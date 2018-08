Liga Regional de Fútbol: Definieron las canchas para el domingo

Las canchas donde el próximo domingo se jugarán las semifinales de los cruces complementarios del torneo Apertura quedaron definidas este lunes, en la reunión semanal del consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol que preside Ernesto Manuel Palenzona.

Deportivo Sarmiento y Unión de Tornquist confrontarán en el estadio “19 de Marzo” de Peñarol de Pigüé, mientras Racing Club vs. Peñarol de Pigüé se medirán en el estadio “Rubén Segui” del Club Atlético Boca Juniors. A los efectos organizativos los nombrados en primer término serán locales.

Ambos enfrentamientos se iniciarán a las 15:00 y en caso de igualdad al término de los 90 minutos se resolverá mediante la ejecución de penales. La recaudación y los gastos son compartidos.

El jueves se resolverá sobre qué árbitros tendrán a su cargo el contralor de las acciones, dado que aún se mantiene el diferendo entre la Liga de Fútbol de Olavarría y los jueces de la Asociación de dicha ciudad.

DIVISIÓN RESERVA

Dado que aún resta definir dos semifinalistas, el consejo directivo programó otros partidos de Reserva que están pendientes y que involucra a los equipos que tienen chances de ocupar dichos lugares.

El miércoles confrontarán, por la zona “A” Atlético Huanguelén vs. Peñarol de Guaminí (a las 20:00) y por la zona “B” Unión Pigüé vs. Racing (horario no confirmado en la Liga).

De acuerdo al resultado que se registre en Villa Brumana, el jueves jugarían Deportivo Argentino vs. Peñarol de Pigüé y es posible que en los días venideros tengan que hacer lo propio Unión de Tornquist vs. Racing y San Martín de Carhué vs. Deportivo Argentino.

Esto en virtud que, según lo establece el reglamento, las semifinales se jugarán en forma cruzada: 1º A vs. 2º B y 1º B vs. 2º A. Es decir que más allá que en la zona “B” pueda conocerse el ocupante de la segunda plaza, también hay que resolver la ubicación final.

SORTEO DEL CLAUSURA

En la reunión del próximo lunes se procederá a realizar el sorteo del fixture del torneo Clausura y se definirán los detalles inherentes al mismo, por ejemplo en qué momento se jugarán los interzonales (los clásicos).

Cabe recordar que las zonas para el segundo certamen de la temporada están conformadas de la siguiente manera:

-Zona “A”: Tiro Federal de Villa Belgrano, Unión Pigüé, Automoto, Puan F. Club, San Martín de Carhué, Independiente, Peñarol de Guaminí, Atlético Huanguelén, Club Sarmiento y Deportivo Sarmiento.

-Zona “B”: San Martín de Santa Trinidad, Deportivo Argentino, Unión de Tornquist, Tiro Federal de Puan, Racing Club, El Progreso, Empleados de Comercio, Boca Juniors, Peñarol de Pigüé y Blanco y Negro.

DIVISIONES INFERIORES

En la sesión de este lunes se dispuso que el próximo sábado el torneo Apertura de divisiones inferiores siga su curso normal. La que se desarrollará será la decimoséptima fecha en la zona “A” y la decimoquinta en la zona “B”, que presenta el siguiente programa de enfrentamientos:

-Zona “A”: Independiente vs. Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Empleados de Comercio vs. San Martín de Saavedra (5ª y 7ª); Peñarol de Pigüé vs. Club Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento “B” vs. El Progreso (8ª) y Unión de Tornquist vs. Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: San Martín de Santa Trinidad.

-Zona “B”: Tiro Federal de Puan vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª y 8ª); Club Sarmiento “B” vs. Deportivo Argentino (7ª y 8ª); San Martín de Carhué vs. Deportivo Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Unión Pigüé vs. Puan F. Club (6ª y 7ª) y Blanco y Negro vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

Claudio Meier – Nuevo Día