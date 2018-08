El FUDB rechaza propuesta salarial insuficiente y convoca a un paro de 72 horas

En la novena reunión de la Mesa Paritaria 2018, el Gobierno provincial sigue sin modificar la estructura del salario docente. Propone llegar a un supuesto 20,7% a cobrarse en septiembre con sumas no remunerativas que incluye la suma de $210 en concepto de material didáctico y proseguir con nueva reunión recién en octubre.

La propuesta fue rechazada porque no se traduce en un aumento salarial real y no prevé la aplicación de la cláusula gatillo, demanda presentada desde el principio de las negociaciones y que cobra especial importancia frente a la creciente inflación desatada en nuestro país.

Por otra parte denunciamos que las cifras depositadas en forma unilateral, no conforman salario y no se computa en los ítems antigüedad, aguinaldo, escalafón, etc. El proceder de la Gobernadora, es decir seguir “negreando” nuestro salario y ha sido una clara estrategia para dilatar el conflicto y no llegar a un acuerdo en negociaciones paritarias.

A pesar de contar con fondos suficientes, la Gobernadora Vidal no realiza ninguna propuesta salarial que pueda siquiera ser considerada, desoye el fallo que le ordena actualizar los salarios en base a la variación de precios mensual que publica el INDEC, y no citó a los gremios a negociar de buena fe, como correspondía, durante el periodo de la conciliación.

En las escuelas tampoco se realizan las inversiones y obras reclamadas por el FUDB, el que viene realizando presentaciones acerca del deplorable estado de los establecimientos escolares, la desidia y la falta de resolución del gobierno provincial se cobró las vidas de Sandra y Rubén en la EP 49 de Moreno.

Quienes integramos el FUDB retomaremos el Plan de Lucha con un Paro de 72 hs. los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 El mismo fue aprobado democráticamente por los afiliados de cada gremio.

Por Salarios Dignos, Escuelas Seguras y Justicia por Sandra y Rubén

Frente de Unidad Docente Bonaerense