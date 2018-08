Sesionó el Concejo Deliberante

Tornquist, 10 de agosto de 2018

Informe Sesión Ordinaria de fecha 07-08-18

Comunicaciones Oficiales y dictámenes de las Comisiones:

Expte. Nº 311/14: “D.E. – Autoriza a renovar los Convenios de Cooperación “Casa de Día Tus Alas” y “Hogar Convivencial Tornquist””.

Pasa a las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Municipales e Interpretación y Reglamento.-

Expte. Nº 215/18: “D.E. – Condonación y eximición de tasas municipales a instituciones religiosas del distrito”.

Pasa a las Comisiones de Asuntos Municipales y Presupuesto y Hacienda.-

Expte. Nº 236/18: “D.E. – Convalida la firma del Contrato de Locación celebrado entre el Sr. Raúl Rojas y la Municipalidad de Tornquist”.

Pasa a las Comisiones de Asuntos Municipales y Presupuesto y Hacienda.-

Expte. Nº 239/18: “D.E. – Convalida la firma del Convenio Marco de Colaboración Recíproca e/el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Municipio de Tornquist”.

Pasa a las Comisiones de Asuntos Municipales e Interpretación y Reglamento.-

Expte. Nº 7000/18: “Bloque F.P.V. y F.J.C. – Pedido de Informe: Solicita informe detallado del destino de todo el equipamiento tecnológico con el que contaba el NAC”.

Pasa a las Comisión de Asuntos Municipales.-

Expte. Nº 7039/18: “H.C.D. – Proyecto de Ordenanza: Establece doble sentido de circulación de la calle Tres Picos e/Zorzal y Hornero en la localidad de Villa Ventana (Deroga Ordenanza Nº 2290/10)”.

Pasa a las Comisiones de Asuntos Municipales e Interpretación y Reglamento.-

Expte. Nº 7033/18: “N.P. – Mujer Arte y Memoria: Ref. Proyecto de Ordenanza Consejo Municipal de las Mujeres”.

Se aprueba por unanimidad el dictamen de las Comisiones de Asuntos Municipales e Interpretación y Reglamento, que aconseja enviar el mismo al Archivo, al haberse aprobado lo solicitado.

Expte. Nº 7035/18: “N.P. – Frente Popular 25 De Febrero: Solicita declarar de interés municipal la señalización de la casa de la familia Heinrich de Saldungaray”.-

Se aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales que, al haberse tomado conocimiento que en la localidad de Bahía Blanca se le realizó un homenaje al señor Enrique Heinrich, poniéndole su nombre a una calle de dicha ciudad., la solicitud que realiza el Frente Popular 25 de febrero será tenida en cuenta en otra oportunidad para otro tipo de reconocimiento, por lo que se aconseja enviar el expediente al Archivo.

Proyectos Presentados

Honorable Concejo Deliberante – Proyecto de Resolución: Declarar de Interés Municipal el proyecto denominado “Polo Ecológico” presentado por los vecinos de Chasicó.

Se solicita formación de Expediente y tratamiento sobre Tablas.

Se forma el Expediente Nº 7042/18 y se aprueba por unanimidad la Resolución con el Nº 19/18 por la que se declara

Bloques Frente para la Victoria y Frente Justicialista Cumplir – Proyecto de Resolución: Declarar de Interés Municipal el 11º Festival del Día del Niño a realizarse el día 26 de agosto del corriente año en la localidad de Saldungaray, organizado por la Troupe de Empleados de Casino de Sierra de la Ventana.

Se solicita formación de Expediente y tratamiento sobre Tablas.

Se forma el Expediente Nº 7041/18 y se aprueba por unanimidad la Resolución con el Nº 18/18 por la que se declara

Honorable Concejo Deliberante – Proyecto de Resolución: Declarar de Interés Municipal la Jornada de Difusión de los Conocimientos Básicos de la Lengua de Señas Argentina, a realizarse el día 11 de agosto del corriente año cargo de la docente Graciela López.

Se solicita formación de Expediente y tratamiento sobre Tablas.

Se forma el Expediente Nº 7043/18 y se aprueba por unanimidad la Resolución con el Nº 20/18 por la que se declara de Interés Municipal la

Bloques Frente para la Victoria y Frente Justicialista Cumplir- Proyecto de Resolución: El H.C.D. de Tornquist adhiere al Proyecto de Ley presentado en la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires bajo el Nº de Expediente E 210/18-19 con la finalidad de la creación del Colegio Público de Profesionales de Enfermería de la Provincia de Buenos Aires.

Se solicita formación de Expediente y pase a Comisión.

Asuntos Particulares

N.P. Gerardo Bucchi, Director de Juventud Municipalidad de Tornquist: En referencia al Concejo Deliberante Estudiantil, solicita se pongan a consideración los proyectos votados por los jóvenes en el transcurso del año próximo pasado. (Se adjuntan a la presente, los proyectos mencionados).

Se solicita formación de Expediente y pase a Comisión.

N.P. Miguel Pérez, Presidente de la Cooperativa de Agua Potable y otros servicios Barrio Parque Golf Ltda. Sierra de la Ventana: Solicita la eximición del Impuesto Municipal a los lotes Partidas Nº 5591 y 8262 pertenecientes a esta institución, donde se encuentran el tanque de agua desde el que se provee de agua al barrio, y una de las bombas.

El Presidente del H.C.D. da aviso que se mantuvo comunicación con el área de Contaduría Municipal, la cual informó que se está armando el Proyecto correspondiente.

N.P. Edgardo Alberto Volosin, Director Provincial de la Dirección Provincial de Servicios Públicos, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires: En respuesta a la Resolución Nº 05/18 de este Honorable Concejo Deliberante, que solicita se retrotraigan las tarifas vigentes en materia de energía eléctrica al valor tarifario vigente a diciembre 2017. Responde entre otras cosas que es atribución exclusiva de ese Ministerio aprobar las tarifas de los concesionarios de los servicios tanto provinciales como municipales. Estas tarifas involucran el costo de generación de energía, y distribución a los usuarios, teniendo en cuenta que en relación a estas tarifas será el servicio que se preste. Además menciona que el Poder ejecutivo ha reducido impuestos en las facturas como medida de reducción de los importes a pagar por los usuarios.

Se solicita adjuntar la nota al Expediente Nº 7021/18.-

N.P. Alejandro Aiello, Propietario Transporte Silver: Solicita reajuste de las tarifas del trasporte de Línea Urbana Saldungaray- Tornquist.

Se solicita formación de Expediente y pase a Comisión.

Alocuciones de los Concejales:

Concejal Ibarra Juan Manuel:

“Voy a hacer lectura de un comunicado, ¿sí?, no es nada extenso, pero quiero leerlo, quiero leerlo para no salir de contexto, ¿sí?, ni tampoco entrar en errores. Dice así: “En estos días se produce una nueva contradicción y todas las promesas incumplidas a saber, las 500 viviendas, el puente de Villa Ventana, y la eliminación de los basurales. En las últimas horas se presentó al Doctor Muiños como Asesor Legal, y a la Doctora Guido como Secretaria de Salud. Si siempre fue su discurso el privilegiar lo local, ¿qué le pasa al Intendente? ¿no confía en nuestros profesionales? Una consideración aparte merece el Concejal Ibarra, quien asumió como concejal (por el Oeste del Distrito) y vive en Bahía Blanca. El mismo reemplaza a la candidata testimonial Sra. Baier quien se fue del HCD para asumir otro cargo”. Este comunicado con tinte gracioso, por lo menos así lo entendí yo, se dio el 18 de julio por parte del Partido Justicialista del Distrito de Tornquist. Traigo al Concejo dicho tema, porque bueno, me toca de cerca. Hay un par de cositas que marqué que no quiero dejar pasar, porque me llamaron la atención. Habla de la eliminación de los basurales, o la promesa no cumplida de eliminación de basurales. Acabamos de presentar un proyecto con el Concejal Cristian Raising, sobre la declaración de Interés Municipal de un proyecto realizado en Chasicó que hace alusión al polo ecológico, proyecto que me enorgullece porque bueno, sale de mi pueblo, de un pueblo de 200 personas donde va a ser puesto en marcha, proyecto el cual fue realizado por mi prima, cosa que me enaltece, y un profesor que tuve, una excelente persona, Daniel Bastan, entonces es algo que me pone muy orgulloso, me pone contento. Ahora yo digo, si eso no es tratar el tema de los basurales entonces ¿de qué estamos hablando? Es un tema importante el de los basurales, es un tema que a todos nos tendría que interesar. Yo soy un férreo defensor del medio ambiente, y creo que todos tendríamos que serlo, porque todos vivimos en él, y bueno, tendríamos que defenderlo pero creo que el Ejecutivo se está ocupando del tema, ¿sí?, sino sería el primero en preguntarme qué están haciendo con respecto a los basurales. Se está reciclando basura, se está trabajando también sobre eso, se están reciclando materiales, entonces es importante que se sepa. Por otra parte nombra algo de 500 viviendas prometidas. Yo no sé si los cráneos que escribieron este comunicado tienen problemas auditivos, problemas visuales, problemas de comprensión de texto, o simplemente hay una mala intención, yo me inclino por la última, creo que hay una mala intención. Lo voy a explicar por última vez, por lo menos yo. El Intendente en su momento, cuando habló de 500 viviendas, 500 casas hacía alusión a un déficit, ¿sí?, en ningún momento dijo que iba a hacer 500 viviendas. Entonces creo que por eso digo que hay mala intención, y no hay una mala compresión. Particularmente si yo fuese del Partido Justicialista, Partido que nos gobernó durante décadas, me haría un poquito responsable, porque que haya un déficit de 500 viviendas en el Distrito no está hablando muy bien de lo hecho durante tantos años. Por otro lado aquellos que ahora enaltecen la bandera del reclamo de las viviendas y que con tanto fervor reclaman las viviendas prometidas, si es así, por el Intendente, unas 17 viviendas en Chasicó, me llama poderosamente la atención, voy a hablar con conocimiento de causa, en Chasicó ¿sabe Presidente cuánto hace que no se hace un barrio?, ¿cuánto hace que no se hacen casas de barrio?, hace un cuarto de siglo, hace 25 años. Creo que estaba Rattero en ese momento, yo era muy chico pero bueno, algo recuerdo de las casas que se entregaron en ese momento. Seguramente el próximo será una elección, casas que se apuraron a entregar que les faltaba hasta el piso en algunas, en algunas de las tres, tampoco se hizo una veintena de casas. Fueron tres casas, insisto, las cuales les faltaba a una el piso, creo que cerraduras, la red de agua, incompletas por cierto. Entonces que ahora se reclame con tanto fervor que se construyan casas, me hace un poquito de ruido. Por otro lado quiero decirles que ya está el anticipo financiero para las 17 casas que realmente se van a hacer en Chasicó, que hacen falta, y quiero también dar a conocer que hoy se hizo la apertura de sobres, cuestión que nos va a poner a trabajar porque como Concejo Deliberante vamos a tener que convalidar, a convalidar el tema porque hubo un solo oferente, digo, se presentó una sola empresa, conclusión personal, muy personal, tal vez lo que no hay sobreprecios ahora en la obra pública no es muy tentador para las empresas y por eso hacer 17 casas en Chasicó no interesa. Pero bueno, se presentó una empresa y tendremos que trabajar sobre el caso. Hay un par de cositas más que me llamaron la atención, la parte en que dice: “una consideración aparte merece el Concejal Ibarra, si quien les habla, quien asumió como Concejal por el oeste del Distrito y vive en Bahía Blanca”. Yo le quiero agradecer al Honorable Partido Justicialista de Tornquist que se preocupen por dónde vivo, ¿sí?, la verdad que con las cosas que hay para hacer que estén mirando eso. Pero yo les pregunto, y me preguntaba en ese momento mientras leía esta nota, no se preguntaron, primero, era fácil llamarme por teléfono y preguntarme si realmente vivía en Bahía, en Chasicó o en Tornquist, o en dónde vivía. Yo les iba a decir tranquilamente que vivo en Chasicó, yo soy de Chasicó, no soy ciudadano estable del pueblo, pero vivo en Chasicó. También me hubiese gustado preguntarme, me hubiese gustado que se preguntaran en realidad ¿por qué no soy un ciudadano estable del pueblo?, y la verdad es que no soy un ciudadano estable del pueblo no porque, por decisión propia, o sea porque me guste, yo digo, no quiero decir haberme ido porque en realidad nunca me fui, entonces es muy difícil decir me fui, o volver. Es muy fácil ver la parte vacía del vaso y no ver la parte llena. En vez de aplaudir, celebrar que alguien joven vuelve, insisto, me pusieron en ese lugar porque yo no era del Distrito, pero bueno, lo vamos a manejar entonces desde ese lugar, desde esa posición. En vez de celebrar que un joven vuelve y se pone al frente de una zona olvidada durante tantos años, y se pone a trabajar codo a codo con el Delegado de Chasicó, con Ariel Menna, que está haciendo un excelente trabajo, sí es para recalcarlo, en vez de celebrar eso, no, se ve la parte vacía del vaso, insisto, una lástima. Los jóvenes de los pueblos para aquellas personas que no lo saben muchas veces se tienen que ir y buscar oportunidades en otro lugar no porque nos guste, sino porque no hay trabajo, insisto, porque no hay oportunidades en los lugares chicos, lugares que dependen pura y exclusivamente del campo, en los últimos años se han visto afectados, no solo por el clima que ha sido complejo, sino también por las pésimas políticas aplicadas por el kirchnerismo. Me hubiese gustado que se preguntaran ¿por qué los jóvenes se van de los pueblos? No hace muchos años en la escuela de Chasicó había cerca de 100 chicos, y hoy hay una treintena ¿sí?, hoy hay muy pocos chicos. En los campos hay más de una tranquera vacía, donde antes había una familia ahora no hay nada, ahora hay un candado. Problemas que traen al pueblo, obviamente, se cierran negocios, se achican las instituciones, entonces, por qué no preguntarse ¿no? ¿por qué los chicos se van de los pueblos?, ¿por qué los jóvenes se van? Por último, me llama la atención también esta parte que dice: “el mismo reemplaza la candidata testimonial señora Baier, quien se fue del Honorable Concejo Deliberante para asumir otro cargo”. A ver, si vamos a hablar de candidaturas testimoniales particularmente le pido ayuda al Partido Justicialista, que son los campeones en candidaturas testimoniales. No considero que la señorita Baier después de haber estado seis meses cubriendo un cargo, ¿sí?, sea una candidata testimonial, fue algo imprevisto, que tuvo que ocupar el cargo de Salud, creo que nadie mejor, no solo lo considero yo sino lo considera mucha gente, nadie mejor que ella para continuar el excelente trabajo que estaba haciendo Javier Tonelli, entonces por eso no me cierra tampoco lo de la candidatura testimonial. Por otra parte para ir cerrando, y haciendo una conclusión, estas cosas no pasarían, esta desinformación no se daría si los políticos no solo recorrerían el Distrito y los pueblos en campaña, ¿sí?, porque dos o tres meses antes de las elecciones los vemos a todos, pero pasan las elecciones y no aparece más nadie, entonces después se generan estas desinformaciones. Por eso esta lista federal, que formó el Bloque Cambiemos, con representantes de prácticamente todos los pueblos del Distrito, ¿sí?, de Saldungaray, de Sierra, creo que la Comarca está bien representada, muy bien representada, representantes locales acá de Tornquist, que representan a los pueblos cercanos también, y quien les habla como representante del oeste. Tal vez me podrán decir aquellos políticos que solo van en campaña que los caminos están muy feos, puede ser, yo les digo que no, que ahora los recorran, que los caminos están un poco mejor, la máquina pasa, se está terminando una nueva vuelta, quería resaltarlo también, una nueva vuelta en todos los caminos vecinales que llevó alrededor de seis meses, tiempo prudencial realmente haciendo un trabajo excelente, pese a que el clima no es el mejor en nuestra región y azota los caminos, pero bueno, cabe resaltar que las máquinas ahora andan. Yo como consejo para ir cerrando les voy a pedir que corroboren la información antes de darla, para no confundir, ¿sí?, para no confundir más a la gente, que ya demasiado está confundida, porque estas notas cuasi graciosas terminan haciendo mal realmente y también les digo que por favor miren un poquito para atrás, miren la historia, ¿sí?, porque somos producto del pasado, y vamos a ser en un futuro producto del presente. Así que está bueno, antes de largarnos a hablar informarnos un poquito y mirar quienes fuimos y quienes somos. Gracias”.

Concejal Sagredo Mónica:

“Escuchando la alocución del Concejal Ibarra la verdad es que hay varios puntos sobre los que uno podría analizar y explayarse. Pero me voy a focalizar sobre dos en particular, el primero, el de las viviendas prometidas. El Concejal dice que en campaña el señor Intendente lo que decía que era el déficit era de 500 viviendas, y no que prometía que las iba a hacer. Supongamos que bueno, que es así, que es una mala interpretación nuestra, de lo que se dijo en campaña, que uno podría mirar para atrás, buscar audios, buscar notas, ¿no?, de años anteriores, vamos a pensarlo así, fue un error de interpretación nuestra que se prometían 500 viviendas. ¿Cuántas viviendas se han inaugurado a la fecha, a casi tres años de gestión? También el Concejal Ibarra dijo que ese déficit estaba, porque en años anteriores no se habían construido las suficientes viviendas. Justamente hace no muchos días revisando un poco algunas cosas, habíamos hecho un relevamiento de algunas de las viviendas que se habían hecho durante la gestión de Gustavo Trankels, 30 del Plan Federal en Tornquist, de lo que era UPCN, 30 Plurianual Reconvertido frente a la Escuela Agropecuaria, 20 Plurianual Reconvertido en Saldungaray, 10 para la Policía en Tornquist, que fueron por sorteo, 28 del Plan Compartir, separadas en distintas localidades, además se refaccionaron 60 viviendas con el Plan Ahí, entre Saldungaray y Sierra de la Ventana, se iniciaron 20 con el Plan Buenos Aires Hogar, que aún siguen estando inconclusas, ¿se acuerdan que para junio del 2016 se iban a entregar?, más aquellas que, aquella cantidad de familias que, no tengo el número exacto, pero en todo el Distrito y no solo en todo el Distrito, en todo el país, que han podido construir su vivienda gracias al acceso al Plan Pro.cre.ar. Si sumamos, si sumáramos las del Procrear, pero si no sumáramos las del Procrear estamos en más de cien viviendas, entonces no me digan que no se hicieron, vuelvo a repetir, cuántas viviendas entregadas hay a la fecha en el Distrito de Tornquist desde el 10 de diciembre del 2015. Van a hacerse ahora gracias a Dios esas 17 de Chasicó, hace un año atrás en una Sesión Extraordinaria tuvimos que aprobar ese Convenio que tanto malestar nos trajo por las 24 que se iban a hacer en Saldungaray, ¿sí?, 14 de ellas en el predio de María Auxiliadora, nunca más tuvimos noticias de eso. La gente de Saldungaray sigue teniendo necesidad habitacional ¿sí? Como la de mucha gente del Distrito. Pasando a otro tema, el de los basurales a cielo abierto. Acabamos de aprobar y por unanimidad ¿sí?, la declaración de Interés Municipal del Distrito, perdón, del proyecto de Chasicó, realmente una felicitación a aquellos que lo hicieron, a aquellos vecinos, y siempre nosotros vamos a estar a favor de todo lo que sea para cuidado y mejoramiento del medio ambiente. Pero eso no quiere decir que desde la gestión municipal se haya trabajado seriamente en el tema. ¿Por qué lo digo?, hablo específicamente del basural a cielo abierto entre Saldungaray y Sierra de la Ventana. Es cierto que es una problemática que viene desde hace muchos años, pero también es cierto que en la gestión anterior se habían iniciado una inmensidad de acciones que fueron tendiendo a reducir la cantidad de basura, de residuos que se producían. Había quedado un proyecto aprobado, financiado, ejecutado en una parte y acciones para terminar de ejecutar. Durante la campaña, el Intendente Bordoni se cansó de decir que el basural a cielo abierto era algo que él lo resolvía fácilmente. En abril hubo una reunión con los vecinos en Saldungaray, donde muchos de ustedes estuvieron presentes, estuvimos presentes, ¿sí?, donde reconocieron el propio Intendente y el Secretario de Producción y Medio Ambiente, que se les había ido de las manos, que no era tan fácil como pensaban que era. Y si hablamos de más promesas incumplidas el propio Intendente lo reconoció hace unas semanas atrás, públicamente en los medios, cuando dice que por los ajustes, por las tarifas que vienen del Gobierno Nacional y Provincial él no se presentaría a una reelección porque no está pudiendo cumplir con lo que prometió en campaña. El propio Intendente reconoce que no está pudiendo cumplir con lo que prometió en campaña. Entonces, si vamos a hablar de mirar la historia, y si vamos a hacer memoria, y si vamos a mirar lo que se hizo y lo que se ha hecho en esta gestión, volvemos, vuelvo por lo menos yo a reafirmar como lo hemos dicho en más de una oportunidad que estamos tanto a nivel Nacional, Provincial como Distrital ante el peor gobierno de la historia”.

Concejal Ibarra Juan Manuel:

“Yo le voy a contestar a la Concejal Sagredo, un par de cositas no más. Cuando esta gestión asume prácticamente no había plata ni para pagar los aguinaldos. Entonces es muy difícil cuando vos te encontrás con algo que no era lo que te esperabas, llevar a cabo una política como la que uno espera, o por lo menos cubrir las expectativas. El tema de los basurales, me voy a poner nuevamente en contacto con la gente del Ejecutivo. A mí es algo que particularmente me preocupa, y me interesa, así que a lo que hizo alusión la Concejal Sagredo lo voy a averiguar y quiero también trabajar sobre el tema, a ver si es así o no es así. Tengo entendido que no, pero bueno, voy a dejar un signo de interrogación abierto. Y por último, si el Intendente realmente reconoce que él se bajaría de la candidatura sabiendo que tranquilamente puede volver a ganar, por no haber cumplido con sus metas, por no haber cumplido con sus promesas si se quiere, realmente habla muy bien de él. Que una persona en Argentina, un político se sienta mal por no poder cubrir las expectativas que había generado hacia, hacia él mismo si se quiere, no deja más que hablar bien de él. Creo que es un acto de grandeza y que la Argentina sería otra si todos los políticos que han prometido durante tanto tiempo no pudieron cumplir lo que dijeron se retirarían, y no se volverían a presentar a elecciones. Gracias”.

Concejal Skolak María Ofelia:

“Si habla de ética del Intendente Municipal señor Presidente la verdad que es muy poca la ética, porque el Intendente cuando era candidato prometió a la comunidad del Distrito cantidad de acciones, de las cuales me sumo a mi compañera, puedo volver a decirlo, y lo dije en otra oportunidad, queda más que claro que es la peor gestión de la historia, porque ni siquiera llevó a cabo las que prometió con más ímpetu, como erradicar los basureros, hacer viviendas, porque hasta el día de hoy no hay nada concretado. En segundo lugar por un lado es fácil decir que la situación económica, echarle la culpa siempre, antes tenía la culpa Trankels, cuando asumió, ahora tiene la culpa la Provincia y la Nación, que en eso lo aplaudo, porque es cierto, después sale a desmentir que él no dijo eso, pero bueno, uno escucha los audios y si, está más que claro, lo dijo en el discurso de Villa Ventana también. Por un lado busca el camino más fácil, que es decir “no puedo cumplir con lo que prometí por la situación económica”, y la verdad que él le debe a la comunidad del Distrito de Tornquist todo lo que prometió, es decir, su palabra fue que iba a hacer obras, y hasta ahora no las hizo. Por ahí lo que tiene que quedar en claro al Concejal Ibarra es eso señor Presidente, que a veces Bordoni fue muy crítico, no a veces, en varias oportunidades fue muy crítico, utilizó su soberbia, su forma de ser dura hacia la gestión de Trankels, y hoy por hoy se asusta Ibarra porque lee una nota del P.J. cuando nosotros leímos varias notas hechas por el partido que acompañaba al Concejal Bordoni en más de una oportunidad, más de una vez tratando de varias cualidades a nuestro Intendente Municipal, a nuestro ex Intendente Municipal Gustavo ¨Trankels. Y el Concejal Ibarra por ahí se tiene que acostumbrar a estas cosas, esto es la parte dura de la política, estamos todos expuestos, y a veces nos toca de cerca que nos peguen, como se habla en la política, ¿no?, pero a mí me parece que tiene que quedar algo en claro, no se hicieron obras, no hay obras, de todas las que se prometieron. No está el puente de Villa Ventana, no están las viviendas, y ya lleva tres años de gestión. Y dejemos de echarle la culpa a la gestión anterior, porque tanto en la Provincia como en la Nación se le echa la culpa a la gestión anterior, los tarifazos por culpa de la gestión anterior, la situación con los docentes por culpa de la gestión anterior, el cierre de las PYMES por culpa de la gestión anterior, la inflación por culpa de la gestión anterior, y así sucesivamente. Pero hoy por hoy estamos viviendo en un Distrito, en una Provincia y en un país que no es el que se merecen los argentinos. Y hace tres años que está Macri, María Eugenia Vidal y Sergio Bordoni. Me quería referir señor Presidente en un momentito a la situación con la institución, esta institución de más de 60 años, perdón, que cumplió la Cooperativa Eléctrica. La verdad que el otro día escuchando un programa de televisión, el programa “Opiniones”, pudimos escuchar a algunos integrantes del Consejo de Administración de nuestra Cooperativa, donde comentaron que tenían que viajar, estar mañana en La Plata en el OCEBA, para conciliar con el Municipio de Tornquist. La verdad que nos causa mucha impotencia tener que haber llegado a esta situación. Me parece que es histórico para este municipio haber llegado con una institución del Distrito de Tornquist a esta situación. Y lo expreso porque produce dolor, cuando acá nos conocemos todos, son instituciones comprometidas, todas las personas que están dentro del Consejo de Administración lo hacen con la mejor voluntad, y haber tenido que llegar a esto es muy, es inentendible, y no se puede, no se puede entender, la verdad que no lo comprendo. Espero que mañana el Intendente Municipal pueda presentar la documentación que corresponde y poder llegar a un acuerdo de conciliación con integrantes del Consejo de la Cooperativa. Nada más señor Presidente”.

Concejal Sagredo Mónica:

“Vuelvo nuevamente hacia los dichos del Concejal Ibarra en su segunda alocución, donde dice que es un gesto de grandeza del Intendente reconocer que no ha podido cumplir con las promesas de campaña. Por supuesto que con sus metas, dice el Concejal Ibarra, ¿no?, por supuesto que no siempre cualquier político, cualquier funcionario no siempre puede cumplir con las metas que se había propuesto. Esas metas cuando fueron promesas creo que deben tratar de cumplirlas porque sino es defraudar, desilusionar, haber engañado a quienes confiaron en él, y depositaron su voto, justamente porque iban a ver concretadas esas cosas que estaban necesitando. Y quitarse responsabilidad sobre el no poder haber cumplido con las promesas de campaña a mí no me parece un acto de grandeza, me parece un reconocimiento de su incapacidad de gestión, porque, a ver, lamentablemente la situación económica de nuestro país, de nuestra provincia está siendo cada vez peor, lo vemos diariamente, pero no es cierto que no se haya recibido dinero. De hecho en el 2016 el Municipio de Tornquist recibió, no recuerdo exactamente los números, tal vez, si, veintisiete millones era de obra pública, y once para seguridad, ¿cierto?, pero en total recibió un gran número más que lo que se había recibido el año anterior, ¿sí?, lo mismo en el 2017. Si hablamos de Presupuesto Municipal en este año, en el 2018 tenemos un presupuesto de cuatrocientos millones, entonces, a ver, los recursos que ingresan al municipio ya sea como coparticipación, como convenio, como lo que está presupuestado, hay que administrarlos, ¿sí?, entonces, si no puedo cumplir con nada de lo que prometí, si a todo tengo que decir que no, porque no hay plata, porque no me alcanza el presupuesto, y bueno, eso habla de que no está habiendo evidentemente una buena administración. Entonces, no creo que sea un acto de grandeza”.

Concejal Ibarra Juan Manuel:

“A ver, una serie de cosas. Dicen que ya llevamos casi tres años. La realidad es que en tres años tratar de acomodar setenta años de peronismo y de jolgorio, es muy difícil, es casi imposible. Fueron muchos años de tirar la plata, entonces en tres años es muy difícil que se puedan acomodar las cosas, y van a llevar muchísimos más, ni siquiera este actual gobierno lo va a poder encauzar el país ¿sí?, este fue un quiebre. Se hizo un quiebre en el 2015 y creo que con problemas, con equivocaciones, con errores, se van a solucionar igualmente las cosas. Por otro lado, bueno, insisto con el tema del Intendente Bordoni, supongamos que él dijo que no cumplió con sus metas, palabras de la Concejal Sagredo. Yo sigo insistiendo que lo volvería a votar, porque escuchar un político que reconoce errores, supongamos, insisto, que haya dicho eso ¿no? Hablan de los fondos percibidos, uno de los fondos que a mí se me viene a la mente es el Fondo Educativo, que ahora sí realmente va a las escuelas. Es más, el otro día tuvimos una reunión, el pasado martes, donde se reconoció que las escuelas por lo menos a lo que hace a Tornquist están muy bien, creo que en eso vamos a coincidir. Así que no sé qué pensar, yo creo que las urnas hablaron, en 2015 y 2017. Tal vez los sopapos recibidos por la urnas, insisto, en 2015 y 2017 hay gente que no le deja ver del todo la realidad. Gracias Presidente”.

Concejal Löffler Guillermo:

“Si, yo me quería referir, es más, invitarlo al Concejal y bueno, a todos los Concejales que quieran, a que miremos la evolución del déficit que se fue generando en este Municipio. Porque si hablamos de que hubo un desparramo de plata, el desparramo estuvo desde el 2016 a la fecha. Y está demostrado y sentémonos en la computadora con el sistema que es el que no miente, el que nos da los papeles, el que nos da la documentación, que no miente, invito a que nos sentemos todos y miremos y analicemos cómo fue creciendo el déficit, ¿producto de qué?, de una pésima administración, como lo venimos planteando ya desde hace bastante tiempo, y, que lo venimos planteando y el déficit cómo fue creciendo, exponencial. Las palabras que digamos acá se las pueden llevar, lo que te dice el sistema, que es la documentación que vale es una sola y es la verdad. Entonces lo invito al Concejal Ibarra y al que quiera a que nos sentemos, miremos, y analicemos el déficit. Es cuestión de ponernos a analizar cómo fue creciendo. Y después, con respecto al Fondo Educativo, dudo mucho que vaya solamente a escuelas, porque desde el año 2016 estamos pidiendo un Pedido de Informes que es un Expediente que creó el mismo Intendente cuando era Concejal, que cada dos meses tenía que poner qué se hacía con la plata del Fondo Educativo. Estamos a dos años y medio de gestión y todavía no nos respondió nunca, y nosotros lo hemos pedido varias veces, lo hemos mocionado, lo hemos pedido, y ese Expediente no viene, entonces no sabemos en qué se gasta. Comentarios hay muchos en qué se gasta, bueno, me gustaría verlo escrito y ver toda la documentación en qué se está gastando el Fondo Educativo. Nada más señor Presidente”.

Concejal Sagredo Mónica:

“Volviendo al ámbito nacional, cuando dicen que venimos de tanto jolgorio del peronismo, que ahora por eso estamos como estamos. La verdad que ese jolgorio logró distribución en la riqueza, desendeudamiento, pagar al Club de París, que se puedan jubilar las amas de casa, que cada chico de las escuelas pueda tener sus computadoras, la nacionalización de YPF, de ANSES, de Aerolíneas, se creó ARSAT, se pusieron en órbita dos satélites, y podemos seguir, entonces, ese jolgorio nos hizo crecer como nunca como país. Y en este tiempo estamos retrocediendo lo que se había avanzado. Y lo que estamos viendo es que la gente tiene hambre, que las tarifas han aumentado el 400%, la nafta nuevos aumentos, todas las semanas aumentos, los chicos tienen frío, las escuelas en la provincia se caen a pedazos, lamentablemente dos víctimas fatales en esta semana. Entonces, si el jolgorio del peronismo nos permitía tener a los argentinos la calidad de vida que teníamos sinceramente sigo eligiendo el jolgorio del peronismo”.

Concejal Ibarra Juan Manuel:

“Yo la escucho a la Concejal Sagredo y pienso que Aníbal Fernández y ese tipo de gente tenían razón, estábamos mejor que Alemania. Teníamos el 5% de pobreza supuestamente, no había más del 10% de inflación, creo que no se llegaba a los dos dígitos, están hablando de que la documentación es la que dice la verdad, y tocan el tema a nivel nacional. A nivel nacional entonces tengan cuidado porque la documentación está metiendo preso a más de uno, entonces, es cierto el tema de que la documentación dice la verdad, aparecieron cuadernos. Creo que es un tema para tener en cuenta, si la documentación realmente dice la verdad. Gracias señor Presidente”.

Concejal Skolak María Ofelia:

“Está bien que el Concejal Ibarra salga, estábamos esperando las palabras del Concejal Ibarra. La justicia está para resolver estas cosas, como lo hizo en el día de hoy con el ex Presidente Boudou, pero estaría bueno también, le recuerdo al Concejal Ibarra que tenemos aportantes truchos en Cambiemos, ¿sí?, y muchos de ellos tendrán que responder a esto. Que tenemos los Panamá Papers también, ¿sí?, entonces hay que tener, cuando uno dice las cosas tiene que ver lo que tiene al lado. Esto viene desde tiempo, es decir, Bordoni siempre habló de la mala gestión anterior, y ¿esto qué es, lo que está haciendo ahora? No hay gestión, como le dije al Concejal Ibarra en mi alocución anterior, no hay obras, seguimos diciendo que es la peor gestión de la historia, y más que nada, en la relación con la institución, lo vemos en lo que está sucediendo con la Cooperativa, lo vuelvo a decir, es vergonzoso que un Intendente Municipal en un distrito de doce mil habitantes no pueda mediar con una institución de 60 años como es la Cooperativa Eléctrica. Nada más señor Presidente”.

Concejal Bassi Sebastián:

“Bueno, se han tocado muchos temas, que podríamos estar para largo, y voy a tratar de ser lo más claro y concreto posible, para bueno, para aclarar algunas cuestiones a nivel local, que bueno, que es la que más nos afecta o vivimos a diario. Pero igual quiero hacer una mención en cuanto a nivel macro económico, y nacional, que es donde creo terminan todas estas cuestiones que hoy discutimos, planteamos. Hoy tenemos diferentes puntos de vista de acuerdo a las experiencias o a la interpretación que puede y que quiere darle cada uno. Yo lo resumo simplemente, que bueno, el gran déficit fiscal, se gasta y se viene gastando desde hace años más de lo que se tiene, entonces, lamentablemente, no coincido que sea el peor gobierno de la historia, y no lo quiero tampoco, no lo deseo, porque bueno, eso afectaría y dañaría más a todos los argentinos. Pero bueno, es así, se gasta más de lo que se tiene, la balanza no da, en cifras redondas, es una realidad, que hoy podemos conocer que la pobreza ronda el 30%, y eso no es de estos tres últimos años. Los que trabajamos y tenemos esa bendición somos otra tercera parte, y la clase pasiva otra tercera parte. Eso lo he leído de diferentes fuentes, lo he consultado con diferentes economistas, y es así. Entonces con una tercera parte activa no le da la ecuación a ningún país, y dos tercios pasivos, en diferentes situaciones, bueno, y hoy se llega a un quiebre como dijo acá mi compañero de bancada Juan Manuel, y bueno, es el presente que nos toca, de lo nacional. Volviendo, o bajando mejor dicho a provincia o Municipio, reitero, yo no quiero quedar como defensor del Intendente, porque no lo siento, y él no lo necesita, pero bueno, hay algunas cosas a aclarar, o algunas cuantas, pero voy a tratar de ser claro en temas puntuales, en cuanto a promesas más que nada. Sabemos que, reitero, él rompe con el paradigma de político tradicional, es frontal, a veces sanguíneo, y bueno, y no es político nato que hemos visto durante años. ¿A qué quiero ir con esto?, bueno, con respecto a viviendas, es cierto, la verdad, con la verdad a todos lados, no , al día de hoy no se han inaugurado, ha sido más el deseo y la experiencia y uno creía en el caso de él y bueno, todos como integrantes que íbamos a poder hacer la mayor cantidad, es como el anhelo de decir vamos a llegar a pobreza cero, y eso si Dios quiere lo vamos a lograr, pero van a tener que pasar años, y políticas de estado más fuertes y firmes. El tema de viviendas el déficit es ese, 500 viviendas, no se inauguraron, sí doy fe por diferentes cuestiones, de los que nombraron diferentes planes, programas, hay algunos en situación judicial, o han estado, otros se ha avanzado, han cambiado de figura, por decirlo, pero reitero, gestiones se hacen, trabajar se trabaja, preocupación y ocupación se meten, desgraciadamente nos toca hoy esta situación económica que no escapa a nadie, porque no chicaneemos políticamente, si miramos la región lamentablemente Suárez que es un distrito casi el doble en población que nosotros, que ha estado muy bien hoy está muy similar, Puan, bueno, no quiero entrar en detalles pero es así, el resto de los distritos de la región uno quisiera que estén cien veces mejor pero no acompaña la liquidez económica y bueno, y todos los compromisos, y las diferentes situaciones que se fueron, que fueron saliendo a la luz. Todo eso nos lleva a este actual presente, que reitero, reconocemos que no es el mejor. Por otro lado, tema basurero de Saldungaray, bueno, uno vive de aquél lado de las sierras, como siempre decimos, es un tema de larga data. Hace cosa de, si, antes del receso, he tenido oportunidad, bueno, de intercambiar con empleados del basurero, con directivos, personal, con gente a cargo de allá, con el mismo Delegado, y resumiendo esta cuestión, ¿qué me trasmiten?, bueno, proyectos, relevamientos, gestiones del Intendente, todo eso hay un gran avance, ¿qué nos falta?, ni más ni menos que el dinero para poder concretarlo. Una vez más esa es la traba, pero en breve, bueno, se va a sumar también a ese sector un nuevo camión, que el que está ya no da más, y bueno, se rompe seguido, sobre todo el que trabaja en la planta de reciclado, pero reitero, el deseo y el anhelo es poder, para todos los argentinos, acomodar esta situación económica, porque muchas gestiones están aprobadas, están realizadas, falta el dinero. Y con respecto a la interpretación para ir terminando un poco de los dichos del Intendente, de uno de los dichos, con respecto a la reelección, yo de entrada reconocí, entendí, cuando él se expresó referente a su reelección, yo entendí, y se lo consulté y así fue, que él digamos, con los problemas naturales diarios, que debemos afrontar desde todas las áreas, a nivel distrital, pensar en una reelección sería algo, digamos, que no está hoy en sus planes, en sus planes está poder cerrar la gestión, llegado el momento tomar la decisión que corresponda, pero en ningún momento decir: “no me presento, porque bueno, nación y provincia no me acompañan”, nada que ver, dista mucho de todo eso. Entonces, reitero, la expresión de él fue decir “con los problemas naturales y económicos que hoy tengo pensar en una reelección sería una falta de respeto al ciudadano que la está pasando mal, o no tiene trabajo, o tiene otro tipo de problema social”. Así que muchas gracias señor Presidente, nada más”.

Concejal Fonfría José:

“Con respecto a lo que decía la Concejal Sagredo de que los chicos tienen frío, la gente tiene hambre. Lógico que si pintamos ese panorama estaría todo mal, si fuera cierto. La gente en general no está peor que antes, eso es algo que, lógico que ustedes como oposición van a tratar de remarcar. A nivel Distrito están todos los comedores escolares funcionando, hay menos cantidad de chicos que antes, y con respecto a lo de las tarifas, por supuesto que hoy las tarifas aumentaron, a todos nos cuesta pagarlas, pero toda la vida las cosas que se usaron hay que pagarlas. Lo escuche el otro día en la reunión de trabajo con la Cooperativa Eléctrica al Concejal Löffler decir que no se prestaba atención a cuanto se gastaba, si había lámparas incandescentes, porque total la luz era muy barata. Era demasiado barata, se estaba regalando. Y se le regalaba al que la podía pagar y al que no la podía pagar. Se le regalaba a todos, entonces creo que hoy el valor de las tarifas es el que tiene que tener. Ahora no escuchamos más de los buques regasificadores, no escuchamos más de eso, o sea que hoy la energía nos está alcanzando. Después, habría que saber qué es mejor o peor gobierno, cuando dicen “es el peor gobierno de la historia”. Y fíjense que la Concejal Skolak cuando Ibarra dice que entonces tenía razón Aníbal Fernández que estábamos como Alemania, la Concejal Skolak sale a decir: “sabíamos que nos iban a tocar por ese lado”, y está hablando del tema de la corrupción, entonces yo quisiera saber qué es para ustedes el mejor o peor gobierno de la historia, si el gobierno más corrupto de la historia, eso es ser mejor gobierno, sí, seguramente que fue el mejor gobierno de ustedes. Después, con respecto a las promesas, y con respecto al basurero de Saldungaray, a mí me citaron a alguna reunión en la Delegación de Saldungaray, donde me dijeron que iban a solucionar el problema con alambre tejido, y el problema era el humo, y las bolsitas de nylon que volaban. Entonces yo digo, en campaña los escuché prometer un montón de cosas a todos los políticos, de las cuales no todas fueron cumplidas, e incluso, yo la primera vez que salgo a hacer una campaña política iba a los barrios de Saldungaray a los cuales se le entregaron las escrituras el martes pasado, y en esos barrios, que por eso fui hasta la Biblioteca para ver a los vecinos a los que yo les había dicho que el compromiso estaba, que yo no les podía prometer que sí o sí la iban a tener en la mano, pero que el compromiso estaba y se estaba trabajando. Esa misma gente me decía: “todos los partidos políticos vinieron a prometer eso, ninguno lo cumplió”. Hoy la gente de Saldungaray de dos barrios de Saldungaray tienen las escrituras en sus manos. Entonces que no hay obras, decía la Concejal Skolak, en Saldungaray hubo un problema en el Jardín de Infantes con el gas natural, problema en la instalación interna y en dos meses el Jardín volvía a tener gas natural. Y por supuesto que durante esos dos meses la gente se quejaba. En Sierra de la Ventana se hicieron los desagües pluviales, se hicieron cantidad de obras, se pavimentó la calle del Banco, entonces cómo que no hay obras, sí hay obras, que ustedes no las quieran ver o que quieran remarcar las cosas que no se han hecho no pueden dejar de lado las que sí se han hecho. Nada más señor Presidente”.

Concejal Bassi Sebastián:

“Dos cuestiones cortitas que me quedaron en el tintero, y bueno, sí, referente a las obras, naturalmente uno quisiera o anhela muchísimas más, con este presupuesto que se tiene se hace lo que mejor se puede, y se optimizan recursos. En Sierra de la Ventana algo digamos, una obra histórica que no ha sido inaugurada formalmente, pero que ya es un hecho y que bueno los empleados están, están disfrutando y trabajando, es el traslado del Corralón Municipal. Reitero, no está inaugurado formalmente o avisado, no sé si se va a hacer inauguración, pero eso bueno, como todos saben funcionaba al lado de la Sala de Primeros Auxilios, y bueno desde hace unos pocos días ya está en funcionamiento un buen corralón como se merecen los empleados y bueno, se demoró la obra un tiempo pero que realmente es digna y se lo merecen porque, bueno, no solamente los empleados sino todo el habitante de Sierra encontrarse durante, ya te digo, históricamente las máquinas, la grasa al lado de la Sala, de la Escuela y de la Biblioteca con lo que viene creciendo Sierra era algo más que necesario. Y haciendo un punto y aparte otra cuestión corta que me quedó fue el referente al Fondo Educativo. El Fondo Educativo voy a consultar el caso de los Pedidos de Informes, sé que bueno, como le ha pasado al Concejal Löffler, bueno cuando le ha tocado estar en el ejecutivo, en el sentido de que la diaria y la vorágine y la carga es mucha y a veces uno no llega a cumplir con este tipo de requerimientos. El Fondo Educativo si puedo dar fe en tiempo que estuve en el ejecutivo y este presente también que se le está sacando el mayor de los provechos y el mayor de los jugos tanto en la educación formal y no formal. La parte edilicia educativa la administra como corresponde el Consejo Escolar y rinde las cuentas del caso, por ese lado quédense más que tranquilos, y la otra parte se destina nuevo, una parte puede manejar Deportes, Cultura, Ejecutivo, pero bueno, las acciones y como digo es un beneficio que se logró en el gobierno anterior y que tratamos de darle el mayor máxime provecho y el respeto del caso. Nada más señor Presidente”.

Concejal Skolak María Ofelia:

“No, para responderle al Concejal Fonfría, el Intendente Municipal mismo dijo que las promesas que prometió en campaña no las pudo cumplir. Nada más señor Presidente”.

Concejal Ibarra Juan Manuel:

“Siguiendo con el tema de obras y de cosas que se han hecho. Para sumar a lo del Fondo Educativo mencionado por mi compañero de banca, Sebastián Bassi, en Chasicó se hizo el piso del gimnasio, si, lugar donde todas las escuelas y jardín, escuela secundario hacen educación física, lugar donde se hacen las fiestas de fin de año, eso se logró con el Fondo Educativo, sí que realmente fue una plata más que importante. Para seguir destacando las obras que se han hecho, las cosas que se han comprado en Chasicó por lo menos, puedo hablar de una autobomba, se creó un cuartel de bomberos que no teníamos y era una zona que necesita un cuartel de bomberos. Hoy contamos con una autobomba, un Cuerpo de Bomberos formado con su equipamiento, se le cedió una casa, un lugar físico para poder estar. Tenemos una ambulancia nueva, tenemos un patrullero nuevo, nunca en Chasicó hubo ambulancia o patrullero nuevos, hoy los tenemos. Se hizo un departamento para uno de los policías que no tenía dónde vivir, se hicieron badenes, se construyeron baños en la sala, se reacomodó todo lo que es la Sala Médica ¿si? Lugar que quedó muy lindo y los invito a recorrerlo. La casa que está pegada a la sala médica hoy se reformó, se reacomodó y va a ser el lugar donde se van a dar las reuniones de Comisión de Fomento. Hay muchas cosas que se han hecho en Chasicó que no se habían hecho antes y la gente lo reconoce. Gracias Presidente”.

Concejal Raising Cristian:

“Sí, en primer lugar no voy a entrar en quién fue mejor y quién fue peor, hay gente que hace un esfuerzo todos los meses para pagar los impuestos y pagarnos el sueldo a nosotros, y la verdad venir acá a discutir quién fue mejor y peor me parece una falta de respeto como mínimo. En cuanto a la Cooperativa Obrera, Eléctrica, perdón, con OCEBA, hoy tuve la oportunidad de estar justo en un llamado con el abogado de OCEBA. Mañana se van a reunir y por lo que dijo este abogado de ahí va a salir ya dictaminado qué función le compete a cada uno y demás. En principio por lo que nos adelantó el protocolo que nosotros acercamos estaría bien, pero que bueno mañana con las partes lo van a corroborar mejor. En segundo lugar quiero pedir que no se use la muerte de estos dos docentes de Moreno. Realmente nos debería dar vergüenza, realmente nos debería dar vergüenza utilizar esto, en Moreno un distrito que el 75% de los habitantes no tiene gas, que corre la falopa y el paco como no corre en muchos lugares, y la verdad que insisto, chicanearnos con quién fue mejor quién fue peor me parece una tomada de pelo. En cuanto a los aportes truchos, quiero decirle a la bancada opositora, por lo menos a mí no me van a poder correr con eso. La organización a la que pertenezco, en el año 2016 una correligionaria de Pehuajó, Juliana Sanz, ella misma fue la que denunció que estaban usando sus datos como aportes truchos, asique como siempre digo la justicia que se haga cargo, que dictamine lo que tenga que dictaminar y vaya preso el que tenga que ir. Yo lo que no quiero es a los corruptos ni en las Unidades Básicas, ni en los bunker ni en los Comité, para mí los delincuentes tienen que ir todos presos. Así que en serio, realmente quiero, quiero llamarnos a nosotros a la mayoría a la reflexión, insisto hay gente que hace mucho esfuerzo, mucho esfuerzo todos los meses para pagar las contribuciones y pagarnos el sueldo a nosotros y la verdad que me gustaría que estemos acá discutiendo otro tipo de cosas, otro tipo de cosas. Estamos ante la inminente instalación de un parque eólico, me gustaría que en algún momento nos podamos sentar y me hago cargo de mi parte también eh, digo nos podamos sentar a discutir cómo nos va a servir eso para darle empleo a nuestros jóvenes, cómo vamos a capacitar a nuestros jóvenes para que puedan trabajar en eso, y así con varias cuestiones más. Es una reflexión que dejo abierta para todos que nos sentemos a conversar realmente si esta es la función de nosotros los Concejales, si es a lo que vamos a venir o realmente vamos a legislar para tratar de mejorarle la vida a alguien, sino me parece que deberíamos optar por cerrar con candado las puertas de este Concejo Deliberante y no legislar si realmente va a ser quién es mejor y quién es peor. Insisto no nos pagan para eso. Nada más señor Presidente”.

Concejal Rojas Hugo:

“Bueno, va a ser mi primera alocución acá en lo que es el recinto y la verdad que escuchando mucho y analizando mucho durante este tiempo me han visto que no he pedido la palabra, no he hablado mucho, pero sí he ido escuchando y he ido viendo y por ahí me van quedando algunas cosas que también me gustaría que se reconozcan. Tal es así como que este gobierno recibió en parte y en forma automotriz y de obras, recibió una cantidad de ciertas obras, y por ejemplo en parque automotor recibió 2 camiones regadores 2011, 5 camiones volcadores 2011, camionetas Amarok 0Km, compra del predio de María Auxiliadora en Saldungaray en nuestra localidad, refacciones en la Sala de Primeros Auxilios de Saldungaray, la sala de Villa Ventana y un montón de obras. Entonces, también me gustaría que en el momento que se habla de la gestión anterior en algún momento se haga reconocimiento también a lo que recibió. Gracias señor Presidente”.

Concejal Raising Cristian:

“Si, no quería dejar pasar la oportunidad. Mañana estamos ante un día mínimo histórico en el que se debate por la despenalización y la legalización del aborto, y no quería dejar pasar la oportunidad de bueno, volver a expresar mi postura sobre esto. Creo que lo que se discute mañana es aborto clandestino o aborto legal. Creo que acá todos tenemos hermanas, familiares, amigas, personas conocidas que son gestantes y creo que a nadie se le escapa que el aborto es una tragedia, siempre lo dije. Yo particularmente no lo practicaría pero no estoy acá para decir lo que yo creo sino tengo una responsabilidad más grande. Seguramente por cómo viene la Ley no va a salir mañana, no va a salir, pero lo que no van a poder detener es a toda una generación de jóvenes que está pidiendo ampliación de derechos. Lo de mañana para mí va a ser el punto de partida de un despertar por así decirlo, de una generación que viene pisando fuerte y como digo viene reclamando derechos. Me gustaría que el resultado de mañana fuera positivo para la Ley. Poder llegar a mi casa, saludar a mis hermanas, a mis amigas y decirles que nunca más van a, vamos a tener que lamentar ¿no? la muerte por un aborto, un aborto clandestino en condiciones inhumanas. Yo la pregunta que le hago a todo el mundo es, a todos los que se oponen a esta Ley ¿no?, si van a estar en las verdulerías pidiendo, preguntando qué van a hacer con el perejil, si van a estar afuera de la tienda de ropa preguntando qué van a hacer con las perchas ¿no? me parece. La verdad que el otro día leí a una mujer y la verdad que, de acá de Tornquist, leí a una mujer en las redes sociales y la verdad que el sinceramiento. Yo respeto a todos los que creen en la otra postura pero tuvo un sinceramiento bastante interesante que palabras más, palabras menos, fue que se la aguante por abortar, de la joven que murió hace muy pocos días en una provincia de Argentina. Creo que tenemos que tener un poco más de empatía ¿no? y dejar de criminalizar a quien decide hacerse un aborto. Está claro que la política de persecución, de penalización del aborto no bajó, no disminuyó el riesgo, no bajó el número de muertes ni demás. AsÍ que bueno, como dije antes espero, sé que la Ley va a estar complicada que salgA pero espero mañana poder llegar a mi casa y decirle a todas las mujeres que conozco que gozan de un derecho más. Nada más señor Presidente”.

Concejal Bassi Sebastián:

“Bueno, en este caso también como lo hizo Cristian yo quiero expresar mi pensar, mi sentir referente a este tema triste, totalmente delicado, controversial. Porque bueno, una vez más insisto, cada cual tiene su experiencia, sus gajes, sus conocimientos, su vida, va a tomar una postura. Pero para ser breve, y no entrar en detalle de todo, bueno, lo que han hecho, yo en este expresar quiero decir que no considero legislar una posible muerte con otra muerte. No lo veo en definitiva como una cuestión puramente de derecho sino más bien, y en esto capas que traiga como quien dice cola en los que están a favor, en una cuestión de rebeldía, una cuestión al machismo. Yo lo veo por otro lado más que el aborto puramente, y bueno, ya les digo, esto da para largo y cortar, para cortar acá. Yo decir esto, es triste, yo en el relevamiento, en mis años, esto apunta a los sectores más vulnerables, a las chicas más, va a poder digamos acompañarlas a ellas, y estar en esto tan delicado como puede llegar a ser un aborto y ese sector, no tengo cifras concretas pero un altísimo porcentaje está en contra. Yo deseo lo opuesto a mi compañero, que no salga, porque creo que como Argentina, como ciudadano nos debemos otros tantos debates muchísimos más delicados, anticonstitucionales como puede llegar a ser este, como puede ser la pena de muerte, la pena de muerte a asesinos de crímenes atroces, y bueno otros tantos más como para después recién sentarnos a debatir esta cuestión puntual y clave. Si coincido en que bueno, y brindo, veo bien que se haya planteado, que seguramente a partir de ahora por un tiempo este va a quedar ahí, este asunto. Pero reitero, una muerte no considero legislarla con otra muerte. Y bueno, mañana a esta hora o más tarde, en cuestión de horas ya tendremos una resolución final respecto a este tema que vuelvo a repetir mi sentimiento es de tristeza, controversia y bueno, que sea lo que Dios quiera. Muchas gracias”.

