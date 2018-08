“La situación de las universidades en este momento es caótica”

Los seis gremios universitarios iniciaron este lunes un extenso paro de actividades para rechazar la propuesta del 15 por ciento de aumento salarial y denunciar que desde abril el Gobierno Nacional congeló la mesa paritaria y también las partidas presupuestarias para las casas de altos estudios.

Antonio Rosello, secretario adjunto de la CONADU Histórica, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, explicó a nuestro medio que la situación “es caótica”.

“Estamos con un cese total de actividades, no damos clases, no tomamos exámenes, no hacemos investigaciones, no hacemos extensión ni tareas administrativas porque la situación de la universidad en este momento es caótica”, manifestó.

“El Gobierno Nacional no está haciendo los giros para los pagos devengados de gastos realizados como luz, gas, comedores escolares, insumos hospitalarios y becas. Le adeuda cuatro meses a las universidades, es una cosa aberrante”, agregó.

Por la situación, además, Rosello afirmó que “se han suspendido todas las obras de infraestructura”. “Esto mismo pasó en Neuquén no pudo terminar las obras de gas en tiempo y forma y en la primera invernada tuvo que reducir el horario de atención, ya que no había gas”, comento.

“El ajuste es terrible también sobre las 190.000 familias que dependen de los ingresos que tenemos los docentes universitarios, que solo recibimos un 5% de aumento en mayo desde noviembre, cuando la inflación acumulada hasta el momento es del 20%”, señaló.

El dirigente de la CONADU Histórica indicó que “un docente universitario que recién se inicia, que tiene a cargo hasta a 200 alumnos, cobró en estos días $6.000 por dar un curso en la universidad pública, por debajo de la línea de indigencia”.

“Solo hubo tres reuniones de paritarias y hace 80 días no tenemos reunión, por lo que le vamos a pedir al Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro (quien la única paritaria que tiene a cargo es la de los docentes universitarios), que al menos nos conceda una audiencia”, cerró.

La situación afecta a todas las casas de altos estudios nacionales, entre ellas la Universidad Nacional del Sur (UNS) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Bahía Blanca.

Nota completa: