Fútbol: La final entre Unión y Racing va en Peñarol de Pigüé

En la reunión que este lunes llevó a cabo el consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, con la presencia de delegados de algunos de los clubes, se confirmó que la final de los cruces del Torneo Apertura entre Unión de Tornquist y Racing se disputará en la cancha de Peñarol de Pigüé.

El estadio “19 de Marzo” fue el elegido tras un acuerdo al que llegaron los clubes involucrados, para jugar el próximo domingo el partido que definirá los cruces complementarios del torneo Apertura y a la vez el segundo semifinalista del año.

El inicio de las acciones está previsto para las 15:00 y el encargado de impartir justicia será un árbitro de la Asociación de Olavarría. A los efectos organizativos (distribución de hinchadas, etc.) la Academia carhuense será local.

A manera de preliminar, desde las 13:00, ambas instituciones protagonizarán el partido que ambos tienen pendiente en Reserva y que tiene importancia para resolver el segundo semifinalista del torneo Apertura por la zona “B”.

El sábado desde las 15:00, en tanto, por el mismo motivo confrontarán Deportivo Argentino y San Martin de Carhué en otro de los cotejos adeudados.

SE SORTEÓ EL FIXTURE DEL CLAUSURA

También durante la reunión, se procedió a sortear el fixture del torneo Clausura de Primera división y Reserva, aunque sólo se dieron a conocer las primeras tres fechas.

El programa a cumplirse en las mismas es el siguiente:

Primera fecha

-Zona “A”: Independiente vs. San Martín de Carhué, Deportivo Sarmiento vs. Tiro Federal de Coronel Suárez, Automoto vs. Unión Pigüé, Puan F. Club vs. Club Sarmiento y Peñarol de Guaminí vs. Atlético Huanguelén.

-Zona “B”: Boca Juniors vs. Empleados de Comercio, Peñarol de Pigüé vs. Tiro Federal de Puan, Deportivo Argentino vs. Unión de Tornquist, San Martín de Santa Trinidad vs. Blanco y Negro y Racing Club vs. El Progreso.

Segunda fecha

-Zona “A”: Peñarol de Guaminí vs. Independiente, Atlético Huanguelén vs. Puan F. Club, Club Sarmiento vs. Automoto, Unión Pigüé vs. Deportivo Sarmiento y Tiro Federal de Coronel Suárez vs. San Martín de Carhué.

-Zona “B”: Racing Club vs. Boca Juniors, El Progreso vs. San Martín de Santa Trinidad, Blanco y Negro vs. Deportivo Argentino, Unión de Tornquist vs. Peñarol de Pigüé y Tiro Federal de Puan vs. Empleados de Comercio.

Tercera fecha

-Zona “A”: Independiente vs. Tiro Federal de Coronel Suárez, San Martín de Carhué vs. Unión Pigüé, Deportivo Sarmiento vs. Club Sarmiento, Automoto vs. Atlético Huanguelén y Puan F. Club vs. Peñarol de Guaminí.

-Zona “B”: Boca Juniors vs. Tiro Federal de Puan, Empleados de Comercio vs. Unión de Tornquist, Peñarol de Pigüé vs. Blanco y Negro, Deportivo Argentino vs. El Progreso y San Martín de Santa Trinidad vs. Racing Club.

En las próximas horas se dará a conocer el detalle completo, como también en qué fecha se jugarán los interzonales (sería en la séptima, aunque resta confirmarse) que son los clásicos, que irán en la cancha de aquellos que en el sorteo fueron favorecidos con menos partidos de local.

DIVISIONES INFERIORES

Luego de sendas notas enviadas en tal sentido por Racing Club y Blanco y Negro, a los fines de achicar la diferencia en el desarrollo de ambos grupos, el consejo directivo dispuso que el próximo sábado sólo se jueguen los partidos de la decimoctava fecha de la zona “A” del torneo Apertura de divisiones inferiores, mientras la zona “B” abrirá un paréntesis aunque sí se jugará el enfrentamiento que Deportivo Sarmiento y Puan F. Club tienen pendiente de la décima fecha.

MINUTO DE SILENCIO

Antes del comienzo de la sesión se realizó un minuto de silencio en memoria de Roberto Pedro “Raco” Palacio, ex integrante del consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol que falleció el sábado último.

Diario Nuevo Día