Racing le ganó a Unión y estará entre los cuatro mejores

Racing de Carhué festejó en Pigue este domingo tras ganarle la final de los cruces a Unión por 6 a 5 desde la definición desde el punto penal.

El encuentro había culminado 1 a 1 en los 90 de juego. Puso en ventaja a Unión Angelo Grassi a los 18 minutos y empató Facundo Rapetti para Racing a los 40 minutos

En la definición desde los 12 pasos Esteban Angelini ponía en ventaja a Unión y empataba Romero. Joaquin Correa lo estrellaba en el palo y a Bistchin se lo atajaba Stefanof.

Ezequiel Schmidt anotaba para Unión el quinto penal y Perotti ponía el 2 a 2.

En el turno de Loffredo se lucía el arquero de Racing y Cantóni convertía el suyo para el 3 a 2. Sotelo de Unión igualaba la serie y el disparo de Puefil pegaba en el travesaño.

En la continuidad Heiland convertía y lo propio hacía Bardilla. En su turno Salazar para Unión anotaba su gol y también lo hacía Herrera.

En la definición a Tomás Terrugi se lo atajó el arquero y Florisich desataba la alegría para el elenco de Carhue en el definitivo 6 a 5.

Con este resultado Racing acompañará a Boca como uno de los 4 mejores del torneo.

En el preliminar de reserva ganó Racing 1 a 0.

Comienzo campeonato clausura

El programa de partidos completo del torneo Clausura que se jugará a una sola rueda con interzonales y que clasificará a seis equipos de cada zona para los cruces.Comienzo 26 de Agosto.

ZONA “A”

Primera fecha: Independiente vs. San Martín de Carhué, Deportivo Sarmiento vs. Tiro Federal de Coronel Suárez, Automoto vs. Unión Pigüé, Puan F. Club vs. Club Sarmiento y Peñarol de Guaminí vs. Atlético Huanguelén.

Segunda fecha: Peñarol de Guaminí vs. Independiente, Atlético Huanguelén vs. Puan F. Club, Club Sarmiento vs. Automoto, Unión Pigüé vs. Deportivo Sarmiento y Tiro Federal de Coronel Suárez vs. San Martín de Carhué.

Tercera fecha: Independiente vs. Tiro Federal de Coronel Suárez, San Martín de Carhué vs. Unión Pigüé, Deportivo Sarmiento vs. Club Sarmiento, Automoto vs. Atlético Huanguelén y Puan F. Club vs. Peñarol de Guaminí.

Cuarta fecha: Puan F. Club vs. Independiente, Peñarol de Guaminí vs. Automoto, Atlético Huanguelén vs. Deportivo Sarmiento, Club Sarmiento vs. San Martín de Carhué y Unión Pigüé vs. Tiro Federal de Coronel Suárez.

Quinta fecha: Independiente vs. Unión Pigüé; Tiro Federal de Coronel Suárez vs. Club Sarmiento; San Martín de Carhué vs. Atlético Huanguelén; Deportivo Sarmiento vs. Peñarol de Guaminí y Automoto vs. Puan F. Club.

Sexta fecha: Automoto vs. Independiente, Puan F. Club vs. Deportivo Sarmiento, Peñarol de Guaminí vs. San Martín de Carhué, Atlético Huanguelén vs. Tiro Federal de Coronel Suárez y Club Sarmiento vs. Unión Pigüé.

Séptima fecha (interzonales): Atlético Huanguelén vs. Boca Juniors, Club Sarmiento vs. Peñarol de Pigüé, Unión Pigüé vs. Deportivo Argentino, Tiro Federal de Coronel Suárez vs. San Martín de Santa Trinidad, San Martín de Carhué vs. Racing Club, Empleados de Comercio vs. Peñarol de Guaminí, El Progreso vs. Independiente, Unión de Tornquist vs. Automoto( Se Estima 7 de Octubre si no hay suspensión) Tiro Federal de Puan vs. Puan F. Club y Blanco y Negro vs. Deportivo Sarmiento.

Octava fecha: Independiente vs. Club Sarmiento, Unión Pigüé vs. Atlético Huanguelén, Tiro Federal de Coronel Suárez vs. Peñarol de Guaminí, San Martín de Carhué vs. Puan F. Club y Deportivo Sarmiento vs. Automoto.

Novena fecha: Deportivo Sarmiento vs. Independiente, Automoto vs. San Martín de Carhué, Puan F. Club vs. Tiro Federal de Coronel Suárez, Peñarol de Guaminí vs. Unión Pigüé y Atlético Huanguelén vs. Club Sarmiento.

Décima fecha: Independiente vs. Atlético Huanguelén, Club Sarmiento vs. Peñarol de Guaminí, Unión Pigüé vs. Puan F. Club, Tiro Federal de Coronel Suárez vs. Automoto y San Martín de Carhué vs. Deportivo Sarmiento.

ZONA “B”:

Primera fecha: Boca Juniors vs. Empleados de Comercio, Peñarol de Pigüé vs. Tiro Federal de Puan, Deportivo Argentino vs. Unión de Tornquist, San Martín de Santa Trinidad vs. Blanco y Negro y Racing Club vs. El Progreso.

Segunda fecha: Racing Club vs. Boca Juniors, El Progreso vs. San Martín de Santa Trinidad, Blanco y Negro vs. Deportivo Argentino, Unión de Tornquist vs. Peñarol de Pigüé y Tiro Federal de Puan vs. Empleados de Comercio.

Tercera fecha: Boca Juniors vs. Tiro Federal de Puan, Empleados de Comercio vs. Unión de Tornquist,Peñarol de Pigüé vs. Blanco y Negro, Deportivo Argentino vs. El Progreso y San Martín de Santa Trinidad vs. Racing Club.

Cuarta fecha: San Martín de Santa Trinidad vs. Boca Juniors, Racing Club vs. Deportivo Argentino, El Progreso vs. Peñarol de Pigüé, Blanco y Negro vs. Empleados de Comercio y Unión de Tornquist vs. Tiro Federal de Puan.

Quinta fecha: Boca Juniors vs. Unión de Tornquist, Tiro Federal de Puan vs. Blanco y Negro, Empleados de Comercio vs. El Progreso, Peñarol de Pigüé vs. Racing Club y Deportivo Argentino vs. San Martín de Santa Trinidad.

Sexta fecha: Deportivo Argentino vs. Boca Juniors, San Martín de Santa Trinidad vs. Peñarol de Pigüé, Racing Club vs. Empleados de Comercio, El Progreso vs. Tiro Federal de Puan y Blanco y Negro vs. Unión de Tornquist.

Séptima fecha (interzonales): ver zona A.

Octava fecha: Boca Juniors vs. Blanco y Negro, Unión de Tornquist vs. El Progreso, Tiro Federal de Puan vs. Racing Club, Empleados de Comercio vs. San Martín de Santa Trinidad y Peñarol de Pigüé vs. Deportivo Argentino.

Novena fecha: Peñarol de Pigüé vs. Boca Juniors, Deportivo Argentino vs. Empleados de Comercio, San Martín de Santa Trinidad vs. Tiro Federal de Puan, Racing Club vs. Unión de Tornquist y El Progreso vs. Blanco y Negro.

Décima fecha: Boca Juniors vs. El Progreso, Blanco y Negro vs. Racing Club, Unión de Tornquist vs. San Martín de Santa Trinidad, Tiro Federal de Puan vs. Deportivo Argentino y Empleados de Comercio vs. Peñarol de Pigüé.