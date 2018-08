Hablamos con el Presidente del Club Hípico sobre la reunión del próximo domingo

Nota con Rúben Braun en FM de la Ciudad 99.5, invitando a la reunión de este domingo en Tornquist y explicando la actual situación de la actividad. Todo comenzará desde las 9 de la mañana con 13 carreras.

“Vamos por la tercera reunión hípica del año con 13 competencias. Hay una carrera con caballos a clasificar, una polla de potrillos debutantes con animales de la región en unos 400 kilómetros a la redonda”

“Hoy los costos de movilidad son tremendos. Hacemos otra reunión para mantener la actividad, mantener el club activo que haya movimiento”

“Hemos tenido épocas difíciles y la hemos sabido sortear. Hasta estuvimos dos años sin hacer carreras. En esta oportunidad lo que mas surgió es que no había una buena comunicación en lo que es provincia con municipio en el sentido de que carreras se podían hacer, si estaban autorizadas o no. Pero hay una Ley de Juego que dice que las carreras cuadreras o por andarivel son autorizadas por el municipio”

“Además había un poco de incertidumbre con la policía porque creo que en puan hubo inconvenientes. Aquí se hace legal, pedimos permiso en municipalidad y policía y le abonamos a la policía unos 24 mil pesos por reunión, le pagamos al hospital la ambulancia. El club tiene su personería jurídica y dentro de lo que se puede se hace lo mas legal posible”

“Sobre La ley del turf que quedo por ahora sin efecto pienso que sería un “quilombo” más a todo lo que tenemos y hay muchas cosas para ordenar en este país porque esta despelotado de punta a punta, pero no de un día para el otro. Va a llevar un tiempo. Hacen falta políticos responsables que no roben y que hagan las cosas que tienen que hacer que es administrar los bienes públicos y una ley que favorezca a una gran mayoría. Nos faltan por lo menos 30 años para que se zarandee toda la mugre como el juego clandestino y otras cosas. Por eso no sacamos más la cabeza afuera” sintetizó Braun.

Audio

PROGRAMA DE CARRERAS