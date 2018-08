Amenaza de bomba en la EES Nº 6 de Sierra: “Creo que se va a llegar al autor del llamado anónimo”

En el mediodía del jueves, en la Escuela de Educación Secundaria Nº 6 de Sierra de la Ventana se recibió un llamado anónimo en el que se refería que había un artefacto explosivo dentro del establecimiento. Horas después, se confirmó que era “falsa alarma”.

“Es muy preocupante lo que ocurrió”, expresó al respecto Martin Cenizo, Secretario de Seguridad del municipio, quien contó que desde su área “tomamos conocimiento del llamado entre las 11.55 y las 12 hs, por lo que se tomaron todas las medidas correspondientes”.

En primer término actuó policía en conjunto con bomberos, quienes procedieron a la evacuación del establecimiento en su totalidad y se cerraron las calles adyacentes. “Luego se solicitó la de la Brigada de Explosivos de Bahía Blanca, que luego de un trabajo perimétrico y tras revisar todo, constató que era una falsa alarma”, agregó Cenizo.

El funcionario explicó además que “la investigación sigue y creo que se va a llegar a la persona que hizo el llamado, lo cual no sería demasiado complicado”. Cenizo recordó que “años atrás este tipo de llamados lo hacían los mismos alumnos, pero no sabemos si este es el caso, aunque no se descarta ninguna posibilidad”.

Por su parte, Inspectora Jefe Distrital, María Rosa González, relató que horas antes se había denunciado una pérdida de gas en el establecimiento y, “mientras nos ocupábamos del tema, la preceptora recibe una llamada anónima en la que le dicen que hay explosivos, por lo cual se evacuó el colegio”.

Debido al protocolo, según indicó González, el jueves se suspendieron las actividades en la escuela y este viernes también, día que se aprovechó revisar todos los artefactos que funcionan con gas natural para dar con la supuesta pérdida.

“Es inédito, no había sucedido antes, queremos transmitir tranquilidad e informar que ahora el caso está en manos de la justicia, y estamos a la espera de las respuestas pertinentes”, sostuvo respecto a la amenaza de bomba.

“SE ESTÁ TRABAJANDO MUY BIEN EN LO PREVENTIVO”

Más adelante, el Secretario de Seguridad se refirió a la labor que llevan adelante desde su cartera y destacó que “se está trabajando muy bien en la parte preventiva, donde tenemos todos los vehículos y el personal abocados a eso”.

“Conozco bien el tema y la buena relación que tengo con los jefes policiales hace que todo se simplifique. Los vecinos también colaboran”, agregó.

Por otro lado, adelantó que el venidero lunes viajará a Miramar para participar de una jornada en la que se abordará la circulación de los cuatriciclos, sobre lo que se prevé reglamentar una normativa para regular la situación que, en muchas ciudades, “es muy preocupante”.

“El tema tránsito está complicadísimo, tenemos que tratar de hacer escuela. No estamos labrando mayores contravenciones, pero en un tiempo más, a los que ya fueron notificados, se les van a ir aplicando multas, que son muy onerosas”, agregó al respecto.

En ese sentido, destacó la tarea del cuerpo de inspectores de tránsito. “Son idóneos, estoy muy contento con ellos, trabajan muy bien, van a todas las capacitaciones, son profesionales”, aseguró.

