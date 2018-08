“Incidentes como los del martes hacía años no se veían en La Plata”

Serios incidentes, que dejaron como saldo importantes destrozos, policías heridos y manifestantes detenidos, se produjeron este martes en La Plata durante la manifestación de los trabajadores del Astillero Río Santiago.

En diálogo con nuestro medio, Cristina Sada, periodista de América 24, relató lo sucedido: “Fue realmente terrible, empezó cerca del mediodía y duró más de tres horas. Esto se veía venir porque no es la primera marcha que hacen los trabajadores del ARS para ser recibidos por la Gobernadora María Eugenia Vidal, pero la de ayer fue un poco mayor porque adhirieron desde ATE y CTA”.

“Vinieron caminando desde Ensenada –continuó-, terminaron en Plaza Italia y de ahí arrancaron hacia la Plaza San Martín. Se pusieron violentos y decidieron romper el candado de las rejas de la Gobernación y algunos se treparon para poder ingresar; la policía respondió primero con agua y ahí arrancó la batalla campal que duró más de 3 horas”.

Sada aseguró que “volaban piedras, bulones, lanzaban bombas molotov y rompieron baldosas de la plaza”. “Hubo patrulleros y autos particulares abollados. Los negocios aledaños inmediatamente bajaron las persianas. Fue un caos”, agregó y afirmó que “incidentes como estos hacía años no se veian”.

Por otra parte, respecto a la situación del astillero, explicó que “desde que asumió como presidente Daniel Capdevilla, no se hacen más trabajos, los barcos no se arreglan más acá y no hay paritarias ni aumentos”. “Al no haber trabajo hay miles de despidos, por eso los trabajadores le piden a Vidal que se reactive como era antes”, cerró.

