Divisiones inferiores de fútbol

Tras disputarse este sábado una nueva jornada, cuatro son los equipos que conservan el invicto en el torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

En la zona “A” ostenta tal condición Boca Juniors en 5ª, mientras en la zona “B” sucede lo propio con Puan F. Club en 6ª, San Martín de Carhué en 7ª y Atlético Huanguelén en 8ª.

Los resultados registrados en el desarrollo parcial de la decimonovena fecha de la zona “A” (se completa el lunes con El Progreso vs. Unión de Tornquist) y en el enfrentamiento pendiente entre Deportivo Sarmiento “A” y Puan F. Club de la zona “B” no entregaron ningún nuevo clasificado para los cuartos de final.

Lo acontecido este sábado responde al siguiente detalle:

Zona “A”

Quinta: San Martín de Saavedra 0, Peñarol de Pigüé 3; Automoto 3, Empleados de Comercio 1 y San Martín de Santa Trinidad 1, Independiente 3. Libres: Boca Juniors, Unión de Tornquist y Club Sarmiento.

Sexta: Automoto 0, Empleados de Comercio 0 y San Martín de Santa Trinidad 0, Independiente 2. Postergado para el lunes: El Progreso vs. Unión de Tornquist. Libres: Boca Juniors, Club Sarmiento y Peñarol de Pigüé.

Séptima: Club Sarmiento “A” 7, Deportivo Sarmiento “B” 0; San Martín de Saavedra 2, Peñarol de Pigüé 1; Automoto 4, Empleados de Comercio 1 y San Martín de Santa Trinidad 3, Independiente 0. Libres: Boca Juniors y Unión de Tornquist.

Octava: Club Sarmiento “A” 3, Deportivo Sarmiento “B” 1; San Martín de Saavedra 1, Peñarol de Pigüé 0 y San Martín de Santa Trinidad 2, Independiente 0. Postergado para el lunes: El Progreso vs. Unión de Tornquist. Libres: Boca Juniors y Automoto.

Zona “B”

En la zona “B” se realizó un paréntesis para achicar la diferencia de fechas con el otro grupo y se aprovechó para recuperar el enfrentamiento que Deportivo Sarmiento “A” y Puan F. Club tenían pendiente de la décima jornada.

El club verdirrojo ganó 5 a 0 en 5ª y 2 a 0 en 7ª, mientras el “faraón” se impuso 1 a 0 en 6ª.

Los clasificados

Quinta: Boca Juniors, Club Sarmiento (zona “A”), Racing, Tiro Federal de Puan, San Martín de Carhué y Blanco y Negro (zona “B”.

Sexta: Boca Juniors (zona “A”) y Puan F. Club (zona “B”).

Séptima: Empleados de Comercio, Club Sarmiento “A” (zona “A”), San Martín de Carhué, Blanco y Negro, Atlético Huanguelén y Racing (zona “B”).

Octava: San Martín de Santa Trinidad, Automoto, Atlético Huanguelén, Tiro Federal de Puan, Blanco y Negro y Racing (zona “B”).

Próxima fecha

La fecha que sigue es la vigésima en la zona “A” y la decimoséptima en la zona “B”. El detalle es el que brindamos a continuación:

Zona “A”: Empleados de Comercio vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª y 7ª); Peñarol de Pigüé vs. Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento “B” vs. San Martín de Saavedra (7ª y 8ª); Unión de Tornquist vs. Club Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Boca Juniors vs. El Progreso (6ª y 8ª). Libre: Independiente.

Zona “B”: Atlético Huanguelén vs. Puan F. Club (5ª, 6ª y 7ª); Racing Club vs. Unión Pigüé (6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento “A” vs. Blanco y Negro (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Argentino vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Tiro Federal de Puan vs. Club Sarmiento “B” (8ª).

Partidos pendientes

Los enfrentamientos que están pendientes son:

Zona “A”: Automoto vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la 9ª fecha; Unión de Tornquist vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la 15ª fecha; Independiente vs. Club Sarmiento “A” de la 16ª fecha y Boca Juniors vs. Deportivo Sarmiento “B” (7ª y 8ª) de la 17ª fecha.

Zona “B”: Deportivo Sarmiento “A” vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) de la 13ª fecha.

Claudio Meier