LRF / Divisiones inferiores

La disputa este sábado de la séptima fecha de las revanchas entregó seis nuevos clasificados para los cuartos de final del torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Los que se aseguraron un lugar en los cruces definitorios son, en la zona “A” Empleados de Comercio y Club Sarmiento “A” en 7ª, mientras en la zona “B” Blanco y Negro, Atlético Huanguelén y Racing en 7ª y la Academia carhuense también en 8ª.

Ahora en total suman veinte los elencos que están clasificados para la parte más importante del certamen. Cabe recordar que ya lo estaban, en la zona “A” Boca Juniors en 5ª y en 6ª, Club Sarmiento en 5ª, San Martín (ST) y Automoto en 8ª.

En la zona “B”, en tanto, Racing Club en 5ª, San Martín de Carhué en 5ª y en 7ª, Tiro Federal de Puan en 5ª y en 8ª, Blanco y Negro en 5ª y en 8ª, Puan F. Club en 6ª y Atlético Huanguelén en 8ª.

Cabe señalar que en la zona “A” Empleados de Comercio y Club Sarmiento “A” ya sacaron pasaje en 7ª porque si bien Automoto (hoy quinto) matemáticamente los puede superar a ambos, en que no lo podrá hacer será Boca.

Por otro lado, en la zona “B” Racing ya tiene un lugar en 7ª dado que más allá que Deportivo Argentino pueda igualar su línea, en el enfrentamiento entre ambos prevalece la Academia (ganó 5-2 y 1-0).

Los resultados registrados en la jornada sabatina son los siguientes:

Zona “A”

Quinta: Independiente 0, Automoto 0; Empleados de Comercio 2, San Martín de Saavedra 1; Peñarol de Pigüé 2, Club Sarmiento 2 y Unión de Tornquist 1, Boca Juniors 1. Libre: San Martín de Santa Trinidad.

Sexta: Independiente 1, Automoto 1; Peñarol de Pigüé 1, Club Sarmiento 0 y Unión de Tornquist 1, Boca Juniors 1. Libres: San Martín de Santa Trinidad, Empleados de Comercio y El Progreso.

Séptima: Independiente 1, Automoto 7; Empleados de Comercio 4, San Martín de Saavedra 1; Peñarol de Pigüé 3, Club Sarmiento “A” 5 y Unión de Tornquist 0, Boca Juniors 2. Libres: San Martín de Santa Trinidad y Deportivo Sarmiento “B”.

Octava: Independiente 0, Automoto 2; Peñarol de Pigüé 0, Club Sarmiento “A” 3; Deportivo Sarmiento “B” 1, El Progreso 2 y Unión de Tornquist 1, Boca Juniors 3. Libres: San Martín de Santa Trinidad y San Martín de Saavedra.

Zona “B”

Quinta: Tiro Federal de Puan 3, Atlético Huanguelén 0; San Martín de Carhué 1, Deportivo Sarmiento 1 y Blanco y Negro 3, Racing Club 0. Libres: Deportivo Argentino y Puan F. Club.

Sexta: Tiro Federal de Puan 0, Atlético Huanguelén 3; San Martín de Carhué 0, Deportivo Sarmiento 0; Unión Pigüé 0, Puan F. Club 10 y Blanco y Negro 2, Racing Club 0. Libre: Deportivo Argentino.

Séptima: Club Sarmiento “B” 0, Deportivo Argentino 0; San Martín de Carhué 1, Deportivo Sarmiento “A” 0; Unión Pigüé 1, Puan F. Club 1 y Blanco y Negro 0, Racing Club 0. Libre: Atlético Huanguelén.

Octava: Tiro Federal de Puan 0, Atlético Huanguelén 2; Club Sarmiento “B” 0, Deportivo Argentino 0; San Martín de Carhué 0, Deportivo Sarmiento “A” 0 y Blanco y Negro 1, Racing Club 2. Libre: Unión Pigüé.

Próxima fecha

La próxima fecha es la decimoctava en la zona “A” y la decimosexta en la zona “B” y contiene los siguientes enfrentamientos:

Zona “A”: El Progreso vs. Unión de Tornquist (6ª y 8ª); Club Sarmiento “A” vs. Deportivo Sarmiento “B” (7ª y 8ª); San Martín de Saavedra vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 7ª y 8ª); Automoto vs. Empleados de Comercio (5ª, 6ª y 7ª) y San Martín de Santa Trinidad vs. Independiente (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: Boca Juniors.

Zona “B”: Atlético Huanguelén vs. Puan F. Club (5ª, 6ª y 7ª); Racing Club vs. Unión Pigüé (6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento “A” vs. Blanco y Negro (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Argentino vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Tiro Federal de Puan vs. Club Sarmiento “B” (8ª).

Partidos pendientes

Las confrontaciones que están pendientes son:

Zona “A”: Automoto vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la 9ª fecha; Unión de Tornquist vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la 15ª fecha; Independiente vs. Club Sarmiento “A” de la 16ª fecha y Boca Juniors vs. Deportivo Sarmiento “B” (7ª y 8ª) de la 17ª fecha.

Zona “B”: Deportivo Sarmiento “A” vs. Puan F. Club (5ª, 6ª y 7ª) de la 10ª fecha y Deportivo Sarmiento “A” vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) de la 13ª fecha.

