Invitan al 3º Concurso de Cuento Corto

3° CONCURSO DE CUENTO CORTO – PEÑA DE ESCRITORES PINAMARENSES. 2018

Bases del Concurso

-Categorías: a) menores hasta 18 años cumplidos hasta el 16/07/2018, y b) mayores de 18 años cumplidos desde el 17/07/2018 en adelante.

-Participantes: Residentes de toda la Provincia de Buenos Aires y la CABA.

-Género: Cuento Corto; Temática: Libre; Condición: Obras inéditas, hasta 2 cuentos por participante.

-Presentación: Los trabajos se presentarán por duplicado, impresos en hoja A4, en una sola cara de la hoja, con tipografía Times New Roman cuerpo 12, interlineado doble, con una extensión máxima de seis carillas. En el inicio de la obra se deberá consignar título del cuento y seudónimo del autor.

-Forma de entrega: En mano o por correo en sobre cerrado dirigido a: Concurso Literario – Peña de Escritores Pinamarenses – De las Medusas 1733 (7167) Pinamar, PBA. En el dorso del sobre deberá figurar la dirección del remitente (sin nombre, apellido o seudónimo). Dentro del sobre, junto con las copias del cuento, se incluirá un segundo sobre cerrado identificado en su exterior con el seudónimo, el título de los cuentos, y la fecha de nacimiento del autor, en cuyo interior se consignará: Seudónimo, título del o los cuentos, nombre y apellido del concursante, número de documento, dirección postal, teléfono y correo electrónico.

-Jurado: El jurado estará integrado por tres personalidades reconocidas del ámbito cultural y coordinado por la Lic. Adriana Laporte, Responsable Operativa del Campus UADE Pinamar.

-Varios: Las obras que no cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases, no serán consideradas. La decisión del jurado es inapelable. Los cuentos presentados no serán devueltos. El simple hecho de participar autoriza a la publicación de los trabajos en la serie “Anticipos” de la Peña de Escritores Pinamarenses. Quedan excluidos de participar en el concurso de Cuento Corto los integrantes de la Peña de Escritores Pinamarenses y los directivos de UADE y de la Municipalidad de Pinamar que estén involucrados en el Proyecto.

-Premios: Se han establecido los siguientes premios a los ganadores:

-Categoría menores: 1er y 2do. Premio: lote de libros afines a proveer por la Peña de Escritores Pinamarenses. Categoría mayores: 1er, y 2do. Premio: Estadía para dos personas en zona turística de Argentina en fecha y duración a coordinar con la Municipalidad de Pinamar, la que pondrá a disposición de los ganadores los premios mencionados.

-Fechas de lanzamiento y recepción de trabajos, adjudicación y entrega de premios:

-Lanzamiento del concurso: 16/07/2018; Plazo recepción de obras: 29/09/2018; Adjudicación de premios: 6/11/2018; Acto de entrega de premios: 23/11/2018 (las fechas consignadas pueden variar por causas no previstas)

Consultas e información: pespinamar@gmail.com – www.facebook.com/penadeescritorespinamarenses