6ª y 7ª) y Blanco y Negro vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

Partidos pendientes

Las confrontaciones que están pendientes son:

Zona “A”: Automoto vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la 9ª fecha; Unión de Tornquist vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la 15ª fecha; Independiente vs. Club Sarmiento “A” de la 16ª fecha y Boca Juniors vs. Deportivo Sarmiento “B” (7ª y 8ª) de la 17ª fecha.

Zona “B”: Deportivo Sarmiento “A” vs. Puan F. Club (5ª, 6ª y 7ª) de la 10ª fecha y Deportivo Sarmiento “A” vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) de la 13ª fecha.

Claudio Meier(Nuevo Día)

posimeno (1)